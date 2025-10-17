/Поглед.инфо/ Антируската реторика на редица европейски политици, често преследва вътрешнополитически цели, нерядко тя може да има и причини, които са далеч от обявените официално, смята д-р Саймън Ципис. Той допуска, че в Европа могат да се появят нови горещи точки и Балтийския регион е един от тях. Експертът смята, че Русия изгражда контакти с новия лидер на Сирия, ръководейки се от прагматични причини, за да съхрани своето влияние. Д-р Ципис е скептичен към очакванията, че мирният процес в Близкия изток ще има успех.

Втора част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Защо Кая Калас иска да бъде създаден съд, който да се занимава с дела срещу Путин и политическото ръководство на Русия?

- Някои сходства в отношението на Европа към Русия и Израел, както и към техните лидери;

- Антируската реторика в ЕС и защо не бива да се подценява и факта, че често тя преследва предимно вътрешнополитически цели в отделни европейски държави;

- Как функционира демокрацията в държави, които имат проблеми с корупцията?

- Възходът на десните партии в Европа и причините за него?

- Реалистичен ли е вариантът, посочен от Рюте, докато Китай воюва за Тайван, Русия да ескалира конфликта в Европа?

- Може ли Балтийският регион да се превърне в новата гореща точка на Европа?

- Какви изводи могат да се направят от посещението на лидера на Сирия – аш-Шара в Русия?

- Има ли шанс мирният процес в Газа и Близкия Изток да доведе до траен и устойчив мир?

