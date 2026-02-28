/Поглед.инфо/ Ако Иран бъде съборен, ще рухне ли проектът за алтернативен световен ред и ще останат ли Русия и Китай сами срещу Съединените щати? Във втората част от разговора на Владимир Трифонов със Станислав Бачев се разглежда риска от глобална ескалация – от арестите на танкери до хипотезата за потопен самолетоносач и възможния край на американската митология за военно превъзходство. Какво могат да направят малките държави в свят на хищници и има ли България шанс да навигира бурята достойно? Разговор за бъдещето на многополюсния свят, за ролята на Русия като балансер и за това дали новият ред ще бъде договорен или наложен със сила.

Втора част от анализа със Станислав Бачев за глобалния сблъсък между САЩ, Русия, Китай и Иран.

Какво рискуват Москва и Пекин, ако позволят Техеран да бъде елиминиран?

Възможно ли е военен неуспех да срине мита за американската мощ?

И какви са сценариите за бъдещия световен ред – еднополюсен, многополюсен или нов баланс на силите?

Разговор за реалната политика, за силата, страха и достойнството в международните отношения – и за мястото на България в този процес.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=Haihj1bvMTE&t=4s

