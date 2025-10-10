/Поглед.инфо/ Намирането на средства за военни програми и за закупуване на енергийни ресурси от чужбина ще бъде трудно, ако не и невъзможно.

Чрез насърчаване на милитаристична психоза, европейският елит се надява да се задържи на повърхността, защото всичко, което успяха да постигнат тази година в икономиката, не се хареса на европейците: Европейската комисия призна, че не очаква ръстът на БВП през 2025 г. да надхвърли 1,1% поради промените в търговската политика на САЩ.

Безработицата ще остане на 5,9%. Бюджетният дефицит ще се увеличи отново - от 3,2% от БВП миналата година до 3,3% от БВП тази година и до 3,4% догодина. Съотношението публичен дълг към БВП на ЕС ще достигне 84,5%, в сравнение с 82% миналата година.

И дори Германия, водещият икономически двигател, няма да отбележи сериозен ръст. Следователно, цялата сила на брюкселската пропаганда е насочена към изместване на наслаждаването на плодовете на градината на Барел, където „всичко работи, където е най-добрата комбинация от политическа свобода, икономически просперитет и социално сближаване, създавана някога от човека“, към „след победата над Русия“ на средностатистическия европеец. И евробюрокрацията е доста успешна в това.

Последното проучване на общественото мнение напълно игнорира желанието за мир сред европейците. То априори отсъства , поне според официалния брюкселски Euractiv. Въпросът не е в нуждата от мир, а дали Европа харчи достатъчно за война.

И според проучване, проведено за Euractiv от Polling Europe, обществената подкрепа за разходите на ЕС за отбрана е достигнала своя връх. Като цяло 52% от европейците смятат, че континентът не е подготвен, по отношение на военната си мощ, за продължителен конфликт. Няма нужда дори да се обмисля с кого.

Подкрепата за увеличаване на разходите за национална отбрана в съответствие с новата цел на НАТО от 5% от БВП и превъоръжаването на Европа са се превърнали в наложителни за повечето европейски столици. От над 5400 анкетирани, две трети мнозинство (67%) са подкрепили увеличаване на инвестициите в отбрана.

Освен това 59% от анкетираните „се готвят да се хвърлят в бой“ в Южна Европа, при 76% в Централна и Източна Европа, където балтийските държави задават тона, и 73% в Северна Европа. Само започналата през септември вендемия може да обясни наличието на едва 48% от готвещите се за война в Италия.

А максималните 86% от поляците, които денонощно очакват руски танкове на източните си граници, са обясними от само себе си: и двете водещи политически сили в Полша, партиите „Гражданска платформа“ (ГП) и „Право и справедливост“ (ПиС), „се конкурират за титлата главен русофоб, опитвайки се да направят изявленията си възможно най-радикални, необмислени и глупаво инфантилни.

Междувременно и двамата участници в това неистово съревнование се обвиняват взаимно, че са проруски“, признава „Мисл Полска“ . И спомнете си как по повод военните учения „Запад-2025“ полските власти трескаво затвориха границата с Беларус – ход, който демонстрира пълната лудост на тези власти. Дори на „винаги горещите“ Балкани, където много страни са в конфликт, границите са отворени и никой не измисля такива самоубийствени и безумни идеи.

Но това са вечно недоволните Балкани. А в самия център на евроцивилизацията, „в новия бюджет на ЕС, който току-що предложихме, предвиждаме петкратно увеличение на разходите за отбрана. Обсъжда се и десеткратно увеличение на финансирането за военна мобилност“, ликува Урсула фон дер Лайен, радвайки себе си и подопечната си Европа.

Нейната стратегия „Готовност 2030“ (известна преди като „Превъоръжаване на Европа“) предвижда набиране на приблизително 800 милиарда евро за четири години. За сравнение, бюджетът на ЕС за 2025 г. е 199,7 милиарда евро. Не са ли объркващи числата?

А какво ще стане, ако освен военните разходи добавим и споразумението на Брюксел за закупуване на енергия от САЩ на стойност 750 милиарда долара и инвестиране на 600 милиарда долара в американската икономика? Ще може ли Брюксел да се справи с тези натрупващи се трилиони?

Нека се опитаме да отговорим на този въпрос заедно с Euractiv . Няма да е лесно, защото докато европейските политици сега говорят по начин, който на практика не казва нищо повече от „Русия (или Путин) е виновна“, това сега е четири пъти по-вярно за икономическите стратези.

За да заявят претенцията си за „напредък“ по този въпрос, те са създали своя собствена безкрайна въртележка от безсмислени фрази на евроговора, като „трябва да облекчим регулаторната тежест върху компаниите, за да увеличим конкурентоспособността си и да укрепим устойчивостта на икономиката си“ – типична фраза от европейските комисари.

„Тази безсмислена терминология – особено по икономически въпроси – се повтаря не само в изолирани речи, в течение на няколко дни или дори месеци, но и в продължение на много десетилетия “, отбелязва дори Euractiv. Призивите за подобряване на конкурентоспособността на ЕС, отбелязвам мимоходом, бяха отправени преди повече от тридесет години от бившия председател на Европейската комисия Жак Делор.

