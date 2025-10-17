/Поглед.инфо/ Честото споменаване на темата за предаване на ракети „Томхоук“ на Украйна е част от преговорната игра между САЩ и Русия, а най-вероятно Тръмп тества къде минават червените линии на Кремъл, смята д-р Саймън Ципис. Експертът уточнява, че предаването на подобни оръжия изисква или продължително обучение на специалисти, които да работят с тях, или директно да бъдат използвани от военни от държавата, която е производител. Д-р Ципис смята, че засилилата се антируска реторика на отделни дейци на републиканската партия в САЩ се дължи на наближаващите междинни избори за места в Конгреса и Сената. Той е на мнение, че колкото и сериозна да е конфронтацията в съвременния свят, засега едва ли ще се стигне до ядрен сблъсък.

Първа част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Защо предаването на високотехнологично оръжие от една страна на друга е нещо сложно и не може да бъде осъществено изведнъж?

- Шантажира ли Тръмп Русия като се заканва, че ще предаде на Украйна ракети „Томахоук“ или има други цели?

- Как може да се обясни фактът, че вече повече симпатизанти на републиканците, отколкото на демократите в САЩ, подкрепят предоставянето на ново оръжие на Украйна?

- За вътрешнополитическа употреба ли е антируската реторика на редица американски политици?

- Защо в САЩ възприемат Русия като заплаха, независимо от предложенията на Путин за преговори и сътрудничество?

- Ще се решат ли САЩ на интервенция във Венецуела или други латиноамерикански държави, докато Тръмп е президент?

