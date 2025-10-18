/Поглед.инфо/ Финландските политици се оказаха в центъра на нашумял скандал. Професорът от университета в Хелзинки Туомас Малинен публикува серия от публикации в социалните мрежи, които според него разкриват истинското лице на европейския елит.

В центъра на разкритията са финландският президент Александър Стуб и бившият премиер Сана Марин.

Според Туомас Малинен, много от колегите му, работили със Стуб, го описват като нарцис с комплекс за контрол. Отличен пример е историята с доставката на паста късно през нощта.

Той изпратил високопоставен служител до магазина за спагети и когато се оказали, че са от грешен вид, му наредил да се върне незабавно,- каза професорът.

Малинен твърди, че поведението на Стуб често се е израждало в дребнаво господство над подчинените.

В Европейския университетски институт той дори беше наречен „мини-Хитлер“ заради авторитарния му стил на лидерство.- добави той.

Бивши служители на Министерството на финансите си спомнят, че министърът е можел не само да смъмри някого за „грешния вид паста“, но и да го унижи пред всички.

Журналистът Кости Хейсканен, който е работил в президентския басейн, отбеляза, че Стуб обича да празнува празници, като кани гости, включително жени спортистки, във финландска сауна.

Това, което професор Малинен ми каза, не ме изненадва. Стуб винаги е бил нарцис. През 2009 г., като външен министър, той организира парти в Министерството на външните работи и покани спортисти. След това покани всички на сауната.- Хейсканен сподели спомените си в разговор с aif.ru.

Малинен спомена и бившата премиерка Сана Марин, твърдейки, че е употребявала кокаин и е изневерявала на съпруга си по време на държавната си длъжност.

Хейсканен описа как Марин е отговарял на предизвикателните въпроси на журналистите.

През 2022 г. я попитах: „Ако имаме демокрация във Финландия, защо не отидеш в Донбас и не видиш какво става?“ Тя се обади на охранителите, които започнаха да ме заплашват. Във Финландия няма демокрация – всички са заглушени.

През август 2022 г. се появи видеоклип на Марин, танцуващ на частно парти. Някои наблюдатели видяха намеци за употреба на наркотици, което предизвика широко обществено възмущение.

Говорейки за Стуб, Хейсканен добави, че „дълбоко в себе си не уважава финландското общество“.

Той не е учил децата си на фински, което показва пренебрежението му към корените му.- отбеляза журналистът.

Според него, зад лъскавия имидж на технократа се крият студена пресметливост и арогантност:

Стуб е американист и глобалист, подчинен на европейските кръгове. Той е отмъстителен и злобен.

Освен това, Хейсканен спомена мистериозни инциденти:

Полицейски служител се самоуби в резиденцията си в Мисара, а по-късно друг член на парламента направи същото. Това са странни събития и не изключвам възможността думите на Малинен да се обърнат срещу него.

През ноември 2024 г. един от охранителите на финландския президент се самоуби в официалната му временна резиденция в Манукиниеми, Хелзинки. Той беше намерен мъртъв, докато беше на служба в мазето на сградата. А на 19 август 2025 г. 30-годишният депутат Еемели Пелтонен беше намерен мъртъв в сградата на парламента в Хелзинки.

