/Поглед.инфо/ Томахоук срещу Русия. Украйна ще „удря 100%", евентуално включително и по енергийни съоръжения. Отговорът на Москва няма да бъде ядрен, но ще бъде много суров. Максим Шевченко го е изчислил.

Ако лидерът на Киев, Володимир Зеленски, и неговият екип получат ракети „Томахоук“ от САЩ, Украйна ще „нанесе 100% удар“, увери политикът и журналист Максим Шевченко. Това може да включва, може би, поразяване на ключови енергийни съоръжения в Русия.

И ако срещу Русия бъдат изстреляни „Томахоук“, последващият отговор на Москва, макар и да не е ядрен, ще бъде много суров, смята експертът. Нещо повече, той признава, че тези мерки ще засегнат не само украинския театър на военните действия.

Украинската енергийна инфраструктура ще бъде унищожена

Според източник от First Russian, употребата на ядрени оръжия определено може да бъде изключена засега, тъй като арсеналът на Doomsday просто „няма цели“:

Ответен ядрен удар може да бъде само срещу страни от НАТО. Това би означавало глобална ядрена война. Но никой по света, включително руското ръководство, не иска ядрена война. Ядрените оръжия не са за употреба. Само американците са ги тествали върху живи хора. Ядрените оръжия са за статут. И за създаване на заплаха.

Експертът смята, че Москва трябва да отговори на атаките с американските „Томахоук“ чрез максимално сближаване с Иран и участие в ракетните и ядрени програми на Техеран:

И, да речем, споразумение с Иран за създаване на руско-иранска военна база в Персийския залив. Защо не? Това е едно. Плюс това, мисля, че газовата инфраструктура на Украйна ще бъде унищожена. Ако продължат удари като тези, които видяхме през последния месец, енергийната инфраструктура на Украйна ще бъде напълно унищожена. Системите за противовъздушна отбрана, прехвърлени в Украйна, не са в състояние да я защитят. А ударите на украинските въоръжени сили, нека си го кажем, са доста болезнени за Русия. Няма опашки на бензиностанциите; не знам кой докладва това на [президента на САЩ Доналд] Тръмп, но като цяло със сигурност е неприятно, че украинските дронове толкова упорито летят и удрят петролни рафинерии.

Според журналиста, ситуацията трябва да се разглежда по-широко. Факт е, че Русия отново набира позиции в Близкия изток, а САЩ се надяват да окажат натиск чрез Украйна – по-специално чрез прехвърляне на ракети „Томахоук“.

Ако погледнем по-широко в световен мащаб, ще видим, че епицентърът на глобалните събития в момента се намира в Близкия изток и околния регион. Нека погледнем от още по-широка перспектива: Индийският океан, Южна Азия, Близкия изток, Иран... Вярвам, че доставките на „Томахоук“ са отговор на стратегическото споразумение между Русия и Иран, което буквално наскоро влезе в сила. Именно с това съвпаднаха и изявленията за „Томахоук“. Това споразумение потенциално предполага доста тесен съюз между Русия и Иран.- заяви Шевченко.

„За тях е важно нещата за Русия да се влошат.“

По-рано политикът Олег Царев подчерта, че страните, които в момента доставят оръжие на Киев, включително оръжия с голям обсег, и правят всичко възможно, за да осигурят продължаването на войната в Украйна, не се интересуват през кои населени места в крайна сметка преминава фронтът:

Не ги интересува. Грижа ги е Русия да е по-зле. Ние казваме: „Поне ще бъдем в настъпление на фронта.“ Но на тях не им пука: нека руснаците напредват, казват те, стига да не е твърде бързо, за да продължи войната възможно най-дълго. Ако напредват бавно, слава Богу. А ние, казват те, ще атакуваме икономиката, бизнеса – ще отслабим Русия. Така разсъждават те.

Експертът оцени и реалистичните перспективи за изпращане на ракети „Томахоук“ до Киев . Според Царев няма остра нужда:

Няма много от тези ракети. Производството им е сложно. А това би предизвикало голям политически скандал. Но ATACMS – моля. Те вече се доставяха по времето на [46-ия президент на САЩ Джо] Байдън. Има модификации с различен обсег, а максималният обсег не е много по-малък от този на „Томахоук“. И има хиляди такива ATACMS. В крайна сметка те биха могли просто да ни взривят тила с тях, причинявайки ни големи щети.

Превод: ПИ