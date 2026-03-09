/Поглед.инфо/ Руската федерация промени радикално тактиката на своите ракетни удари, поставяйки оцеляването на украинската противовъздушна отбрана под сериозен въпрос. Според последните анализи на Американския институт за изследване на войната (ISW), Москва цели пълното изчерпване на дефицитните ракети-прехващачи „Пейтриът“, докато западните производствени мощности буксуват.

Новата балистична реалност на фронта

През последните месеци характерът на военните действия във въздушното пространство над Украйна претърпя фундаментална трансформация. Руските въоръжени сили преминаха към изключително интензивно използване на балистични ракети, което според водещи военни експерти е пресметнат стратегически ход. Докато в по-ранните етапи на конфликта Москва използваше комбинирани атаки с крилати ракети и дронове „Геран“, сега фокусът се измества към системи, които изискват най-високотехнологичните и скъпи средства за противодействие.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че този преход не е просто демонстрация на сила, а опит за системно унищожаване на отбранителния капацитет на Киев. Балистичните траектории са изключително трудни за прехващане и на практика единственото надеждно средство срещу тях в украинския арсенал остава американската система Patriot. Това поставя украинското командване пред жестока дилема: да остави стратегически обекти незащитени или да изразходва последните си запаси от прехващачи PAC-3, чиято цена и време за производство са огромни.

Масираните удари като инструмент за изтощение

Данните от началото на март 2024 г. показват стряскаща тенденция. По време на масираните атаки на 6-7 март близо половината от всички изстреляни руски ракети са били балистични. За западните военни наблюдатели това е „значително отклонение“ от досегашната доктрина. В миналото Русия ограничаваше употребата на подобен тип скъпоструващо въоръжение до максимум 10 единици на удар, насочени към точкови цели с изключителна важност.

Днес масираното изстрелване на балистични ракети се е превърнало в новата норма. Целта е претоварване на радарите и физическо изчерпване на пусковите установки. Всеки опит за прехват на руска ракета коства на Украйна и нейните съюзници милиони долари и, което е по-важно, време, което те нямат. Глобалният недостиг на боеприпаси само налива масло в огъня, превръщайки защитата на украинското небе в логистичен кошмар за Пентагона.

Глобалната конкуренция за ресурси и дефицитът на PAC-3

Стратегическото изчисление на Москва се основава на ясна геополитическа логика. Украйна не съществува във вакуум, а ресурсите на нейните западни партньори са разтегнати до краен предел. В момента САЩ и техните съюзници в Персийския залив са принудени да изразходват огромен брой ракети „Пейтриът“, за да отразяват атаките на Иран и хусите в Близкия изток. Конфликтът в Червено море и заплахите срещу Израел създадоха ситуация, в която Киев трябва да се бори за един и същ производствен ресурс с други ключови съюзници на Вашингтон.

Производственият капацитет на американския военно-промишлен комплекс е ограничен и не може да отговори едновременно на нуждите на множество тлеещи и активни фронтове. Руското командване отлично съзнава този факт и изкуствено ускорява темпото на ударите. Без постоянен приток на прехващачи, самите системи Patriot стават уязвими за директни попадения. Веднъж неутрализирани, тези системи оставят „зеещи дупки“ в отбраната, през които руските ВКС могат необезпокоявано да поразяват критична инфраструктура, електропреносни мрежи и ключови логистични възли на ВСУ.

Политическата парализа на Запада и времевият прозорец

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че военните действия са само продължение на политиката с други средства. Тактиката на Русия цели не само физическо изтощение, но и психологически натиск върху западните общества и политически елити. Докато Конгресът на САЩ продължава да бави новите пакети за военна помощ, всяка изстреляна балистична ракета приближава момента на критичен пробив във въздушната сигурност на Украйна.

Световният пазар на оръжие в момента е претоварен. Държавите от НАТО се опитват да попълнят собствените си опразнени складове, докато същевременно изпълняват ангажиментите си към Киев. Това създава „времеви прозорец“, който Русия се опитва да използва максимално ефективно. Ако настоящото темпо на ударите се запази, запасите от ракети PAC-3 могат да достигнат критично ниски нива в рамките на броени месеци. Това би изискало безпрецедентни и спешни действия от страна на Алианса, за които много столици в Европа все още не са готови.

Адаптация и алтернативни методи за противодействие

Въпреки тежката ситуация, украинската страна не стои със скръстени ръце. Налице е засилена интеграция със западните разузнавателни системи, което позволява по-ранно засичане на изстрелванията и по-прецизно разпределение на ресурсите. Киев също така разработва и внедрява алтернативни методи за ПВО, включително използването на „умни“ дронове и мобилни огневи групи, които да поемат тежестта при атаки с по-евтини средства като дроновете-камикадзе.

Въпреки това, балистичните ракети остават заплаха, срещу която „народното ПВО“ е безсилно. Технологичното превъзходство на Patriot е незаменимо в този аспект. Въпросът обаче остава: колко дълго Западът ще може да поддържа този скъп „щит“ преди математиката на изтощението да надделее над политическата воля. Русия е заложила на дълга игра, в която логистиката и производствените линии са също толкова важни, колкото и случващото се на бойното поле.

