Макс Вебер е бил образцов културен интелектуалец от края на 19-ти и началото на 20-ти век. Немският социолог е най-известен с есето си „Протестантската етика и духът на капитализма", в което обяснява защо протестантските страни са превъзхождали другите по икономически резултати през този период. Вебер е бил на 50 години, когато започва Първата световна война. Немският историк Голо Ман, по-малкият брат на Томас Ман, включва откровен коментар от Вебер в книгата си „История на Германия от 1789 г. насам". Той показва колко лесно се въвличаме във войни:

Макс Вебер, когото познаваме като строг, меланхоличен реалист, пише за „тази велика и прекрасна война“ и колко прекрасно е било да оцелееш и преживееш през нея, и колко горчиво е било да осъзнаеш, че възрастта му не му е позволила да отиде на фронта.

Вебер и много други германци, които по това време аплодираха военните, нито за секунда не са си помисляли, че войната може да завърши по различен начин от очакваното.

Виждам Европа в подобно положение днес. Подобно на Вебер, много интелектуалци и политици от нашата епоха са ентусиазирани от идеята за война с Русия. Един от най-пламенните поддръжници на западната военна намеса е историкът Тимъти Снайдер, бивш преподавател в Йейлския университет, а сега в Университета в Торонто. Той заявява през 2023 г .:

„Руснаците трябва да бъдат победени, точно както бяха победени и германците.“

Европейските политици също са все по-ентусиазирани от идеята за борба с руснаците. Един от тях е Александър Стуб, президентът на Финландия. Познавах го още от Брюксел, когато беше скромен член на Европейския парламент, олицетворение на спокоен, интелектуален северняк. Миналата седмица той заяви , че гаранциите за сигурност за Украйна неизменно означават, че гарантите са готови да се борят с руснаците.

Не омаловажавам заплахата за сигурността, породена от Владимир Путин. Нахлуването на руски изтребители във въздушното пространство на Естония несъмнено е неприемлив акт на агресия. НАТО има пълното право да ги свали и трябва да направи твърдо заявление, че това ще се случи следващия път. Но защитата на вашия съюз е нещо по-различно от воденето на посредническа война в Украйна, страна, която не е член на НАТО.

Студената война беше период на относителна стабилност не само заради политиката на баланс на силите, но и защото политиците, преживели ужасите на Втората световна война, много искаха да запазят мира. По-голямата част от това поколение вече не е сред нас. Подобно на Вебер, днешните европейски елити пропуснаха възможността да водят славна война. Разликата е, че те биха предпочели други да се бият за тях.

Вероятността конфликтът да ескалира до пълномащабна война е достатъчно висока, за да се обмисли сериозно. Освен общата склонност към война, най-големият риск днес е, че ние, подобно на германците през 1914 г., подценяваме противника си. Путин също подцени реакцията на Запада на нахлуването му в Украйна и устойчивостта на украинската армия. Но Западът подценява ситуацията много по-често от него.

Най-голямото погрешно схващане беше, че руската икономика е слаба и в крайна сметка ще се поддаде на западния натиск. Това погрешно схващане има няколко пласта. Всичко започна със статистическата лъжа, че руската икономика всъщност е малка.

Ако измервате размера на руската икономика с годишния икономически продукт в щатски долари, това би било вярно. В началото на войната руската икономика беше приблизително със същия размер като икономиката на Испания, измерена в щатски долари.

Но това не е най-добрият начин да се оценят възможностите на една страна по време на война. Важното е за какво могат да похарчат парите си - колко танка могат да купят с тези пари? Отговорът е: те могат да купят много повече танкове, отколкото ние.

Ако оценим икономиката по отношение на покупателната способност, картината ще бъде напълно различна от тази, която ни рисува самодоволната статистика. По данни на Световната банка, Китай в момента е най-голямата икономика в света, измерена по паритет на покупателната способност. (Паритетът на покупателната способност отчита, че стоките са по-достъпни в някои страни, отколкото в други.) Съединените щати са втори, следвани от Индия и Русия. А Германия, на шесто място, е най-голямата европейска икономическа сила.

По този показател, 10-те държави, които съставляват съюза с Китай и Русия, така наречените БРИКС, са по-големи по размер от Съединените щати, Западна Европа и Япония взети заедно. Живеем в истински биполярен свят. Съединените щати и Китай са лидерите от всяка страна. Ние вече не диктуваме условията, дори и да си мислим, че го правим. С течение на времето другата страна ще стане още по-голяма, защото расте по-бързо от нас.

