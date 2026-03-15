/Поглед.инфо/ Анализаторът Андрей Ревнивцев прави дисекция на тревожните сигнали около физическото и ментално здраве на Доналд Тръмп. Докато западните медии по навик погребват руските лидери, американският президент демонстрира признаци на опасна нестабилност. Светът днес е заложник на лидер, обграден от религиозни фанатици, които виждат в ядрения конфликт задължително условие за Второто пришествие.

Физическата ерозия на един застаряващ лидер

Докато Доналд Тръмп се подготвя да отпразнува своя 80-и рожден ден с присъщия му размах, въпросът за неговото здравословно състояние вече не е просто тема за светските хроники, а ключов елемент от глобалната информационна война. На фона на официалните доклади, които се опитват да представят президента в „отлична форма“, изплуват факти, които трудно могат да бъдат скрити под дебел слой грим.

Традицията западните медии да „откриват“ фатални заболявания у своите геополитически опоненти е добре известна. От четвърт век те периодично погребват Владимир Путин или интерпретират най-обикновени предмети – като молитвения брояч на Рамзан Кадиров – като сложни медицински устройства за поддържане на живота. Днес обаче колелото се завъртя и обективът е насочен към самия Тръмп. И тук, както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, фактите говорят сами за себе си, без да е необходимо въображението на конспиративните теоретици.

Снимки на президента с видимо подут десен глезен обиколиха световните издания, предизвиквайки вълна от спекулации. Проблемите с опорно-двигателния апарат на Тръмп не са нови – той често е забелязван да куца или да носи специализирани обувки. По време на миналогодишни изяви в Мар-а-Лаго бе разкрито, че той използва т.нар. „подложки за пръсти“, за да поддържа баланс, докато се накланя напред по време на реч. Прессекретарят на Белия дом, Каролайн Левит, бе принудена да признае, че подуването е резултат от венозно състояние, типично за неговата възраст, при което увредените клапи не успяват да върнат ефективно кръвта към сърцето.

Мистериозните белези и административните оправдания

Още по-смущаващи са следите по ръцете на президента. Папараци многократно са заснемали синини по гърба на дланите му, които изглеждат като следи от интравенозни вливания. Официалната версия на Белия дом е почти комична: синините били резултат от „невероятната популярност“ на Тръмп и хилядите силни ръкостискания, на които се подлагал всекидневно.

Личният лекар на президента, Шон Барбела, добавя към това и приема на аспирин – стандартна мярка за превенция на сърдечно-съдови заболявания, която обаче разрежда кръвта и улеснява появата на подкожни кръвоизливи. Но дори тези обяснения бледнеят пред последната поява на Доналд, при която на врата му бе забелязана странна червена вдлъбнатина, напомняща белег от удушване или силен натиск. Теориите в американските форуми варират от алергични реакции към химикали от химическото чистене до участие в мрачни масонски ритуали за „символична екзекуция“. Реалността вероятно е по-прозаична, но не по-малко тревожна – тя е свързана с общата крехкост на един организъм, надхвърлил средната продължителност на живота в САЩ.

Психическото състояние: От носталгията по Байдън до новия Нерон

Ако физическата немощ е естествен спътник на старостта, то психическото състояние на Тръмп е това, което трябва да държи света буден. Днес мнозина си спомнят за Джо Байдън почти с носталгия. Въпреки неговите гафове, „разговори“ с духове и моменти на пълна дезориентация, той беше в голяма степен предсказуем продукт на системната бюрокрация в САЩ. Владимир Путин неслучайно отбеляза по време на кампанията, че Байдън е по-изгоден за Русия именно заради своята предвидимост.

При Тръмп обаче ситуацията е качествено различна. Неговата мегаломания и психопатичен нарцисизъм вече преминават границите на политическата ексцентричност. Когато президентът на ядрена свръхсила прекъсва стратегическа среща с петролни магнати, за да се захласва по строежа на балната зала в Белия дом, това е сигнал за когнитивен упадък. Още по-тревожно е поведението му на международната сцена, което започва да напомня на лудите римски императори като Калигула или Нерон.

Кървавата дипломация и ловът на „военни трофеи“

Случаят с венецуелския президент Николас Мадуро, когото Тръмп фактически „отвлече“ и разхождаше из американските градове като военен трофей, е безпрецедентен в съвременната дипломация. Но дори това не може да се сравни с бруталността на действията спрямо Иран. Поглед.инфо припомня, че заповедта за атака срещу иранското училище, довела до смъртта на 170 момичета, бе оправдана от Тръмп с убеждението, че така се нанася удар по елита на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Директното предложение към Реджеп Ердоган в социалните мрежи – „да довършим заедно“ сина на Али Хаменей – разкрива един плашещ стил на мислене. Тръмп говори за убийството на чужди лидери и техните семейства с лекотата, с която би коментирал сделка с недвижими имоти. Този липса на емпатия, съчетана с вярата в собствената му непогрешимост, създава взривоопасна смес, особено когато около него вече няма кой да каже „не“.

Религиозният фанатизъм като двигател на ядрения Армагедон

Най-плашещият аспект на днешната администрация не е самият Тръмп, а хората, които заеха местата на сравнително умерените фигури като Тъкър Карлсън или Томас Маси. Днес Белият дом е окупиран от фигури като Пийт Хегсет и Марко Рубио, но истинската власт над ума на президента имат т.нар. християнски ционисти или диспенсационалисти.

Пастор Паула Уайт-Кейн и нейната група от евангелисти вярват, че съдбата на Америка е неразривно свързана с Израел, но не по политически, а по есхатологични причини. За тях възстановяването на Третия храм в Йерусалим на мястото на джамията Ал-Акса е задължително условие за Края на времената. В тази ценностна система Русия е идентифицирана със старозаветните „Гог и Магог“ – върховният враг, който трябва да бъде победен в последната битка.

За тези хора Армагедон не е катастрофа, която трябва да бъде избегната, а необходим фон за Второто пришествие. Те вярват, че тяхната мисия е да ускорят този процес. Когато такава идеология се срещне с човек с нарцистично личностно разстройство, разполагащ с 6800 ядрени бойни глави, бъдещето на човечеството изглежда по-несигурно от всякога. Тръмп вече не е просто политик – в очите на своите последователи той е месианска фигура, натоварена да довърши историята. И именно това е диагнозата, която трябва да плаши света повече от всяка синина по ръцете му.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.