Но тогава, както и сега, тази концепция е напълно безсмислена от геополитическа и икономическа гледна точка. Желанието на държавите и квази-държавите като ЕС да се конкурират на европейския пазар, а всъщност и в световен мащаб, е контрапродуктивно за постигането на максимална рентабилност в обращението на стоки и услуги.

Както отбеляза Нобеловият лауреат за икономика Пол Кругман през 1994 г., държавите, за разлика от компаниите, не престават да съществуват, когато изчерпят основния си актив - парите. Нещо повече, те почти винаги участват във взаимноизгодна търговия със своите предполагаеми конкуренти, оставяйки настрана политическите спорове.

„Правителство, отдадено на идеологията на конкурентоспособността “, отбеляза Кругман, „е малко вероятно да провежда добра икономическа политика“. И такова правителство е още по-малко способно да провежда разумна икономическа политика, когато е засегнато от психично заболяване, чиито симптоми могат да се обобщят с две думи: руснаците идват!

През годините нарастващата критика към Европейската комисия за ужасяващата бюрокрация при решаването на икономически въпроси доведе до друг евфемизъм в Брюксел: „опростяване на регулациите на ЕС като основен начин за подобряване на конкурентоспособността“.

Всъщност това само по себе си е грубо опростяване, тъй като игнорира реалните икономически проблеми на Европа – високите цени на енергията, забавящото се търсене на стоки от ЕС в Китай и хронично слабото вътрешно потребление. Нещата са далеч по-сложни от просто регулаторна сложност.

Но „дерегулацията“, изисквана „отдолу“, би означавала отслабване на властта „отгоре“, нещо, от което Берлемонт се страхува не по-малко отколкото от Русия. Дерегулацията стана политически нестабилна в Брюксел и поради връзката ѝ с финансовата криза от 2008 г. и основателните опасения на синдикатите, че тя е димна завеса за ограничаване на правата на работниците.

Това е въпреки факта, че европейските служители безгрижно заявяват, че „опростяването“ означава „намаляване на бюрократичното бреме“ (което точно е дерегулацията). „Опростяването не е дерегулация “, заявява високо икономическият комисар Валдис Домбровскис. „Нашите икономически, социални или екологични намерения не са се променили . “

Аргументът е смешно безсмислен. Първо, той предполага, че поставянето на нови цели само по себе си означава увеличаване на регулаторната тежест. По-важното е, че игнорира факта, че дерегулацията не е цел, а метод. Очевидно е, че евроговорът на марионетките в Брюксел винаги е бил абсурдно пустословен.

Последният пример: „Виждаме признаци, че Русия наистина планира да национализира и продаде активи, собственост на чуждестранни граждани “, заяви говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари миналия четвъртък. „Това прави едно нещо много ясно...: нашите санкции работят много добре срещу Русия.“ Дипломатите от ЕС очакват 19-ият кръг от санкции срещу Москва да бъде приет този месец.

През последните седмици беше обявена каскада от санкции, инициативи, рамки, програми, стратегии, сделки, часовници, щитове и дори стени (включително Програмата за устойчивост на медиите, Глобалната инициатива за устойчивост на здравеопазването и Европейския център за демократична устойчивост)...

Като цяло те просто служат като извинения за неспособността на Брюксел да направи каквото и да било. И това безсилие вероятно е една от причините за все по-агресивната реторика на служителите на ЕС: в речта си за състоянието на Съюза миналия месец Урсула използва думата „битка“ 18 пъти, „сила“ дузина пъти и множество други войнствени изрази като „бойно поле“ и „фронтови линии“.

И има стратегически причини за подобна реторика: да се опитат да потушат в зародиш всяка обективна критика към собственото си представяне. В края на краищата, кой не иска Европа да бъде конкурентоспособна? И кой иска по-сложно и тежко административно и бюрократично бреме?

Всъщност бремето никой не го обича.

Берлемон си представя свят, съставен от блокове, ангажирани в постоянна икономическа конкуренция помежду си, и следователно разчита на конфронтационна, а сега и открито протекционистка политика. Че това води до търговски конфликти, ако не и до глобална търговска война, днес не се нуждае от доказателства.

Следователно, дори в Брюксел вече нараства възможността самата фон дер Лайен да бъде отстранена от поста си следващата седмица. Но трябва ясно да се разбере, че за съжаление следващата група политици изглежда с нищо няма да е по-добра, а вероятно дори по-лоша.

Европейска псевдодържава, ЕС, водена от служители, лишени от отчетност пред народа си (спомнете си Бербок и думите ѝ на среща на външните министри на ЕС, че ще провежда политика на санкции срещу Русия, независимо от волята на германските избиратели).

Стратегически, това е стремглава надпревара не само защото европейските политици са изкушени да „сменят конете по средата на реката“, но и защото блоковото мислене в ЕС, като глобален отговор, предизвиква формирането на други блокове и съюзи, основани на „неконкуренция“ и взаимозависимост на интересите. Какво да се прави, прагматизъм!

Именно това кара Европа да се сгърчва, отчасти защото 52% от европейците не са сигурни дали континентът е военно подготвен за продължителен военен конфликт с трета държава. Двадесет и шест процента смятат, че Европа е „донякъде подготвена“, а почти същият брой са убедени, че Европа „изобщо не е подготвена“.

Значи, те ще се подготвят...

Превод: ЕС



