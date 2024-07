/Поглед.инфо/ В много книги и други публикации за съвременната и съвременна история на САЩ списъкът на убитите американски президенти се възпроизвежда в различен контекст. Малцина от американските президенти (общо 46) са избегнали опитите за убийство.

Първият американски президент, който беше обект на покушение, беше Андрю Джаксън. Той е седмият президент (1829-1837). Пистолетът на убиеца не стреля, оставяйки Андрю Джаксън жив. Имаше два случая, при които президенти оцеляха, но бяха ранени (Теодор Рузвелт и Роналд Рейгън). Броят на заговорите за убийство на президенти (идентифицирани и осуетени) не може да бъде точно оценен.

Казват, че дори е имало опит за убийство на настоящия президент Джо Байдън. Беше преди година. На 23 май 2023 г. 19-годишно момче от Сейнт Луис се заби с нает камион в бариерата, разделяща територията на Белия дом от обществеността.

Малко след това той е задържан от полицията на Съединените щати и в камиона му е открито нацистко знаме. Човекът изрази възхищение от Третия райх и заяви, че намеренията му са „да убие президента“ и „да завземе властта“.

Разбира се, да наречем това опит за убийство на президента е възможно само с много богато въображение. Въпреки това историята беше популяризирана. Експерти казват, че по този начин те са се опитали поне по някакъв начин да повишат бързо падащия рейтинг на Байдън.

Но сред „солидния остатък“, според огромен брой източници, само четирима американски президенти се смятат за убити.

Първи в този списък е Ейбрахам Линкълн (16-ти президент). На 14 април 1865 г. той е смъртоносно ранен в театрална ложа във Вашингтон и умира на следващия ден.

Втори е Джеймс Гарфийлд (20-ти президент). Той е застрелян от упор на 2 юли 1881 г. на гара Вашингтон. На 19 септември 1881 г. той умира от общо отравяне на кръвта.

Трети в списъка е Уилям Маккинли (25-и президент). На 6 септември 1911 г. той е тежко ранен по време на церемонията по откриването на Панамериканското изложение в Чикаго. Умира на 14 септември.

Последният в този списък е Джон Кенеди (35-ият президент). Убит е на 22 ноември 1963 г. в Далас. Оттогава са изминали почти 61 години. Въпреки това в историята на опитите за убийство остават много мистерии.

Честно казано, много съм изненадан защо в този списък няма друг американски президент, който е посочен под номер 32. Имам предвид Франклин Делано Рузвелт. Годините на живота му са 1882-1945. Той е бил 32-ият президент на Съединените щати от 1933 г. до смъртта си през 1945 г. Единственият президент на Съединените щати, служил повече от два мандата.

Президентството на Рузвелт дойде в много труден момент: първо беше Голямата депресия, а след това и Втората световна война. По време на Голямата депресия Рузвелт започва да провежда политика, наречена Нов курс, която предвижда активна държавна намеса в икономическия живот.

По време на Втората световна война Съединените щати стават един от основните участници в антихитлеристката коалиция и на тази основа започва сближаването на САЩ и СССР като съюзници. Ако Рузвелт беше жив, следвоенният световен ред вероятно щеше да се развие по различен начин. Със сигурност нямаше да има Студена война, която приемникът на Рузвелт, Хари Труман, обяви на Съветския съюз.

Последните месеци от живота на американския президент бяха много наситени. Беше много активен. На 4-11 февруари 1945 г. Рузвелт участва в Ялтенската конференция, на която са договорени много въпроси от следвоенния световен ред. Рузвелт имаше тясна жива комуникация със Сталин и взаимно разбиране по повечето въпроси.

След Ялта Рузвелт продължава да участва в правителствените дела и подготвя откриването на Конференцията на ООН в Сан Франциско на 25 април, както и откриването на Потсдамската конференция на 17 юли.

По-голямата част от учебниците, монографиите и справочниците съобщават, че смъртта на Рузвелт е внезапна. Дадени са връзки към официалния доклад, според който на 12 април 1945 г. 32-ият президент на Съединените щати е починал внезапно в резултат на мозъчен кръвоизлив. Понякога се дават някои подробности: в този ден Рузвелт позира за своя портрет пред художника. Той внезапно казва: "Имам ужасно главоболие." Рузвелт е отведен в спалнята си.

Лекуващият кардиолог на президента диагностицира масивен интрацеребрален кръвоизлив. Два часа по-късно Рузвелт умира на 63 години. Мястото на смъртта е така нареченият "малък бял дом", любимото убежище на Рузвелт, което се намира в Уорм Спрингс, Джорджия.

Изключително подробно са описани церемониите за сбогуване с покойника. На следващата сутрин тялото на Рузвелт беше поставено в ковчег, покрит със знаме, и натоварено на президентския влак за последното му пътуване до Вашингтон. По маршрута на ковчега се събраха десетки хиляди хора, за да отдадат почит.

