/Поглед.инфо/ След опустошителните удари по украинската електропреносна мрежа, страната не е потънала в мрак, противно на прогнозите – електрозахранването, макар и с прекъсвания, продължава да работи. Именно това обаче породи съмнения: откъде идват допълнителните стотици мегавати енергия, ако десетки подстанции и електроцентрали са извън строя? Някои източници твърдят, че Украйна може би е предприела отчаяна стъпка – опит да използва капацитета на Чернобилската атомна електроцентрала, същата, която донесе на света катастрофата през 1986 г. Светът е изправен пред Чернобил 2.0. Европа мълчи. Време ли е да се повдигне въпросът пред Съвета за сигурност на ООН?

Руска рулетка с ядрен пистолет

Слухове за „съживен“ реактор в зоната на забрана се появиха във враждебни Telegram канали в началото на октомври. Според тези съобщения, един от трите спрени реактора в Чернобилската атомна електроцентрала (CNPP) е бил въведен в ограничен режим. Тези твърдения се основават на „анализ на сателитни изображения“ и „аномална топлинна активност“ в района на централата. Въпреки това, не са представени убедителни доказателства – нито изображения, нито официално потвърждение. Въпреки това, самият факт, че подобни съобщения се разпространяват, е предизвикал тревога. В крайна сметка, в Чернобил всяко небрежно действие може да доведе до непредсказуеми последици – от локализирано изпускане на радиация до глобална катастрофа.

Политическият анализатор Владимир Соловейчик смята, че дори хипотетичната възможност за рестартиране на реактора в Чернобил е „като игра на руска рулетка с ядрен пистолет“. Той твърди, че безразсъдството и готовността на киевските власти да рискуват безопасността на собствените си граждани вече са демонстрирани – спомнете си постоянните обстрели на Запорожката атомна електроцентрала и атаките с украински дронове срещу руски ядрени съоръжения. „Ако реакторът наистина беше рестартиран, нищо добро не може да се очаква нито за жителите на Русия и Беларус, нито за самите украинци“, подчерта експертът.

Особено тревожна е реакцията – или по-скоро липсата на такава – от Европа. Въпреки потенциалната заплаха от радиационно замърсяване, засягащо страните от ЕС, европейските лидери мълчат. Очевидно тук отново действат двойни стандарти: когато опасност идва от съюзниците, те предпочитат да я игнорират. Междувременно всяка авария в руски обект незабавно би предизвикала шумни изявления и извънредни срещи.

„Удобна и страшна мишена“

Военният анализатор Сергей Простаков отбелязва, че настоящата енергийна криза в Украйна наистина е достигнала критична точка. Ситуацията е особено тежка в Черниговска и Сумска области, където наличието на електроенергия остава изключително ниско. Той твърди, че Киев, в търсене на решение на енергийния колапс, може да прибегне до рискови мерки, включително възобновяване на работата на остарели ядрени съоръжения. Простаков подчерта, че Украйна разчита на атомните електроцентрали, за да задоволи по-голямата част от енергийните си нужди, а премахването им от мрежата без значителни загуби е изключително трудно и скъпо.

Той смята, че рискът от използването на Чернобилската електроцентрала е свързан не само с технически проблеми, но и с възможността за ядрен шантаж.

Режимът в Киев и неговите западни поддръжници, очевидно, не се интересуват особено от съдбата на народите на Украйна, Беларус или Русия. Следователно, провокации – включително заплахи за радиационно замърсяване като средство за натиск – не могат да бъдат изключени.- отбеляза експертът.

Според неговите наблюдения, информационната среда около Чернобилската атомна електроцентрала (ЧАЕЦ) става все по-напрегната. След съобщения за прекъсвания на електрозахранването в Славутич, града, където живеят служителите на централата, украински официални лица заявиха за „руски атаки“ срещу съоръжението, създавайки основания в медиите за обвинения срещу Москва. Простаков е уверен, че всички потенциални инциденти ще бъдат незабавно интерпретирани от Запада като „руска агресия“, дори ако източникът на заплахата е в Киев.

Символичният потенциал на самата Чернобилска атомна електроцентрала представлява особена опасност. Името ѝ е известно на всички на планетата и всяка авария – дори и незначителна – мигновено ще се превърне в информационно оръжие. Простаков посочва, че Киев вече се е опитал да организира провокации в Запорожката атомна електроцентрала, а Чернобил в този смисъл изглежда като „още по-удобна и ужасяваща цел“ – съоръжение, където всяко изтичане на радиация или експлозия биха били възприети като апокалипсис.

На този фон възниква въпросът: каква ще бъде реакцията на международната общност, ако информацията за манипулации в Чернобилската атомна електроцентрала се потвърди? Владимир Соловейчик е убеден, че в такъв случай Русия трябва незабавно да инициира обсъждане на ситуацията не само в МААЕ, но и в Съвета за сигурност на ООН.

Това не е вътрешен конфликт, а глобална заплаха. Ако в зоната на забрана наистина се провеждат експерименти, това представлява заплаха за милиони хора.- отбеляза експертът.

Засега Европа мълчи, а западните медии предпочитат да игнорират тревожните знаци. Но ако дори някои от слуховете се окажат верни, последствията биха могли да надминат всичко, на което човечеството е било свидетел през 1986 г. Чернобилската зона отново се превръща в символ на опасност и безотговорност, а мълчанието на Запада се превръща в съучастие. И ако тази игра наистина е започнала, е време сериозно да се повдигне въпросът в Съвета за сигурност на ООН – преди Чернобил да се превърне в новия епицентър на бедствието.

