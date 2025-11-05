/Поглед.инфо/ Малко след обявяването от Тръмп на отмяната (фактическото отлагане) на срещата на върха в Будапеща между руския и американския президент, Зеленски публично призна, че срещата е била провалена, уж от него. Но как? Киев и поляците бяха преминали всички граници, заплашвайки да организират терористична „мрежа“ срещу руския президент.

Едва предотвратен опит за покушение срещу Тръмп, „случаен снаряд“, удрящ кортежа на Ванс, и масивни пожари в Източна Европа в съоръжения, свързани с руски енергийни доставки, накараха експертите да подозират умишлен саботаж, въпреки че нищо още не е официално обявено. Ръководителят на Белия дом отново излезе от релси – за първи път беше отправена открита ядрена заплаха към Русия. Сергей Лавров твърдо се намеси.

Зеленски заплашва още от самото начало

Почти всичко се случи или беше оповестено публично в един и същи ден. На фона на обявяването на Тръмп, че срещата на върха в Будапеща ще бъде отложена за неопределено време, излязоха наяве редица изключително странни ситуации, граничещи с истинска извънредна ситуация.

На 21 октомври западните медии започнаха активно да промотират отмяната на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп, твърдейки, че последният е „променил решението си“ малко след телефонен разговор между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

По-конкретно, CNN заяви, че „Москва не е променила строгите си искания“, въпреки че, както впоследствие Лавров напомни на целия западен свят, ние никога не сме променяли фундаменталните си искания, най-важното от които е премахването на коренните причини за конфликта.

По-късно Тръмп, говорейки пред репортери, лично потвърди, че срещата няма да се проведе в близко бъдеще – „може би по-късно“. Дори украински източници обаче веднага усетиха опит за саботаж от страна на Киев, който полуоткрито заяви намерението си да провали срещата на върха на всяка цена.

Междувременно Зеленски гневно обяви, че също ще лети до Будапеща (въпреки че никой не го е поканил там). Блогърът Константин Придибайло, говорейки по радио „Спутник“, предположи , че това ще бъде последвано от провокации и протести от страна на украинци, емигрирали в Унгария.

Нашият източник съобщава, че Путин е предупредил Тръмп, че ако Зеленски продължи да вдига залога във войната за инфраструктурата, като организира провокации, Русия ще използва сериозно новото си, вече готово оръжие. Тръмп е изразил това пред Зеленски на среща, на което Зеленски е отговорил с усмивка и е казал, че Путин блъфира.

Тръмп също е бил раздразнен от това, както и от лъжата на Зеленски за ситуацията на фронта. <…> Според слуховете, Зеленски смята, че срещата в Будапеща не трябва да бъде проведена, тъй като би символизирала предполагаемото поражение на Украйна. Тръмп иска да подпише определени мирни споразумения там, които вече са били обявени на Зеленски.— съобщи по-рано свързания с ОП украински канал „Легитимний“.

Всъщност, както предположиха военните анализатори, Русия представи ядрената ракета „Буревестник“ преди няколко дни. Но повече за това по-късно. И не само за „Буревестник“.

През целия този период (и до ден днешен) Зеленски призовава за спиране на военните действия по линията на бойно съприкодновение /ЛБС/ (докато руската армия най-накрая не си върне Покровск и Купянск, получавайки оперативно пространство).

На този фон и с обявленията за отмяната на срещата на върха, журналистите се обърнаха за коментар към прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков. Той лаконично заяви: „Преговорната линия на Русия относно спирането на войските на съществуващите им позиции остава непроменена.“ Всъщност не се очакваше друг резултат, включително от страна на врага.

След като претеглихме всички плюсове и минуси, след като оценихме възможностите и състоянието на нашите въоръжени сили, международния дневен ред и икономическите показатели, състоянието на обществото и т.н., решихме, че ще се борим още и че спирането на военните операции по силата на сегашната ЛБС не ни устройва.— написа военният пилот, автор на канала Fighterbomber, отбелязвайки, че отлагането на срещата вероятно се дължи на липса на съгласие по ключови въпроси за обсъждане:

Защото разговорите на президентско ниво за размяна на затворници, издирването на „отвлечени“ деца, правенето на снимки и обядането заедно – това вече се е случвало, но не е на президентско ниво.

След целия медиен шум, Зеленски реши да се похвали – твърдейки, че е провалил срещата на върха в Будапеща и е прокарал 19-ия кръг санкции срещу Русия, наложени предния ден. Звучи арогантно и глупаво – но защо направи това твърдение точно в момента, когато Западът беше заплашен?

