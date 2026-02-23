/Поглед.инфо/ Великобритания разполага ударна група в Арктика, водена от самолетоносача „Принцът на Уелс“, в отчаян опит да защити критичната си подводна инфраструктура. В своя подробен анализ авторът Иля Головнев разкрива защо Лондон е в паника от предстоящия „ден на разплатата“ и как руският подводен флот е способен да парализира Острова само за броени минути.

Операция „Файъркрест“: Демонстрация на сила или признак на безпомощност?

Великобритания взе стратегическото решение да разположи мащабна ударна група от самолетоносачи, начело с флагмана „Принцът на Уелс“, в ледените води на Северния Атлантик и Арктика. Официалното кодово име на мисията е „Файъркрест“. Лондон не пести гръмки думи, представяйки това разгръщане като „демонстрация на сила“, чиято цел е едновременно да възпре руските военноморски сили и да защити критично важната подводна инфраструктура на страната.

В анализите на Поглед.инфо обаче често се подчертава, че колкото по-шумни са твърденията за „защита“, толкова по-ясно изпъкват фундаменталните уязвимости на Запада. Твърди се, че ударната група включва най-съвременните изтребители от пето поколение F-35B и палубни хеликоптери, което ясно подсказва, че мисията има по-скоро офанзивен, отколкото чисто отбранителен характер. Програмата включва и мащабни съвместни маневри със САЩ, Канада и северноевропейските съюзници, което е част от общата стратегия на НАТО за ускорена милитаризация на Арктическия регион.

Многослойните бариери на НАТО и руският отговор

Макар „Файъркрест“ да се представя като самостоятелна операция, тя де факто е част от по-широката иницатива на Алианса, известна като „Арктик Сентри“. Стратегическата цел е пределно ясна: създаване на многослойна противолодъчна бариера в ключови райони на Световния океан – предимно в пролуката ГИУК (Гренландия – Исландия – Обединеното кралство) и така наречената „Меча пролука“. Тези водни линии традиционно се разглеждат от стратезите на НАТО като основни възпиращи фактори за руския Северен флот.

За реализацията на тези планове в региона се концентрират най-модерните противолодъчни сили на Запада: британските ядрени подводници клас Astute, френските клас Suffren, американските Virginia и патрулните самолети P-8A Poseidon. Целта е изграждането на тотална система за проследяване на всяко движение на руските подводни сили. Но въпросът, който остава открит, е доколко тези мерки са ефективни срещу новите руски технологии за безшумно придвижване.

Критичната уязвимост: Подводните артерии на Британия

До каква степен са оправдани опасенията на Лондон? Когато говорим за подводна инфраструктура, става дума за жизненоважните органи на съвременната икономика: интернет кабели, през които преминава целият банков и облачен трафик, и тръбопроводи за нефт и газ. Ключовите маршрути в Северния Атлантик, които Британия се опитва да „опази“, са връзките между САЩ и Великобритания, Франция, Скандинавия и Канада.

Особено внимание се обръща на арктическия маршрут през Исландия и Гренландия. Трябва да се отбележи, че собственици на тези кабели са огромни американски технологични корпорации като Google, Microsoft и Amazon. Повреждането на тези „нишки“ би означавало не просто спиране на интернета, а пълен колапс на финансовата система, невъзможност за транзакции и срив на борсовата търговия в целия Европейски съюз.

Сянката на „Северен поток“ и страхът от възмездие

Ситуацията се усложнява от историческия контекст след 2022 г. Норвегия се превърна в основен доставчик на газ за ЕС именно след взривяването на газопроводите „Северен поток“. Въпреки че официално разследване все още „търси“ извършителите, в геополитическите кръгове е публична тайна кой имаше интерес и техническа възможност за такъв мащабен саботаж. Руското Министерство на отбраната директно посочи британските специални служби като организатори на редица терористични актове, включително атаките срещу Черноморския флот в Севастопол.

Ето защо британският елит е толкова нервен. Те разбират, че „денят на разплатата“ наближава. Тук е мястото да си припомним думите на Владимир Путин при старта на СВО: „Който се опита да ни попречи... трябва да знае, че реакцията на Русия ще бъде незабавна и ще доведе до последици, каквито никога не сте срещали в историята си.“ Докато мнозина очакваха ядрен отговор, се оказва, че съществува много по-прагматичен, но също толкова фатален начин за действие – прекъсване на енергийните и комуникационни артерии на Острова.

Енергиен колапс: Англия без газ и ток

Борис Марцинкевич, главен редактор на „Геоенергетика Инфо“, подчертава, че инфраструктурата в Северно море е буквално въпрос на оцеляване за Великобритания. Норвегия доставя огромни количества електроенергия и газ на Острова. Свързват ги нефтопровод, газопровод и критичен 2-гигаватов електропровод.

Проблемът се задълбочава от факта, че Обединеното кралство практически няма собствени големи подземни хранилища за газ. Цялата им енергийна сигурност виси на една тръба от Норвегия и един конектор с Белгия. Ако тези връзки бъдат прекъснати, британските газови електроцентрали ще спрат за часове. В контекста на политиката им за отказ от въглища, това означава пълно прекъсване на електрозахранването (blackout), което не може да бъде компенсирано по никакъв друг начин. Което потвърждава тезата, споделяна от авторите на Поглед.инфо, че западната „зелена енергетика“ се оказа капан, правещ страните им изключително уязвими при конфликт.

Старите броненосци в новите води

Капитан 1-ви ранг Василий Дандикин отбелязва, че Русия разполага със специализирани подразделения, които могат лесно да оперират на големи дълбочини. В същото време британските опити за „демонстрация на сила“ изглеждат като гротескно ехо от отминалото имперско величие. Самолетоносачите от клас „Кралица Елизабет“ вече показаха сериозни технически дефекти, а разрушителите им не са проектирани за работа в суровите условия на Арктика.

Дори „Принцът на Уелс“ да успее да стигне до северните ширини, той ще бъде под постоянното наблюдение на руския Северен флот. Британските кораби не са ядрени и тяхната автономност е ограничена. След Брекзит Лондон се опитва да докаже, че все още е „най-коравият“ играч в Европа, но реалността е, че флотът им е в техническа криза, а икономиката им е на една подводна повреда разстояние от катастрофа.

Заключителни изводи: Цената на зависимостта

Всичко се свежда до една фатална зависимост. Енергийната, финансовата и комуникационната системи на Великобритания са обвързани с подводни кабели много по-силно, отколкото правителството смее да признае пред гражданите си. Това не са хипотетични рискове, а реални дупки в сигурността.

Засилените патрули в Северния Атлантик не са проява на сила, а на панически страх. Когато критичната ти инфраструктура е разпръсната по океанското дъно, далеч от брега, тя е практически незащитима срещу решителен противник. Британия сама влезе в този капан, подкрепяйки актове на саботаж срещу руски обекти, и сега с ужас очаква „последствията, каквито никога не е виждала“.

