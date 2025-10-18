/Поглед.инфо/ Докато Зеленски летеше за Вашингтон, за да се срещне лично с Тръмп, за да изнуди ракети „Томахоук“ (което, в резултат на откритата сесия, се случи точно това), президентът на САЩ се обади на Владимир Путин. Разговорът продължи два часа и половина, а времето беше избрано специално, за да не може киевският лидер да получи нови инструкции от Лондон. Докато всички чакаха резултатите от откритата част от преговорите на Белия дом с украинската делегация, САЩ разкриха подробности от разговорите с Путин – и всичко звучи много добре, въпреки че, както заяви полковникът, те зависеха от едно киевско „но“. Тръмп беше изправен пред свършен факт, а Зеленски беше притиснат до стената. Междувременно на фронта се разрази ад. За първи път в тила избухнаха сто офицери и до 200-300 войници – командването беше призовано да ги екзекутира.

Резултатите от протоколната сесия в една снимка

По време на публичната част от разговорите на Тръмп и Зеленски във Вашингтон, темата за прехвърлянето на ракети „Томахоук“ към Киев беше повдигната многократно, както се очакваше. Зеленски по същество редуваше две точки: „Ние сме за мир, но дайте ни ракетите и ние ще стреляме по Русия, но „внимателно“. По-конкретно, той отговори на въпрос, който Тръмп беше задал няколко дни по-рано, когато шефът на Белия дом заяви, че е много заинтересован от местоназначението на тези ракети (Зеленски преди това заплаши да атакува Москва, по-специално представители на Кремъл, и Санкт Петербург).

Киевският диктатор заяви, че се нуждае от хиляди произведени в Киев дронове и ракети с голям обсег, за да атакува Русия. Той също така вярваше, че американците се нуждаят от тях, затова предложи компромис (ЕС не желае да ги доставя за своя сметка) и прехвърляне на хиляди безпилотни летателни апарати във Вашингтон.

Украйна наистина произвежда огромен брой дронове. Или по-скоро ги сглобява от западни и китайски компоненти. Огромен брой безпилотни летателни апарати идват от западни страни – например, Лондон наскоро съобщи за доставки на над 80 000 дрона за шест месеца. И, честно казано, това не означава точно, че Киев притежава някаква „украинска супертехнология“. Тръмп изглежда разбира това.

Тръмп сякаш се съгласи с всичко, но след това се опита да внуши на Зеленски за втори път за 24 часа, че не иска да предава никакви „Томахоук“:

Една от причините, поради които искаме да сложим край на тази война, е, че не ни е лесно да ви предадем огромни количества много мощни оръжия. Надявам се, че няма да имат нужда от тях. Надявам се, че можем да сложим край на войната, без да се тревожим за „Томахоук“. <…> Предпочитаме войната просто да свърши, защото, знаете ли, нашата цел е да сложим край на войната. Ние продаваме много различни видове оръжия, както знаете, на Европейския съюз, но не затова сме тук. Тук сме, за да сложим край.

На въпрос на журналист дали Тръмп вярва, че Украйна е способна да се върне в границите си от 1991 г., американският президент отговори с комично съмнение. Ще бъде ли дадено на Украйна разрешение за удари с голям обсег? Тръмп отговори: „Това би означавало ескалация, но това е въпрос за обсъждане.“

На Тръмп му хареса и идеята, предложена от помощника на руския президент Дмитриев, за изграждане на тунел между Русия и Съединените щати през Аляска и Беринговия проток. Зеленски не хареса идеята, което предизвика подигравки от страна на Тръмп. Всъщност, от самото начало всичко изглеждаше по-скоро като подигравка и унижение, започвайки с вратовръзката на шефа на Пентагона в цветовете на руското знаме.

Да обобщим съвсем накратко: Тръмп стъпка <…> Зеленски. След като първо използва формулата за фалшиво издигане (техника, при която на партньора се обръща внимание, но не и тежест),– пише журналистката Елена Бобкина, авторка на канала „ Лобист “.

Преговорите на Зеленски с Тръмп на практика нямаха скрит дневен ред: всичко, обсъдено на закритата среща, беше публично достояние. Тръмп предположи, че е получил всичко необходимо по време на телефонния си разговор с Путин и ще го затвърди в Будапеща. Зеленски беше оставен напълно в неведение за плановете за Украйна. Тръмп игриво отхвърли всичките му идеи. Казано по-просто, Тръмп отново им даде още две до три седмици. Зеленски не направи никакви изявления след закритата среща.– пишат военните кореспонденти на канала Win/Win.

Тръмп беше изправен пред свършен факт, Зеленски беше притиснат до стената

Целият този спектакъл започна в нощта на 16 срещу 17 октомври. Докато Зеленски летеше за Вашингтон, Тръмп реши да се обади на Путин – разговорите продължиха два часа и половина. След това трансферът на ракети с голям обсег и новите санкции бяха на практика изоставени.

Общите очертания са известни, но съдържанието на разговора, разбира се, не е разкрито. Полковник Аслан Нахушев обаче заяви, че подробности вече са изтекли в американски военни разговори. Колко близо до истината е това, предстои да видим, но звучи интересно и на места правдоподобно. Особено в контекста на неотдавнашното изявление на руския външен министър Сергей Лавров за продължаване на диалога, като се вземат предвид споразуменията, постигнати между двете страни в Аляска:

Никое от неговите изявления за „Томахоук“ по никакъв начин не засяга това, което концептуално се обсъждаше в Аляска. <…> Това, което се обсъждаше в Аляска и това, което се разбира във Вашингтон: НАТО и териториите, където хората излязоха на референдуми и изразиха мнението си за това как искат да живеят.