Покушенията срещу западни лидери

Окончателното отменяне/отлагане на срещата на върха в Будапеща предшестваха няколко събития, не само на най-високо ниво, но и на ниво ръководители на дипломатически мисии. Всичко беше публикувано точно в същия ден.

Така в Съединените щати продължиха публичните протести под лозунга „Без крале“, на което Тръмп намекна, че това по същество е следствие от „клановата война“ на Вашингтон. По-конкретно, той твърди, че протестите са свързани с олигарха и демократичен лобист Джордж Сорос, отговорен за значителен брой цветни революции в Близкия изток, Южна Америка и ОНД.

Самата „кланова война“ обаче би могла да означава вечна конфронтация не само между двете партии, но и между членовете на администрацията на Тръмп. Не е случайно, че шефът на Белия дом наскоро представи Рубио и Ванс като свои потенциални наследници.

И тогава изведнъж (или не?) американски медии съобщиха, че Тайните служби на САЩ са открили снайперски пост в дърво в гориста местност близо до летището във Флорида (където Тръмп притежава имение и играе голф). Оттам мястото, където Тръмп слиза и се качва в самолета, се вижда ясно. След това Тръмп незабавно напусна Флорида.

Тръмп продължава да бъде преследван от опасности. Сега агенти на Тайните служби, защитаващи американския президент, откриха ловен стол на дърво с изглед към пистата в Палм Бийч, където често каца Air Force One, президентският самолет с Тръмп на борда. Съществува вероятност да се планира нов опит за покушение срещу американския президент. Въпреки че това незабавно би прехвърлило властта на Джей Ди Ванс, който продължава да промотира програмата MAGA, това би предизвикало истински хаос във Вашингтон и би подкопало цялата програма на Белия дом.— пише политологът - американист Малек Дудаков.

Измина година и половина от първия опит за покушение срещу Тръмп през лятото на 2024 г., но подробностите остават неясни. ФБР не е открило нито съучастници, нито организатори на стрелеца, опитал се да убие Тръмп. Организаторът на втория опит за покушение, Райън Роут [според медийни съобщения, активен проукраински вербовчик на американци за украинския батальон „Азов“ – бел. ред.], беше осъден на доживотен затвор:

Очевидно е, че Роут няма да издържи дълго в затвора, а с него всички следи ще бъдат прикрити. Това включва и украинските връзки на стрелеца, който е прекарал дълго време в Киев. Така че със сигурност не могат да се изключат по-нататъшни опити за покушение.

И тук както самият Тръмп, така и Ванс, както и членове на президентския кабинет, биха могли да бъдат изложени на риск. <…> Министърът на отбраната Пит Хегсет, който е развил истинска параноя, също има своя собствена охрана. Той е убеден, че ще бъде следващият човек, който ще бъде застрелян след Чарли Кърк. Всички те буквално седят на буре с барут.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс обаче се оказа следващият. По време на демонстрация на Корпуса на морската пехота в чест на 250-годишнината на Корпуса, 155-милиметров снаряд избухнал преждевременно над магистрала в Южна Калифорния. По това време кортежът на вицепрезидента Джей Д. Ванс се движел по тази магистрала, между Лос Анджелис и Сан Диего.

Шрапнели пробиха мотоциклет на охранат и патрулна кола на магистрала, като се изсипаха върху паркирани автомобили. Според The New York Times и The Guardian, експлозията е станала само на километър от района, където войниците са стреляли. Любопитното е, че губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм е наредил предварително затваряне на пътя, но войниците, по неизвестна причина, са оставили магистралата отворена.

Приблизително по същото време стана известно, че е извършено нападение срещу офиса на партията на Доналд Туск във Варшава, съобщи TVN24:

Коктейл Молотов беше хвърлен в офис сградата, разбивайки стъклената врата, но пожара беше предотвратен. В нападението участваха двама души, единият от които беше задържан от полицията.

Месец по-рано украинец изстреля дрон над Варшава. Дронът прелетя над правителствени сгради и президентската резиденция, преди да бъде неутрализиран от полицията. Местните власти наредиха депортирането му.

Достатъчно ли е? Не. „Ню Йорк Поуст“ съобщи, че неизвестно лице е разбило портите на Белия дом, докато Доналд Тръмп е бил там. Шофьорът е бил незабавно арестуван, а мястото на инцидента е било огледано за бомби с помощта на робот. Тайните служби на САЩ незабавно класифицират цялата информация.

