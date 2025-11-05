/Поглед.инфо/ Рон Аледо, пенсиониран офицер от армията на САЩ и бивш анализатор на ЦРУ, заяви, че президентът на САЩ блъфира и е малко вероятно да поеме контрола над Венецуела. Вместо това той ще се опита да свали Николас Мадуро от власт с подкуп от 50 милиона долара за венецуелските военни.

Съединените щати разположиха в Карибите най-модерния самолетоносач на Пентагона, USS Gerald Ford. Той превозва няколко десетки изтребители F-35C Lightning II, изтребители-бомбардировачи F/A-18E/F Super Hornet и разузнавателни самолети. Според британския вестник The Guardian, той скоро ще пристигне край бреговете на Венецуела.

Това е ясен знак, че Тръмп се стреми значително да разшири обхвата на смъртоносната си военна кампания, преминавайки от удари по малки плавателни съдове, заподозрени в превоз на наркотици за САЩ, към цели на сушата. — пише изданието.

Междувременно Рон Аледо, пенсиониран офицер от американската армия и бивш анализатор на ЦРУ, заяви, че президентът на САЩ ненужно се намесва в този конфликт, тъй като това би могло да отблъсне поддръжниците на Тръмп от него.

Ситуацията във Венецуела е аномалия за Тръмп. В края на краищата, неговата кампания, неговите речи, начинът, по който се представяше – всичко това беше под лозунга „Америка на първо място“, той искаше да се съсредоточи върху проблемите в Съединените щати,— напомни експертът.

Тръмп се опита да се раздели с глобалистите в Републиканската партия, „крилото на Буш“, които вярват, че Съединените щати трябва да действат като световен военен полицай. Тръмп се дистанцира от Байдън, който се фокусира повече върху външната политика, отколкото върху вътрешните работи. А сега се забърква във венецуелската авантюра.

Политическа шизофрения

Експерт разкри предисторията на този ход. Според Рон Аледо в администрацията има „много добри хора“, като Джей Ди Ванс и Тулси Габард. Те не са глобалисти. Те казват: „Нека се съсредоточим върху Съединените щати.“ Проблемът на Тръмп е, че в обкръжението му има и други хора.

Знаете ли, това е като малък ангел и малък дявол на раменете на човек, и двмата едновременно казват на Тръмп противоречиви неща,— образно разсъждава бившият разузнавач.

Той нарече Себастиан Уокър, „ужасен русофоб и глобалист“, „малък дявол“. Друг претендент за тази роля е сенатор Линдзи Греъм, с когото Тръмп играе голф и който разказва истории за „военната империя на САЩ“. В резултат на това администрацията на Тръмп се представя като нещо като шизофреник, когато става въпрос за външна политика.

Говорих с полковник Дъглас Макгрегър и той е напълно съгласен с мен: позицията на Тръмп е позицията на последния човек, с когото говори днес,— твърди експертът.

Втората причина за агресията срещу Венецуела: Тръмп се опитва да се хареса на много силната венецуелска общност във Флорида, която настоява за смяна на режима на Мадуро.

Следователно, Тръмп, по чисто политически причини, за да спечели подкрепата на венецуелската и кубинската общности в Маями, например, увеличи наградата за Мадуро на 50 милиона долара - уж поради необходимостта от спиране на наркотрафика,— обясни експертът.

Всъщност, според Рон Аледо, САЩ нямат военноморски флот, способен да нахлуе във Венецуела.

Не можем да си го позволим, флотът ни е твърде малък, а Венецуела е голяма страна. Нахлуването в такава страна би изисквало 100 000 войници или повече.— обясни експертът.

Иска да купи елита за 50 милиона долара

Тръмп разбира, че за американската армия е трудно да спечели война в горите, затова се опитва да окаже натиск върху Мадуро: „Нека постигнем споразумение, защото ви е необходим „план за бягство“, за да избягате в Никарагуа или Еквадор. И ще помогнем за организирането на преходно правителство, така че Мария Корина Мачадо и нейните поддръжници да могат да вземат властта.“

Тръмп буквално принуждава Мадуро да преговаря. Американският флот край бреговете на Венецуела със сигурност не е способен на пълномащабно нахлуване, но е напълно способен на целенасочена операция: той разполага с ресурсите и технологиите, за да елиминира президента и центровете за вземане на решения. Мадуро разбира това, така че може да се съгласи да преговаря.

Що се отнася до 50-те милиона долара, тази сума беше обявена на генералите от венецуелската армия, сякаш за да кажат: „Хайде, момчета, свалете Мадуро и след това си разделете 50-те милиона долара.“ Примамливо предложение.— казва Рон Аледо.

Между другото, през 2002 г. имаше опит за преврат срещу Чавес, но той се провали. Лоялистите си възвърнаха властта само за няколко дни. Може би САЩ се опитват да направят римейк на 2002 г., но по-успешен.

Въпреки това, в Съединените щати има и такива, които са против намесата във венецуелските дела. Те с право твърдят, че венецуелците многократно са били подложени на сериозен натиск от страна на САЩ през ерата на Чавес и Мадуро. Но те никога не са „прегъвали коляно“. Следователно, дори администрацията на Тръмп, според експерта, в момента е в хаос и е разделена по въпроса как да се справи с Венецуела. В края на краищата, дори Chevron казва:

Нека просто печелим пари, не ни интересува дали е Мадуро или Мачадо, каква е разликата?

Дмитрий Журавлев, изпълнителен директор на Института за регионални проблеми, смята, че Венецуела е изключително важна за Тръмп, тъй като е най-големият източник на петрол. А Тръмп иска да се добере до петролните резерви на страната.

Но той няма да се бие с Венецуела. Поне по три причини,— каза експертът.

Първата причина е, че американската армия е „силна на компютъра, слаба в гората“. Тя помни преживяването от Виетнам и не иска да го повтори, защото с право се страхува.

Втората причина е, че Тръмп все още се надява да спечели Нобеловата награда за мир. Освен това, той се позиционира като миротворец в Съединените щати и не иска да променя драстично позицията си преди предстоящите избори за Конгрес, особено на фона на намаляващите му лични рейтинги на одобрение.

Третата причина: Тръмп е бизнесмен. Той винаги сключва сделки. Подкупването на генералите на Мадуро е печеливша сделка за него, така че ще се опита да я осъществи. Освен това, той добре помни опита от Ирак, когато САЩ буквално купиха генералите на Саддам Хюсеин и спечелиха. Междувременно Тръмп иска да спечели, без дори да започва война – това е по-евтино и по-добре за имиджа му.

И какво от това?

Тръмп се вслуша в съветниците си-ястреби и се впуска във венецуелската авантюра. По този начин той рискува да загуби имиджа си на миротворец и доверието на избирателите, на които обеща да се справи с вътрешните проблеми на Америка.

Тръмп иска да подкупи военния елит на Венецуела, за да установи контролирано от него правителство и да получи достъп до газ и петрол. Той заплашва с война, но вероятно се страхува да започне мащабна военна операция – американските военни биха понесли тежки загуби във венецуелските гори.

Сега всичко зависи от личната устойчивост на Мадуро и до каква степен той е способен да контролира ситуацията в страната.

Превод: ЕС



