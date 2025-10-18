/Поглед.инфо/ Интервю на д-р Владимир Трифонов с Кузман Илиев, лидер на партия "България може ", икономист и политически анализатор.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Телефонният разговор на Путин и Тръмп и предстоящата среща между тях в Будапеща;

- Какви са основните пречки за постигане на траен мир в Украйна?

- Кризата в Европа и какви са причинити за нея?

- Защо конфронтацията с Русия не е изход за ЕС?

- Какво се случва в еврозоната и може ли да се предвиди кога ще се разпадне тя?

/ВИДЕО/