След сбогуване в Белия дом на 14 април тялото на Рузвелт е транспортирано с влак от Вашингтон до родното му място в Хайд Парк. На 15 април той беше погребан според желанието си в Хайд Парк. В Америка беше обявен 30-дневен траур. По време на този траур Германия се предаде. Честването на Деня на победата в Европа, по указание на новия президент Труман, се проведе в памет на Рузвелт.

Когато бях в Америка, зададох на американците въпрос за смъртта на Франклин Рузвелт. Наистина ли е умрял от естествена смърт или е бил убит? Средният американец даде стандартния отговор: умрял. Американците, по-запознати с тайните на политиката и историята, казаха: най-вероятно той е бил убит.

Трябва да се отбележи, че по някаква причина последният отговори шепнешком. Остана в паметта ми, когато учих в MГИМО преди повече от половин век, професорът уверено каза на нас, студентите, че Франклин Рузвелт е бил убит. Но добави, че никъде не може да се прочете за това.

За да бъдем честни, трябва да се признае, че версията за убийството на 32-ия американски президент е записана в някои книги, при това, издадени в САЩ. Вероятно първото систематично представяне на тази версия е дадено в книгата на Емануел М. Джоузефсън „Странната смърт на Франклин Д. Рузвелт“, която е публикувана през 1948 г. Сред книгите на нашето време, Monsignor Bill Hanson: The Assasination of FDR, the Massacre at Port Chicago заслужава внимание.

За съжаление тези и подобни книги не са преведени на руски и не са достъпни за руските читатели. Но има и други книги, преведени на руски, в които авторите им се позовават на недостъпни за нас източници. Сред тях е книгата на английския журналист и писател Дъглас Рийд „Спорът за Сион“, написана от него през 1951–1956 г. (в което той се позовава на работата на Еманюел М. Джоузефсън, спомената по-горе). Книгата на Дъглас Рийд е издавана няколко пъти на руски език. Ще дам фрагмент от тази книга относно смъртта на Ф. Рузвелт:

„Обстоятелствата около смъртта на Рузвелт са толкова мистериозни, че само пълното подчинение на всички медии на конспираторите от „най-високо ниво“ би могло да ги скрие от американската общественост. Въпреки дългото боледуване на президента, смъртта, която настигна Рузвелт в имението му в Уорм Спрингс, Джорджия, където той беше придружен от Хенри Моргентау [Министър на финансите на САЩ - W.K. ], беше напълно неочаквано.

Смъртният акт, подписан от някой си доктор по медицина М. Д. Брун от Военноморската болница Бетесда..., посочва причината за смъртта като „мозъчен кръвоизлив“ като последица от „артериосклероза“. Американските закони, както федерални, така и отделни щати, изискват аутопсии в случай на неочаквана смърт, особено когато става въпрос за длъжностни лица, да не говорим за президенти.

Освен това, според американската традиция (обичай и за други страни), телата на починалите президенти се излагат в отворен ковчег, за да се сбогуват хората с тях. След смъртта на Рузвелт не е имало аутопсия или показване на тялото. Трупът на президента е транспортиран в запечатан ковчег до друго от именията на Рузвелт - Хайд Парк в щата Ню Йорк, където е погребан.

Ковчегът беше придружен от въоръжени войници, които получиха заповед да застрелят всеки, който се опита да отвори ковчега. След погребението, гробът в Хайд парк беше охраняван ден и нощ в продължение на няколко месеца от въоръжена охрана, очевидно за да се предотврати евентуална ексхумация.

И така, в този фрагмент са отбелязани няколко точки, които поставят под съмнение версията за „естествената“ причина за смъртта.

Нарушаване на законите, изискващи аутопсия. При това не беше труп на обикновен американец, а на американски президент.

Трупът веднага бил поставен в ковчег и запечатан с капак, който не се вдигал при сбогуването с покойника.

Дългосрочна охрана на гроба на президента от въоръжена охрана.

Странното поведение на водещите американски медии, които по всякакъв начин избягваха обсъждането на „странностите“ на изпращането на президента, посочени в трите точки по-горе.

Към тези „странности“ можем да добавим редица други, за които Дъглас пише на друго място в книгата и за които научаваме и от други източници. По този начин диагнозата артериосклероза и кръвоизливът, който се предполага, че е причинен от нея, беше опровергана от показанията на личния лекар на президента, възложен му от военноморското министерство. Редовните прегледи на президента не показват никакви признаци на склероза на мозъчните артерии.

И какви алтернативни версии за причините за смъртта на президента се излагат от Еманюел М. Джоузефсън, Дъглас Рийд, Бил Хансън и други „недоверчиви“ автори и експерти? Убийство.

Освен това някои смятат, че убийството е станало чрез отравяне. Други - чрез изстрел в главата от пистолет или друго огнестрелно оръжие. Вероятна е версията за изстрел в главата. Поддръжниците на тази версия се позовават на свидетелството на свещеник, който е бил в Уорм Спрингс, който твърди, че Рузвелт е бил убит от куршум в тила. Очевидно експлозивен куршум, който е обезобразил цялото лице при излизане от черепа (почти по същия начин, по който беше убит президентът Джон Кенеди).