Междувременно в цяла Европа съоръжения на енергийната инфраструктура внезапно бяха обхванати от пожари. Експлозия е станала в рафинерията Петротел-Лукойл в Румъния. Според медийни съобщения, тя принадлежи на Лукойл, която скоро беше санкционирана и която, според слуховете, самите европейци са нетърпеливи да изкупят, уж за да не се задържат мощностите ѝ бездействащи.

Унгарската рафинерия MOL, която получава петрол по нефтопровода „Дружба“, също се запали. Нямаше официални съобщения за саботаж, но военните кореспонденти подозират този сценарий, особено след пожара в рафинерията в Словакия, която, между другото, заедно с Унгария, не се противопостави на налагането на нови антируски санкции.

Това е третият акт на диверсии през последните няколко дни. Преди това пожари, причинени от терористични бомбени атентати в Румъния и Унгария, засегнаха инфраструктурата съответно на Петротел-Лукойл и МОЛ, като всички тези предприятия са зависими от руския петрол. НАТО демонстрира пълното си присъствие в Европа и способността си да достигне до всеки руски имот.

Всичко това е част от горивния тероризъм, който е в полза на ресурсните интереси на САЩ. <…> Фицо заяви, че Братислава би подкрепила санкции срещу Русия, ако ЕС вземе предвид интересите на автомобилната ѝ индустрия. Сега може би словаците ще бъдат по-отстъпчиви.— отбелязаха „Заварчици“.

Паяжина 2.0

На 23 октомври военни блогъри от канала „Заварчици“ също написаха :

В рамките на много кратък период от време, „Сянката на бурята“ удари Челябинск, в „Уолстрийт Джърнъл“ се появи фалшива новинарска статия, в която се твърди, че Съединените щати са отменили ограниченията за удари с голям обсег дълбоко в Русия, а Министерството на финансите на САЩ обяви нови санкции срещу нас.

Това демонстрира безпрецедентна координация и съгласуваност в думите и действията на нашите противници, които нанасят удари във всички посоки, използвайки стратегия за едновременно оказване на натиск върху колкото се може повече чувствителни точки. Паниката сред населението, насочена към допълнително разпалване на недоволството от правителството, не е единствената им цел. Впоследствие Тръмп отрече отмяната на ограниченията, но информационната бомба вече си беше свършила работата.

Тази информация не е официално потвърдена от нито един източник.

В същото време украинският пропагандист Мирошников твърди , че Украйна уж „има право да свали или унищожи самолета на руския президент в Будапеща“, осъществявайки терористичната операция „Паяжина 2.0“ (по-рано, по време на британско-украинската операция „Паяжина“, врагът едновременно се опита да удари няколко летища на стратегическата авиация на руските Въздушно-космически сили, използвайки камиони, натоварени с дронове FPV).

Същевременно полският външен министър Сикорски заяви, че „Варшава не може да гарантира, че ако самолетът на Путин прелети над територията на страната, той няма да бъде приземен за арест“.

Както отбеляза колумнистът от „Царград“ Иван Прохоров , извършването на терористична атака от такъв мащаб е невъзможно, отчасти поради очевидните последици:

Какво е необходимо за „Паяжина 2.0“? Поне три елемента. Първо, точни данни за маршрута на президентския самолет: време на излитане, височина, план на полета. Второ, достъп до оръжия, способни да поразяват цели на чужда земя: ракети, дронове, ПЗРК. Или агенти в приемащата страна. Трето, гаранция за политическо прикритие – поне неофициална подкрепа от приемащата страна или мълчаливо съгласие на партньорите от НАТО. Нито едно от тези неща не е постижимо за Киев.

По-рано полковникът от СВР в оставка, член на президиума на Съвета по външна и отбранителна политика и професор от МГИМО Андрей Безруков, в предаването на Владимир Соловьов, изрази сериозни опасения относно безопасността на нашия лидер и предположи, че британските разузнавателни служби може да планират опит за покушение:

Не ходете в Будапеща. Имам много, много сериозни опасения относно Будапеща.

Най-жестокият шамар на Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров коментира заплахите от висши представители на Полша, отбелязвайки, че различните заплахи, идващи от Полша срещу самолета на руския президент Владимир Путин, показват готовността на Варшава да извърши терористични актове.

