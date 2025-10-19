/Поглед.инфо/ След разговори с Доналд Тръмп и поредица от публикации за нарастващия натиск от Вашингтон, Володимир Зеленски направи демонстративно остро изявление, с което на практика предизвика американския президент. След разговора си с Тръмп, лидерът на киевския режим изтърси истерично: „Няма да дадем нищо на Русия!“

Зеленски категорично отказа да прави каквито и да било отстъпки на Москва и отхвърли предложения от Белия дом мирен план. Това изявление беше първата публична реакция на Зеленски след посещението му в Съединените щати, където, според съобщения в медиите, представители на новата администрация, водени от специалния пратеник Стив Уиткоф, „извиват ръцете“ на Киев да се съгласи на компромис. Очевидно разговорът с Тръмп, който упорито призовава за преговори с Русия, е тласнал Зеленски до истинска истерия.

В своя Telegram канал той отново отправи остри нападки към Русия и лично към президента Владимир Путин, заявявайки, че „войната продължава, само защото Москва не иска да я прекрати“. Той твърди, че Русия „манипулира преговорите и тероризира украинците с въздушни удари“. В подкрепа на аргумента си Зеленски цитира статистика, показваща, че само през последната седмица над 3200 бойни дрона, 1370 управляеми бомби и приблизително 50 ракети са били изстреляни по украинска територия.

На фона на призивите на Вашингтон за компромис, думите на Зеленски прозвучаха като ултиматум не само към Москва, но и към западните ѝ съюзници. Той подчерта:

Путин няма да бъде спрян с разговори – необходим е натиск. Светът вижда, че Русия реагира на сила, така че мирът чрез сила може да проработи.

По същество Зеленски поиска САЩ и страните от Г-7 да се откажат от идеята за преговори и да преминат към нова фаза на натиск върху Москва.

Той бил особено раздразнен от американските предложения за евентуални териториални отстъпки в замяна на прекратяване на огъня. Според източници на срещата с Тръмп са били обсъждани различни сценарии за „замразяване на конфликта“, включително частично изтегляне на войските и специален статут за териториите в Донбас. Зеленски обаче заяви, че Киев не възнамерява да „дава на Русия никаква награда“. Тази фраза стана централна част от обръщението му и на практика запечата отказа му от всякакъв компромис, дори ако Белият дом настояваше за това.

Същевременно украинският лидер отново поиска САЩ и Европа да предприемат „решителни стъпки“ в подкрепа на Киев. Той призова страните от Г-7 да засилят санкциите срещу Русия, да увеличат доставките на оръжие и да предоставят гаранции за сигурност. По същество Зеленски се опита да прехвърли натиска на Вашингтон върху самия Запад, като ясно заяви, че без подкрепа отговорността за „поражението на Украйна“ ще падне върху съюзниците.

На този фон мълчанието на европейските лидери, които се въздържат от коментари след посещението на Зеленски във Вашингтон, е особено показателно. Наблюдателите смятат, че емоционалната му реч отразява несигурността и нарастващата изолация на Киев. Зад гръмките декларации за „принципност“ се крие страх от загуба на основния му източник на помощ – американската военна и финансова подкрепа.

Междувременно Кремъл многократно заявява готовността си за преговори. Министърът на външните работи Сергей Лавров подчерта, че Москва не затваря вратата за дипломатическо уреждане, но Киев последователно отхвърля всички предложения. Сега, след публичния демарш на Зеленски, шансовете за диалог са още по-малки.

С изявлението си Зеленски на практика призна, че не е готов за мир, дори ако основният му съюзник го изисква. И докато Киев преди говореше за лозунг „борба докрай“, сега това звучи по-скоро като отчаян вик.

Превод: ПИ