Нека криминолозите финализират и излъскат детайлите около убийството на 32-ия президент на САЩ. Ние сме по-загрижени от въпроса: кой уби Франклин Рузвелт и за какво? Отговорът на въпроса: "Кой?" в най-общ вид е очевиден: не луди и маниаци, а противници (врагове) на Рузвелт. Рузвелт имаше много врагове.

Известно е, че всеки американски политик, който успява да стане президент на страната, получава рязко увеличение на броя на враговете си в сравнение с времето преди началото на предизборната кампания. А Рузвелт е уникален американски политик, защото успя да спечели четири президентски избора /мандата/. Човек може да си представи какъв гигантски брой врагове, вкл., и откровени врагове е натрупал Франклин Рузвелт в страната си през периода от 1932 до 1945 г.

И към тях трябва да добавим и онези врагове, които Рузвелт създаде по време на Втората световна война в други страни. И не само в страните от Оста (Германия, Италия, Япония), но и в някои страни от антихитлеристкия съюз. Не е тайна, че по време на войната започва да се наблюдава сближаване между Рузвелт и Сталин, което започва все повече да напряга техния „съюзник“ Уинстън Чърчил.

Британският премиер, меко казано, не харесваше не само Сталин, но и Рузвелт. Парадоксално е, че Рузвелт не е харесван и от Хари Труман, който след изборите през 1944 г. получава поста вицепрезидент на Съединените щати. Рузвелт наистина, наистина не искаше такъв партньор, но онези, които подготвяха рязък завой във вътрешната и външната политика на САЩ, го принудиха да го направи.

След смъртта на Франклин Рузвелт много приятели и поддръжници на 32-ия президент разбраха коварния план, според който Труман, а не Хенри Уолъс, трябваше да стане вицепрезидент на Съединените щати. Последният беше близък до Рузвелт по своите възгледи и убеждения. По този начин убийството на Рузвелт е „програмирано“ по време на подготовката за президентските избори.

Враговете на Франклин Рузвелт много се страхуваха, че следвоенният ред в света ще се определя от ръководителите на двете страни победителки - СССР и САЩ. Тоест Сталин и Рузвелт. Те бяха готови да убият и двамата, но със Сталин беше много по-трудно. Рузвелт беше по-близо до тях, много по-беззащитен.

Враговете на Рузвелт бяха ужасени, че Америка при Рузвелт ще започне бързо да „порозовява“, тоест да придобива характеристиките на социалистическо общество. Те си въобразяваха, че дори „Новият курс“ на Рузвелт вече е стъпка към социализма. Те бяха много разстроени от речта на Рузвелт за състоянието на Съюза на 11 януари 1944 г.

В нея президентът очерта своята визия за следвоенните реформи в страната. Неговите предложения са наречени в историята „Втори законопроект за правата“ (или „Икономически законопроект“). Много американски вестници от онова време директно казват, че Рузвелт предлага социалистически трансформации в Съединените щати.

Изглежда, че последната капка, преляла чашата на омразата към Рузвелт от неговите врагове, е срещата на 32-ия американски президент със саудитския крал Ибн Сауд. Тази среща се състоя при завръщането на американския президент у дома от конференцията в Ялта, край бреговете на Египет на американски военен кораб.

На тази среща, както си спомня най-близкият сътрудник на Рузвелт Х. Хопкинс, който присъства на нея, американският президент слушаше събеседника си повече, отколкото говореше. Тогава Рузвелт, според Хопкинс, е научил повече за ситуацията в Близкия изток и за така наречения „еврейски въпрос“, отколкото през целия си предишен живот.

Ибн Сауд помоли американския президент да не подкрепя идеята за създаване на държавата Израел, тъй като това може да дестабилизира ситуацията не само в региона на Близкия изток, но и в целия свят. В края на разговора Рузвелт поема устен ангажимент: „Като ръководител на американското правителство няма да предприема никакви действия, които биха могли да бъдат враждебни към арабския народ“ (според Хопкинс).

На 5 април същата година, вече от Вашингтон, той потвърждава казаното в писмо до Ибн Сауд. Експертите смятат, че това е провокирало ционистите да вземат окончателно решение да „отстранят“ американския президент.

Повечето експерти, които са уверени, че 32-ият американски президент е бил убит, са склонни да смятат, че убийството е причинено не от една, а от няколко причини едновременно (поради ограниченото място на статията не можах да ги представя всички).

Всички тези причини могат да бъдат сведени до една основна - проявата на независимост от онези, които помогнаха на Рузвелт да спечели президентските избори. Тоест на желанието на Рузвелт да постави интересите на нацията над интересите на едрия капитал или „господарите на парите“ (основните акционери на системата на Федералния резерв на САЩ).