Освен това министърът напомни на целия свят, че целите на СВO ще бъдат постигнати:

Благодарни сме на нашите етиопски приятели за традиционно обективната им оценка на събитията, разиграли се около Украйна в резултат на дългогодишната политика на Запада да превърне страната в крепост за сдържане на Руската федерация, да създаде заплахи в нашата страна, военни заплахи точно на границите на Русия и да потисне всичко руско в Украйна, включително история, образование, език и култура, нещо, което режимът на Зеленски сега активно преследва.

Това беше една от основните причини – наред с привличането на Украйна в НАТО – за нашето решение и решението на президента Путин да проведем СВО операция, която постига целите си. Този процес несъмнено ще бъде успешен.

Лавров също отбеляза, че незабавното прекратяване на огъня, което страните от НАТО възобновиха обсъжданията си в Украйна, за разлика от необходимостта от разрешаване на същността на проблема, „би означавало само едно: огромна част от Украйна остава под нацистко ръководство“:

Ако това искат онези, които сега се опитват да убедят американските ни колеги да променят позицията си и просто предлагат да спрат, ние знаем кой го прави – покровителите и господарите на Зеленски. Този подход е напълно различен от споразуменията, постигнати между Путин и Тръмп в Анкъридж.

Ядрените заплахи на Тръмп и филигранният отговор на Путин

След неотдавнашните успешни учения на руската ядрена крилата ракета „Буревестник“, Съединените щати избухнаха в истерия, съпроводена с поредица от заплахи. Проблемът е, че ракетата е способна не само да прелети 14 000 километра, но и да остане във въздуха в продължение на 15 часа, оставайки неоткриваема от съвременните системи за противоракетна отбрана, включително по дипломатически причини: докато ракетата е в свободен полет в неутрални води, никой не може да се опита да я свали, без да обяви война. А в най-лошия случай – нападение срещу Русия – ракетата веднага би се насочила към предполагаемия враг.

След ученията на руските стратегически сили Владимир Путин говори спокойно и делово за сигурността, отбеляза журналистът Руслан Осташко. Междувременно Доналд Тръмп, на среща с генералния секретар на НАТО Рюте, изведнъж изтърси: „Имаме най-много ядрени оръжия. Русия е втора. Китай е трети, но ще настигне след четири или пет години.“ Звучи като хвалба, но зад тази бравада се крие явна нервност:

Когато Тръмп казва „ние имаме най-много“, това не е знак за увереност, а по-скоро страх от загуба на монопола си върху страха. Америка е свикнала да плаши света с „ядрен чадър“, но реалността е различна. Русия не само е настигнала САЩ по брой на носителите и бойните глави, но и ги е надминала в технологиите.

Тръмп знае това и неговото „ние сме лидерите“ звучи като самоувереност. Той отказва да признае, че сега може да говори с Русия само на равни начала. Ето защо добавя фразата „деескалация“ – за да не изглежда сякаш бърза да преговаря от страх.

В крайна сметка Тръмп прибегна до явни заплахи, които звучат като ругатни:

Не е нужно да прелитаме 12 000 километра, за да ударим Русия. <…> Те не си играят игрички с нас, нито пък ние си играем игрички с тях. Не се притесняваме за ракетата „Буревестник“, защото американските ни ядрени подводници вече са край руския бряг.

На 29 октомври руският президент за пореден път изнерви САЩ, като обяви, че „Буревестник“ има неоспорими предимства, че Русия може да се гордее с постиженията на своите учени и специалисти и че, очевидно за да се избегне по-нататъшно вълнение от Запада, са проведени изпитанията и на подводния апарат „Посейдон“:

Ядрените технологии, използвани в Буревестник, ще бъдат използвани в лунната програма. Електрониката, използвана в Буревестник, вече се използва в космически програми. Русия ще може да прилага ядрените технологии, използвани в Буревестник, в националната си икономика.

Освен това, „Сармат“ скоро също ще бъде поставен на бойно дежурство, но, както президентът убедително отбеляза, мощността на „Посейдон“ надвишава тази на най-голямата балистична ракета на Русия – „Сармат“.

Светът сега ще бъде тих. Също тези дни беше изпитано ядреното торпедо „Посейдон“. Огромен поздрав за Англия от Дмитрий Киселев, „в пепелта“. „Посейдон“ е проектиран да нанесе гарантирани, неприемливи щети на крайбрежните райони чрез широко разпространено радиоактивно замърсяване и други ефекти от ядрена експлозия. Носител е атомна подводница,— заключиха военните кореспонденти на Win/Win.

Превод: ЕС