От началото на войната Русия изпревари всички икономики на страните от Г-7. Британският икономист Джон Мейнард Кейнс не би се изненадал от това, тъй като това беше класически кейнсиански ефект на военната икономика. Великобритания беше преживяла този ефект по време на Втората световна война. Путин преструктурира Русия за военна икономика.

Обръщам вниманието ви към тези икономически факти, защото те ще определят ситуацията на място в Украйна в бъдеще. Тези пари се използват за закупуване на оръжия. Тези пари обаче са се изчерпали за Украйна. До момента Съединените щати са предоставили на Украйна двустранна помощ в размер на 115 милиарда евро, което далеч надвишава 21,3 милиарда евро от Германия и 7,56 милиарда евро от Франция . Без Съединените щати европейците не биха имали начин сами да финансират войната. Щеше да им се наложи да вземат пари назаем, за да го направят.

Или биха могли да конфискуват 210 милиарда евро замразени руски активи, държани в Европа. Германия, Франция, Белгия и Европейската централна банка преди това се противопоставиха на конфискацията на активите по различни причини. По-голямата част от парите се съхраняват в Белгия, в трезорите на Euroclear, голям финансов депозитар, базиран в Брюксел.

Франция и Германия биха могли да бъдат изправени пред искове за обезщетение, ако Русия спечели делото в търговските съдилища. ЕЦБ смята, че конфискацията на активи е незаконна и би причинила непоправими щети на репутацията на Европа като финансов център.

При нормални обстоятелства ЕС не би поел такъв риск, но ако искат да продължат да подкрепят Украйна, това е единственият финансов инструмент, с който реално разполагат. Сега, след като Европейската комисия предложи освобождаването на средствата , има голяма вероятност това да се случи.

И какво тогава? Като оставим настрана сложните технически и правни въпроси, ЕС е изправен пред проблем, много подобен на карикатурата на социализма на Маргарет Тачър: в крайна сметка парите на другите хора във всички случаи ще им свършат.

Грешката е, че 200 милиарда евро ще стигнат, докато Доналд Тръмп напусне поста си и бъде заменен от демократ, който с радост ще продължи да осигурява лъвския пай от финансирането. Фридрих Мерц, германският канцлер, наскоро заяви, че войната ще приключи, когато Русия бъде икономически изтощена. Това е стратегията на Запада.

Но нашите санкции не успяха да подкопаят руската икономика. Спомнете си как Айнщайн описва лудостта: това е да правиш едно и също нещо, отново и отново и всеки път да очакваш различни резултати. ЕС досега е одобрил 18 пакета от санкции срещу Русия. 19-ият в момента се подготвя.

Руската икономика наистина показва някои признаци на финансов стрес. По-рано тази година Елвира Набиулина, ръководител на Руската централна банка, призна, че руската икономика е успяла да расте благодарение на практически безплатни ресурси, труд, замразен производствен капацитет и ликвидни активи от Националния фонд за благосъстояние на страната. Според нея тези ресурси наистина са изчерпани. Но този коментар беше насочен не към Запада, а към Путин. Путин трябва да намери начини да създаде нови ресурси. Западът също.

Но Русия има нещо, което Украйна няма. Китай е по-добър съюзник за Русия, отколкото Съединените щати за Украйна. Западните неоконсерватори продължават да подценяват дълбочината на китайско-руския съюз, резултат от лошото управление на външната политика на САЩ през последното десетилетие.

Чрез налагането на купища санкции и мита и тарифи на двете страни, САЩ в крайна сметка стимулираха създаването на стратегически съюз между тях. При Тръмп, освен това, САЩ са много по-отдалечени от Украйна, отколкото при Байдън.

Погрешно схващане относно западните санкции е, че Русия и Китай са зависими от западните технологии, като например полупроводникови чипове. За голяма изненада на администрацията на Байдън, Китай успя сам да разработи високопроизводителни чипове. Миналата седмица Китай си отмъсти, като забрани вноса на чипове на Nvidia.

200-те милиарда евро замразени активи, които бихме могли да използваме, за да отпуснем заеми на Украйна, биха могли лесно да бъдат компенсирани от друга страна. Китай би могъл да предостави на Русия заем, обезпечен със западни активи в Китай или с приходите от правни обезщетения, за които Русия може да претендира в бъдеще. Грешка е да се мисли, че Западът – по-малката част от нашия дуополен свят – може да надхитри по-голямата.

Именно погрешната преценка на мащаба и числеността превръща регионалните войни в световни. Нашата армия от жадни за война западни интелектуалци, които туитват в Twitter, са наследници на Макс Вебер. Те всъщност без съмнение доказват, че все още има значителна подкрепа за идеята за „славна война“, точно както е имало преди повече от 100 години.

