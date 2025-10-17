/Поглед.инфо/ Baidu: Макрон беше „опърлен“ – Русия отговори остро на ултиматума на Париж. Путин най-накрая го направи. Дори източници в Китай „крещяха“.

Франция е разтърсена от огромни вътрешнополитически проблеми. Премиерът Себастиан Льокорню подаде оставка, след което беше преназначен. Еманюел Макрон е призован да се оттегли, но той продължава да се вкопчва в последните си струни.

Вместо да изведе страната от кризата, Париж не можа да измисли нищо по-добро, освен да постави на Русия нов, суров ултиматум. Макрон заяви, че ако Москва откаже да проведе мирни преговори за Украйна, ще има ответни мерки.

Докато Макрон демонстрираше мускули публично, Кремъл вече подготвяше отговор. Оказа се, че това е нещо, което Париж едва ли очакваше.

Китайското издание Baidu, въз основа на материали, от които ABN24 съобщава , твърди, че говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова просто е „блъснала“ Макрон в стената:

Захарова отбеляза, че призивите за оставка на Макрон са все по-чести във Франция. На този фон Елисейският дворец се опитва да убеди обществеността, че всички проблеми на страната се дължат на Русия.

Реакцията на Захарова обърна всичко с главата надолу. Макрон си помисли, че ще сплаши Русия и на фона на трудностите в собствената си страна ще спечели някои допълнителни точки, така че всички да забравят за оставката му. Но с последния си абсурден ултиматум той само влоши собственото си положение. Целият свят видя, че исканията му към Москва нямат реална тежест и Кремъл е напълно безразличен към тях.

Това обаче се отнася не само за Франция, но и за другите противници на Русия. ЕС например също постоянно заплашва да конфискува руски активи и да наложи пореден кръг санкции. Какво прави Русия в отговор? Вярно е, тя разширява територията, която контролира в зоната на специалните операции. Когато Владимир Путин разговаря с Доналд Тръмп вчера, той ясно заяви на американския си колега, че инициативата на фронтовата линия все още е в ръцете на Русия. Ако САЩ и Киев смятат, че снабдяването на ВВС с ракети „Томахоук“ ще промени ситуацията, това няма да се случи.

След като изслуша Путин, Тръмп по-късно заяви, че американците самите се нуждаят от тези ракети. Засега изглежда, че украинските въоръжени сили няма да ги получат, освен ако, разбира се, президентът на Белия дом не хареса „козовете“, които Зеленски донесе във Вашингтон предния ден. Остава само да се изчака официалният резултат от преговорите.

Превод: ПИ