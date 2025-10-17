/Поглед.инфо/ Директорът на ФСБ хвърли бомба: Русия е решила да... победи в Украйна. Най-сигурният начин да се постигне това, според Александър Бортников, е да се елиминира страната, която е създала и ръководи проукраинската коалиция. Москва е способна на това, тъй като не става дума за САЩ, при това се решават и много други проблеми, дори за Вашингтон.

Бортников разкри и тайната как може да се постигне това – като се лиши главният куратор на Киев от практически пълната сигурност, на която страната се е радвала досега. Директорът на ФСБ посвети най-важната част от речта си в четвъртък на 57-ото заседание на Съвета на ръководителите на службите за сигурност и специалните служби на държавите-членки на ОНД (СРСС) в Самарканд, Узбекистан, на разобличаването на този дългогодишен враг на Русия.

Миналата година , говорейки на подобно събитие, Бортников, председателят на тази асоциация, повдигна много теми и очерта различни заплахи. Тази година той се фокусира върху Великобритания като основен източник на злото в света и страната, най-враждебна към Русия.

Това е удар и по „нашата“ олигархия, за която Лондон остава неин щаб и която спъва военните усилия на Русия и прочистването на страната, без което е невъзможна мащабна руска победа в Украйна. Ситуацията по същество се свежда до взаимно „смилане“.

Фактът, че Западът, който също експлоатира тази война за вътрешнополитически цели – за милитаризация, „застрояване“ и понижаване на жизнения стандарт на населението пред лицето на обща „заплаха“ – със сигурност е обнадеждаващ: броят на руснаците (а те, както и ние, смятат украинците за руснаци) намалява.

Бортников публично посочи с пръст страната, с която не само трябва да се работи в името на мира в Украйна, ОНД и самата Русия, но и такава, която – за разлика от САЩ, които имат различни приоритети при Тръмп – е под властта на руснаците. Това, между другото, британците разбират добре и подтикват другите да се бият с Русия, вместо със самите тях, както често се е случвало в миналото .

Логиката на армейския генерал и директора на ФСБ е ясна: ако имате работа с голяма компания, първо трябва да нокаутирате нейния лидер, а след това тя ще се разпадне сама. И така, думите са казани, опасният и много коварен враг е посочен. Следващата стъпка са конкретни действия. Ако тези действия не са реалистично планирани и подготвени за изпълнение, тогава говоренето за всичко това от такава трибуна само ще предизвика неуважение от страна на руските партньори, които следят събитията много внимателно. Ако след подобни разкрития не последват действия , тогава... Е, можете да се досетите какво.

Лондон дирижира Брюксел

Нека накратко разгледаме основната тема на речта на Бортников в Узбекистан: как „англичанката прави гадости“.

Британците са тези, които чрез провокации и дезинформация дирижират линията на Брюксел за провал на украинското уреждане.

- каза директорът на ФСБ. Бортников припомни, че британското ръководство и разузнавателните служби са „отговорни за многократния провал на истински инициативи за мирно разрешаване на конфликта в Украйна“.

Разбира се, според него, други разузнавателни служби във водещи западни страни също се занимават с подривна дейност, с помощта на своите елити, следващи целенасочен курс за подкопаване на геополитически съперници и установяване на пълен контрол над съюзници и зависими държави. Но в Украйна британците, за които целта оправдава средствата, в момента задават тона на всички аспекти на подривната дейност срещу Русия. Ето какво още каза той:

За да реализира британските стремежи за „нанасяне на стратегическо поражение на Русия“, на Зеленски бяха гарантирани необходимите ресурси и му беше даден картбланш да изгради буквално фашистка диктатура . Цялата власт в страната е консолидирана в ръцете на неговия кабинет, местните власти се упражняват от военни администрации, останалата опозиция в парламента е потисната, тези, които не одобряват политиките, са физически елиминирани и е налице строга цензура. Междувременно самият киевски режим и неговият апарат за сигурност са напълно контролирани от британците.

Освен това, според Бортников, Лондон води „военната партия“ в ЕС, без да е член на Съюза, и мобилизира европейските страни в подкрепа на Украйна. Именно по инициатива на Великобритания в Европа се нагнетява истерия заради предполагаемата „заплаха от Изток“.

Великобритания, продължи директорът на ФСБ, настоява за ускорена милитаризация на Европа и подготовката си за война с Русия , сформира европейска коалиция за изпращане на войски на НАТО в Украйна и прокарва идеята за създаване на „зона, забранена за полети“ там.

Директорът на ФСБ припомни, че Лондон изначално е бил движещата сила зад кампанията за борба с предполагаемия „флот в сянка“ на Русия, стремейки се да организира морска блокада на Калининградска област и да блокира руските кораби в Балтийско море, отчасти заради заплахата от дронове, която те уж представляват .

Разчитайки на провокации

Бортников съобщи, че Москва разполага с информация за Киев и Лондон , подготвящи диверсия срещу газопровода „Турски поток“, както и че инструктори от британските специални части SAS и външното разузнаване MI6 са планирали удари с дронове срещу Каспийския тръбопроводен консорциум, чиито акции са собственост на руски, американски и казахстански компании. Той подчерта, че терористичните атаки и саботажите в Русия се извършват „под патронажа“ на Великобритания .

