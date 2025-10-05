/Поглед.инфо/ Кризата на демокрацията започна още след края на Студената война и разпада на СССР, но тя е особено осезаема през последните години. Още по-голяма заплаха за нея е тенденцията към цифровизация, която на практика може да обезмисли провеждането на избори, смята д-р Саймън Ципис. Според експерта има реална възможност да бъде създадено световно правителство, което да управлява свят разделен на сектори. Д-р Ципис коментира и по-острата реторика на Тръмп и други представители на американската администрация към Русия. Той смята, че е рано да се правят изводи и съществуват различни варианти, не изключва и хипотезата, че САЩ се стремят да сблъскат ЕС и Русия.

Втора част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Кризата на демокрацията, кога започна тя и какви ще са последствията?

- Цифровизацията и какви ще бъдат последствията от нея?

- Ще има ли световно правителство, как ще управлява то и кой ще го избира?

- Защо Тръмп и сподвижниците му втвърдиха реториката към Русия?

- Остава ли шанс за разбирателство между Русия и САЩ?

- Стремят ли се САЩ да сблъскат Русия и Европа?

/ВИДЕО/

Първата част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=weKVWDMVG10&t=1s