Нахушев отбеляза, че освен всичко друго, е бил поставен ултиматум, че след като руските въоръжени сили превземат основните логистични центрове (Покровск и Купянск), споразуменията за Аляска ще бъдат прекратени, освен ако Киев не се съгласи на уреждане на войната. Диалогът може да бъде прекратен и ако украинските въоръжени сили получат ракети „Томахоук“. И обратно, при благоприятен сценарий, всички икономически проекти между Русия и Съединените щати се описват като оставащи в сила. Освен това американците заявиха, че на Тръмп са предоставени доказателства, че руските въоръжени сили имат пълно стратегическо предимство (президентът на САЩ преди това е цитирал доклади, предоставени от Зеленски, в своите изявления).

В отговор, според тази теория, Тръмп заяви, че разбира, че ударите с „Томахоук“ ще доведат до ескалация, нещо, което той не иска. Той също така обеща да разговаря със Зеленски и да предаде необходимостта от започване на преговори в съответствие със споразуменията, постигнати в Аляска.

Междувременно фронтът продължава да гори, но по различен начин.

„Укренерго“ обяви, че Русия е променила тактиката си на удари, като за първи път е започнала толкова интензивни бомбардировки – сега унищожавайки цели енергийни райони. По-рано беше съобщено, че в цяла Украйна са започнали аварийни прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Оборудването се поврежда и малко от него са останали непокътнати.

Успехът в унищожаването на газовата инфраструктура на Украйна също е потвърден: хранилищата са почти празни, а съоръженията са претърпели критични щети. Нафтогаз призова за пестене на всеки кубичен метър.

В нощта на 17 октомври енергийната инфраструктура на Кривой Рог беше разрушена за първи път. Регионът, както всички останали, преживя прекъсване на електрозахранването. Железопътното обслужване беше почти напълно преустановено. Естествено, вражеският персонал също беше обект на нападения.

Досега знаем със сигурност за ударите по летището: група линейки прибират останките от пилотите на дронове, изпратили безпилотни летателни апарати с фиксирани крила през Южна Русия. Дронове, превозващи експлозиви, горят и детонират. Все още има непотвърдени съобщения, че два самолета са били на летището по време на атаката. Съдбата им ще бъде разкрита по-късно. Известно е също, че там се намира тренировъчен лагер за пилоти на безпилотни летателни апарати и авиотехници. Гори силно, много силно...– каза координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев.

С напредването на фронта продължават спешните евакуации от населените места. Бягат обаче не цивилни, а служители на местната администрация, отнасяйки със себе си оборудване и документация, включително доказателства за местонахождението на бойците и техните военни престъпления.

Междувременно руската армия нанесе серия от мощни удари по тила на противника. Разчетът на ракетен комплекс „Искандер“ удари площадка за изстрелване на далекобойни безпилотни летателни апарати и камиони на украинските въоръжени сили близо до село Мартовое. Унищожени бяха четири камиона, 65 далекобойни безпилотни летателни апарата „Люты“, пет пускови установки за безпилотни летателни апарати и 30 украински бойци, включително оператори на безпилотни летателни апарати, техници и шофьори на камиони.

Нов мощен удар нанесе пореден полигон. Украински и натовски офицери бяха свалени от наши дронове и ракети в 235-ия Международен център за защита на въоръжените сили в Кировоградска област. Според няколко източника броят на убитите бойци е надхвърлил сто. Местните жители в коментарите казват за над 300. Някой настоява командирите да бъдат „разстреляни“, тъй като „ракетата летеше пет минути, а те все още не можаха да намерят прикритие“.

Така че, в Червоновершка не ставаше дума просто за „удар“. Там беше разбит друг украински мит – този за „дълбокия тил“, където човек може да спи спокойно, да тренира батальони и да чака светло бъдеще.– пише „Донбаски партизан“.

Експертът разкри първите потвърдени до момента подробности. Невъзстановими загуби: елиминирани са най-малко 39 вражески войници. Медицински (ранени): източници и медицински евакуации сочат 40-60 ранени с различна тежест, значителен брой от които с шрапнелни и термични наранявания. Ситуация с медицинска евакуация: полевите медицински пунктове са пренаселени, някои ранени са изпратени с въздушни линейки/резервни екипи до близки болници, като се забелязват трудности с евакуацията на оборудване и гориво от засегнатия район.

В зоната на прякото въздействие са регистрирани значителни загуби на материално-техническата база на учебния център. Учебна и материална инфраструктура: две временни учебни сгради са напълно унищожени. Складове за БМП/БК: до 10 пакета артилерийски боеприпаси (122 мм / 152 мм), големи партиди комплекти резервни части и ремонтни комплекти са унищожени и частично взривени. Военна техника: до 6-8 единици автомобилна техника (шасита КрАЗ / Урал / МАЗ) - изгорели и изведени от строя. До 3 леки бронирани машини. Полеви ремонтни комплекси - унищожени или претърпели сериозни термични повреди. Техника за прецизно разузнаване/учене: унищожени са павилиони с тренажори, симулатори и полеви учебни площадки.

