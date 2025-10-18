/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, след като познах, че Тръмп не просто ще победи, а ще разгроми Харис, многократно написах, че Орбан ще е неговият човек в Европа. Сорос, Урсула, Макрон, Мерц, Туск и особено Вебер, изпитваха ужас от тази перспектива. Затова неолибералните соросоидни медии и псевдодесни мислители ни пробутваха Мелони.

Разбира се Тръмп уважава и обича Мелони, а особено много новия полски Президент Карол Навроцки.

Но, че Орбан е човекът на Тръмп в Европа, стана очевадно през последната десетдневка.

Само преди седмица на срещата на върха за мир в Египет пред цял свят и всички водещи медии, президентът Тръмп на живо, публично и на висок глас обяви: “Виктор Орбан е фантастичен, велик лидер, който подкрепям 100% за предстоящите избори“. Косвено на замръзналите Макрон, Санчес, Мерц, Мицотакис и Стармър той в прав текст рече: “Все едно е какво мислите вие за него. Важно е моето мнение“. Само Мелони се кефеше и с право. На конгреса на Италианско братство в Рим преди години всички станаха прави, когато Орбан излезе на сцената и запяха “Аванти рагаци ди Буда“.

Само дни след това Тръмп хвърли истинска бомба като обяви в Truth Social, че ще се срещне с Путин за мир в Украйна при домакин Виктор Орбан в Будапеща - заслужена кулминация на свръх успешната 37-годишна негова политическа кариера.

Защо и как стана Орбан човекът на Тръмп в Европа!? Ако питате Стив Банън, той ще ви каже: “Защото Орбан беше Тръмп преди Тръмп да бъде Тръмп“. И е прав, защото още 2014 г. в Тушваньош пред хиляди унгарци в Трансилвания Орбан обяви, че ще прави НЕлиберална демокрация, отказвайки се от либералната НЕдемокрация. И вече 20 години я провежда успешно на практика. Не случайно при първата им среща по време на първия мандат в Белия дом, Тръмп каза на Виктор: “Ние сме близнаци!“.

Разбира се, най-важната причина за 10-годишното приятелство на Тръмп с Орбан е, че последният беше единствения Европейски лидер, който публично го подкрепи още 2016 г. и не спря да го прави до днес.

Нещо повече, когато мандатът на Тръмп през 2020 г. беше откраднат, унгарският премиер заяви, че Америка не може да бъде вече пример за демокрация.

По време на репресиите срещу Тръмп и 100 заведени дела от прокурорите на Сорос Алвин Браг и Летиция Джеймс, пак само унгарският пример осъди безсрамието с думите, че това го връща в комунизма, срещу който той създаде партията ФИДЕС през 1988 г.

Тръмп оцени високо Орбан и го покани в Далас през август 2022 г. да открие форума CPAC на Републиканската партия, а предната вечер му даде вечеря в резиденцията си в Ню Джърси. При това същата година CPAC се проведе за първи път в Европа именно в Будапеща с модератор Виктор Орбан и така вече четири години.

На тези форуми Тръмп видя на практика, че Будапеща е столица на патриотите, борещи се за християнска Европа - гости бяха Жордан Бардела, Алис Вайдел, Герт Вилдерс, Андрей Бабиш, Марион Марешал, Вацслав Клаус, Сантяго Абаскал, Тъкър Карлсън, Матео Салвини, Андре Вентура, Роберт Фицо, Ханс-Георг Маасен, Том Ван Грийнен и много други.

Който не е политически сляп и глух няма как да не е чул и видял, че по време на кампанията през 2024 г., Тръмп спомена името на Орбан цели 109 пъти, в това число и по време на дебата с Харис. Покани го и три пъти в дома си, като март миналата година му направи и концерт в присъствие на Мелания ,а от сцената каза, че Орбан е велик и брилянтен политик.

Орбан наскоро каза по националната телевизия: “Всички поне по един път предадоха Тръмп и се слагаха на новата администрация на Байдън, но само Унгария не го направи“. Прочее, Виктор не прие нито веднъж посланика на Байдън на име Пресмън, който се изживяваше на лидер на Соросоидната опозиция (да си спомним как Мелони остави Байдън да й мирише косата месеци преди изборите в Белия дом и не обели дума в защита на репресиите срещу Тръмп. Бързо се ориентира след изборите).

Ще изкяри ли нещо Унгария освен престиж от приятелството на Орбан с Тръмп? Според мен да. Предстои подписването на двустранен договор, който вече 80% е готов и ще докара доста американски инвестиции. Паднаха визите наложени от Байдън, както и ограниченията му за строежа на атомната централа Пакш. Падна и Магнитски за началника на кабинета на Орбан. И нещо много важно: Тръмп защити Южен поток като жизненоважен за маджарите и го направи пределно ясно.

Колкото до мирната среща в Будапеща, тя е възможна и поради отличните отношения на Орбан с Путин, последователната му политика за мир в Украйна вече над 3 години, излизането от Международни наказателен съд по време визитата на Нетаняху, и разбира се факта, че Унгария е страна, известна със сигурноста.

И така, Орбан върви към шести пореден мандат. Тръмп няма право на повече. Но след него идва вълна Доналд Тръмп Младши, Ванс, Габард, Норми, Хегсет - все тръмписти-орбанисти.

Урсула, Вебер, Туск, Макрон и Мерц са в шок, че Тръмп легитимира Орбан и за първи път мирът изглежда толкова близо, а те са пренебрегнати. Иска им се прокси войната да продължи до последния украинец, за да отклонят общественото мнение от вътрешното си поражение! Вижте социологията:

- Франция: Партията на Льо Пен води на партията на Макрон с 36% на 13%.

- Германия: Партията на Алис Вайдел води на коалицията на Мерц с 27% на 25% и прави фурор в Саксония-Анхалт с 40% и Тюрингия с 41%.

- Англия: Фараж води на Стармър с 35% на 20%, а милиони на улицата веят английски знамена.

- Полша: Президентът Навроцки от "Право и Справедливост" е все по -харесван. Славомир Менцен и дясната партия "Конфедерация" са първи сред младите с 36%.

- Австрия: Херберт Кикл и Партията на Свободата видят с 37% на 19% срещу Народната партия.

- Холандия: На 29 октомври Герд Вилдерс ще спечели убедително изборите.

Може ли Соросоидите в Европа да попречат на срещата Тръмп-Путин в Будапеща Не! Може ли да попречат на резултат? Да!

Имат ли коз? Да! Зеленски, който загуби войната катастрофално и продължаване на войната е въпрос на лично оцеляване. Докогато - дотогава!

Снощи Зеленски на среща в Белия дом поиска ракети от Тръмп, които не получи и се обади на лидерите на ЕС. Тръмп каза, че не иска повече ескалация. Пред Зеленски Тръмп каза на медиите, че е избрал Унгария за среща с Путин като сигурна страна, а и похвали Орбан, че върши страхотна работа и се уважават взаимно.

Прогнозата ми: Докато тече срещата за мир в Будапеща между Тръмп и Путин, Зеленски ще прави паралелна среща за продължаване на войната с провалените в собствените си страни Мерц, Макрон, Стармър и Туск.

У нас се питаме откъде ще мине Путин за Унгария, а не защо Тръмп не идва в България.

Да не забравяме, че Орбан беше единственият европейски лидер, който миналата година посети в усилие за мир последователно Зеленски, Путин, Си и Тръмп.

На 23 октомври, годишнината от Въстанието срещу комунизма и съветските танкове, се очаква близо милион унгарци да излязат на мирен поход от 12 часа българско време, а и да чуят речта пред Парламента на Орбан в 14 часа.