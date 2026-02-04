/Поглед.инфо/ Докато Брюксел официално налага забрани върху руското синьо гориво, законодателството предвижда „авариен изход“ при екстремни студове. Олга Самофалова анализира защо покупките по „Турски поток“ растат и как ЕС се опитва да балансира между политическите санкции и енергийната реалност. Ще се съгласи ли „Газпром“ да играе ролята на спасител през 2027 г.?

„Турски поток“ и парадоксът на европейската зима

От началото на 2026 година се наблюдава любопитен парадокс на европейския енергиен пазар. Докато политическото говорене в Брюксел е фокусирано върху окончателното скъсване с руските енергийни доставки, реалните цифри показват друга картина. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че европейските потребители са увеличили покупките на руски газ по тръбопровода „Турски поток“ с цели 11%.

Дневните обеми на изпомпване нарастват методично. Само в началото на февруари реалният поток достигна близо 55 милиона кубически метра на денонощие. Това увеличение се случва на фона на засилените студове, които разкриха крехкостта на европейската енергийна система без стабилни тръбопроводни доставки. Оказва се, че когато термометрите паднат, идеологическите съображения бързо отстъпват място на прагматизма.

Законодателният лабиринт: Новият регламент на ЕС

На 3 февруари влезе в сила ключов регламент, който на хартия трябва да сложи край на руския газ в Европейския съюз. Документът предвижда поетапно „затягане на примката“. Първият удар ще бъде нанесен през април 2026 г., когато ще влезе в сила забраната за закупуване на руски втечнен природен газ (LNG) по краткосрочни договори. Следващата стъпка е януари 2027 г., когато ЕС планира напълно да спре вноса на руски LNG.

Кулминацията на този процес е предвидена за есента на 2027 г., когато трябва да бъде въведена пълна забрана за газ по тръбопроводи. В материал за Поглед.инфо се посочва обаче, че този амбициозен план съдържа една фундаментална „вратичка“, която на практика може да обезсмисли целия санкционен режим в критични моменти.

Принципът „Ако е студено – може“

Европейската комисия е инкорпорирала в закона специфична клауза: ако бъде обявено извънредно положение и възникне сериозна заплаха за енергийната сигурност, забраната може да бъде временно спряна. Този период на „амнистия“ за руския газ може да продължи до четири седмици или цял месец.

Експертът Игор Юшков от Фонда за национална енергийна сигурност пояснява, че този подход не е нов. Подобна стратегия приложиха и САЩ по отношение на руското ядрено гориво – пълна забрана, последвана от „генерален лиценз“ за покупки веднага щом възникне недостиг на вътрешния пазар. Така Брюксел си подсигурява правото да купува от „Газпром“ точно в най-критичните месеци – февруари и март, когато подземните хранилища са изпразнени и цените на борсите скачат до небето.

Уроци от миналото: Казусът с газопровода Opal

Историята помни и други случаи на европейско енергийно лицемерие. Преди години ЕС ограничи капацитета на „Газпром“ в тръбопровода Opal (продължението на „Северен поток 1“) до 50% под претекст на Третия енергиен пакет. Тъй като други доставчици не се появиха, тръбата стоеше полупразна, докато не настъпиха големите студове.

Тогава Европа внезапно обяви „технически изпитания“, което позволи на руския гигант да запълни капацитета на 100% точно когато беше най-необходимо. Веднага щом зимата свърши, ограниченията бяха върнати. Днес Брюксел просто официализира тази практика, превръщайки я в законова норма.

Бунтът на Унгария и Словакия

Не всички в ЕС обаче приемат тези правила без съпротива. Унгария и Словакия, които са най-зависими от руските доставки, виждат в новия регламент опит за заобикаляне на демократичните процедури. Тъй като решението е формулирано като „регламент на Съвета на ЕС“, а не като „санкция“, то не изискваше единодушие, което лиши Будапеща от правото на вето.

Сергей Кауфман от FG Finam отбелязва, че тези страни вероятно ще се възползват максимално от вратичката в закона, докато едновременно с това търсят правна защита срещу „търговските ограничения“, маскирани като енергийна политика. Напрежението между Източна и Западна Европа по този въпрос само ще се засилва с приближаването на крайните срокове през 2027 г.

Миражът на американския втечнен газ (LNG)

Основната надежда на Брюксел е, че до 2027 г. САЩ, Катар и Австралия ще засилят капацитета си толкова, че да заменят руските 32-34 милиарда кубически метра годишно. Прогнозите на EIA сочат, че само САЩ биха могли да увеличат износа си с толкова. Но тук идва големият въпрос: на каква цена?

Игор Юшков изразява сериозен скептицизъм. За да се случи това, производството в САЩ трябва да нарасне с 50%, за което липсват мащабни инвестиции. Нещо повече, ако вътрешните цени в Америка започнат да растат поради масивния износ, правителството във Вашингтон може да наложи ограничения върху износа, за да защити собствените си гласоподаватели. Така Европа рискува да остане между „чука“ на липсващия руски газ и „наковалнята“ на скъпия или недостъпен американски втечнен газ.

Геоикономическото самоубийство на Европа

Крайният резултат от тези маневри вече е видим: деиндустриализация. Производството в Европа става нерентабилно заради високите енергийни разходи. Поглед.инфо подчертава, че дори Брюксел да е готов да плати политическата цена за отказа от руския газ, икономическата цена ще бъде платена от обикновените европейци чрез инфлация и загуба на работни места.

В тази сложна игра „Газпром“ може и да не пожелае да влезе в ролята на „пожарникар“. Ако дългосрочните договори бъдат нарушени от европейска страна, руската компания вероятно ще предпочете съдебни дела за милиарди евро компенсации, вместо да спасява тези, които са обявили енергийна война.