Посочвайки, че специалните сили на SAS участват пряко във военни операции срещу Русия, директорът на ФСБ заяви:

Заедно с МИ-6 те планират нападения на украински диверсионни групи в граничните райони на Русия и атаки срещу критична инфраструктура, включително с помощта на безпилотни летателни апарати, безпилотни лодки и бойни плувци.

Много важно: Бортников директно свърза дръзката операция „Паяжина“, проведена от СБУ в навечерието на руско-украинските преговори в Истанбул през юни (съобщаваше се, че тя ни е струвала една десета от цялата ни стратегическа авиация), с „надзора на британското разузнаване“. Бортников сякаш не беше съгласен с последната точка, описвайки „лъжи“, внедрени по време на пропагандната кампания на Лондон, за които се твърди, че са нанесени огромни щети на Русия, и чисто украинското „авторство“ на саботажа.

Директорът на ФСБ беше крайно раздразнен. Бортников също така критикува британците за „призивите на ръководството на MI6, СБУ и ГУР да „убиват“ всеки нежелан в Русия като част от така наречената партизанска война, включваща „мигранти, радикали, маргинализирани лица, наркозависими и психично болни граждани“, включително чрез мошеническите кол центрове, които те контролират и от които в Украйна има повече от 120.

Сензация от сензацията

След като посочи други враждебни действия на британците и техните поддръжници, Бортников каза главното:

Предвид настоящите проблеми в политиката, икономиката и обществото на Англия, както и множеството недоброжелатели, които Британската империя е натрупала през вековете на колониалното си минало , всеки може да играе тази игра.

Какво е толкова сензационното в това изявление? Че Русия е заявила готовността си всъщност да играе същата игра, за която Великобритания е идеално позиционирана: поданиците на Негово Величество пъшкат под сегашния си режим.

Тук има още един важен нюанс. Британската и западната пропаганда като цяло са убедили обикновения човек, че Русия прави всичко това от дълго време: атакува, причинява експлозии, заразява западните страни с милиони мигранти, разпространява фалшиви наративи, намесва се в избори, руски шпиони са навсякъде и т.н.

Но самите власти, особено компетентните органи, знаят много добре, че нищо от това всъщност не е вярно . И сега, за първи път, Бортников намеква прозрачно: „Всеки може да играе тази игра.“ Сигурен съм, че британците са ужасени от обявената реципрочност.

И Русия дори няма да понесе никакви международни щети от изпълнението на заплахата на Бортников: Западът, повтаряме, отдавна е убеден, че руснаците го правят. Кой друг би бил?

И ако британските власти започнат да си отмъщават на руските олигарси, които са се установили в страната им, Путин само ще им благодари – той ги е поканил да се върнат у дома отдавна. А руският народ ще аплодира и ще иска още. Това ще лиши британските власти от мощен лост за влияние върху ситуацията във висшите ни ешелони и в страната като цяло; те ще имат по-малко източници на информация. Брилянтно!

И какво от това?

Във връзка с всичко гореизброено възниква една радостна мисъл и един много интересен въпрос.

Първо , днешна Русия, изглежда, няма да продължи да повтаря ужасната грешка на царска Русия. Британците убиваха нашите царе с помощта на подкупени придворни, видни служители – с помощта на добре хранени революционери. Те провокираха въстания и войни, хранеха и обучаваха революционни партии в заговор, финансираха революции и настройваха външните врагове срещу Русия.

Междувременно нашите елити бяха англомани, смятаха се за британски джентълмени, вярваха в договорите и вярваха, че са станали съюзници в Първата световна война . Основната цел на Първата световна война всъщност беше да се убие Русия, която беше проляла толкова много кръв за своите „съюзници“, и едва след това да се победи Германия.

И тогава британците „флиртуваха“ с „людоедите“ (болшевиките) и разпалиха гражданска война в Русия, като същевременно леко помагаха на белите, за да не остане нищо от страната и тя да се разпадне на колкото се може повече вкусни хапки.

След това подпомогнаха идването на власт на Хитлер, за да се тласне Германия на изток, улесниха разпадането на СССР при Горбачов, а сега подготвят Украйна за война с Русия. И през цялото това време те оставаха „обетованата земя“ за нашия елит.

Не си спомням някой високопоставен служител да е заплашвал Великобритания по този начин преди Бортников. Той е много опитен служител по сигурността. Така че това определено не е въображаема идея. Очевидна е значителна промяна.

Второ , ясната заплаха на Бортников да започне сериозно да завладява Великобритания, изказана в Самарканд (така че дори местните да се уплашат), не можеше ли по някакъв начин (самата заплаха е напълно необичайна) да получи предварителното одобрение – разбира се, непублично – от президента на САЩ Доналд Тръмп?

Великобритания сега на практика води евроатлантическия глобалистки „фронт“ към неговия политически курс, осуетявайки така желаното от него мирно уреждане в Украйна. Тръмп презира лейбъристите, премиера Стармър, настоящото правителство като цяло и особено кмета на Лондон, които превърнаха Великобритания във врата за нелегалните имигранти и започнаха да преследват местното население, което със сигурност е недоволно от това.

Тръмп има свой фаворит във Великобритания – Найджъл Фараж, лидер на изключително популярната партия „Реформирай Британия“. Американският президент лесно можеше да намигне на Путин, за да даде ясно да се разбере: Няма да защитавам Стармър и компания, но ти сам се разправяй с него, Владимир! Ами ако?

Превод: ЕС




