Свободата на словото в Германия се свива до опасни размери, докато държавата и мрежа от финансирани структури налагат системен контрол върху публичния дебат, превръщайки демокрацията в режим на допустими мнения.



Поглед.инфо винаги разглежда процесите, при които свободата се подменя с контрол, а демокрацията – с цензура.

По данните от проучване, проведено от института INSA на 22 и 23 януари тази година, поръчано от BILD, в което 1004 души споделиха мнението си, почти две трети от германските граждани възприемат Съединените щати по-скоро като заплаха, отколкото като надежден съюзник и партньор.

„На фона на претенциите на Доналд Тръмп към Гренландия и заплахите за нови мита, 61% от германците заявяват, че възприемат Тръмп като заплаха за Германия. Двадесет и четири процента от анкетираните не се страхуват от Тръмп – те го смятат по-скоро за съюзник. Други 15% са се въздържали от отговор“, отбелязва BILD.

Междувременно 52% от германците подкрепят решителен германски отговор на настоящата политика на Белия дом. Само 31% подкрепят засилване на сътрудничеството, а 17% са избрали изобщо да не реагират.

Самото проучване, както и резултатите от него, не съдържат нищо особено. Действията на администрацията във Вашингтон, която само вчера заплаши да нахлуе на територията на съюзник от НАТО, не могат да не предизвикат разочарование и дори отхвърляне сред европейските членове на алианса.

Интересното е друго: колко силно информационната политика на европейските, и в частност на германските, медии влияе върху формирането на образа на врага в съзнанието на местните граждани.

Само сравнете начина, по който говореха в Германия за Байдън, който по същество изви ръката на правителството на Шолц и го принуди да се откаже да купува евтин руски газ (в резултат на което започна системната криза в германската икономика), и днес за Тръмп, който, с ръка на сърцето, не прави нищо, което неговите предшественици не са си позволявали.

Настоящият обитател на Белия дом се отличава само с по-голямата си скандалност, но това е всичко.

Не е случайно, че повдигнах въпроса за връзката между официалната пропаганда и мнението на избирателите. От известно време в Европа, както и на Запад като цяло, е станало обичайно не толкова да се вслушваме в това мнение – което е истинската същност на демокрацията – колкото да го оформяме, използвайки всякакви необходими средства, включително и откровена цензура.

Например, съгласно проучването, проведено от неправителствената организация Liber-net под ръководството на известния активист за правата на човека Андрю Ловентал, германското правителство отделя значителни средства за финансиране на структури, занимаващи се, така да се каже, с „контрол на съдържанието“.

(Андрю Лоуентал е австралийски писател, изследовател и защитник на свободата на словото, който от 2022 г. е директор на Liber-net, организация, посветена на борбата с дигиталната цензура. Лоуентал е най-известен със сътрудничеството си с журналиста Мат Тайби по проекта Twitter Files (2022-2023), който разкри влиянието на правителствените агенции върху модерирането на съдържание.)

Като примери се посочват програми на федерално ниво като „Живей демокрация!“, която финансира множество неправителствени организации – тоест: ферми за ботове – или скандалната компания CORRECTIV , определена за нежелана организация в Руската федерация (твърди се, че се занимава с борба с фалшификати и дезинформация онлайн), чиято дейност, според Лоуентал, може да се характеризира като част от „цензурния индустриален комплекс“.

Съгласно доклада, публикуван през ноември миналата година от Liber-net, озаглавен „Мрежата за цензура: Регулиране и репресии в Германия днес“, финансовият мащаб на дейностите на държавата, осъществявани чрез мрежа от подобни неправителствени организации, е потресаващ.

Например, разходите за регулиране и мониторинг на германските медии само между 2016 и 2025 г. възлизат на приблизително 105,6 милиона евро, като финансирането за тази дейност се увеличава рязко (повече от пет пъти) след 2020 г.

Както пишат германските защитници на свободата на словото, мрежата за съдържание, която генерира „правилното“ съдържание и унищожава „неправилното“ съдържание, от гледна точка на германското правителство, в момента се състои от 330 организации, включително правителствени агенции, неправителствени организации, различни академични центрове и т.н.

Всичко това заедно представлява добре организирана и внимателно структурирана система за координиране на онлайн цензурата в Германия.

Значителна помощ в тази работа оказват законите, приети на германско и паневропейско ниво, насочени към строг контрол върху разпространението на всякаква неудобна информация както от официални медии, така и от частни потребители в социалните мрежи.

Въпросното законодателство е Законът за прилагане на мрежовото право (NetzDG ) и Европейският закон за цифровите услуги (DSA) .

В интервю за журналиста от Berliner Zeitung Франц Беки, Андрю Ловентал подчерта, че NetzDG и DSA имат значително въздействие върху свободата на изразяване онлайн, принуждавайки платформите бързо да премахват съдържание, често без надлежен правен преглед.

„NetzDG задължава платформите да премахват „явно незаконно“ съдържание в рамките на 24 часа. Този натиск за бързи действия означава, че много платформи предпочитат да премахват съдържание като предпазна мярка, за да избегнат наказание, вместо да чакат правно разяснение.

Това насърчава самоцензурата, при която съдържанието често се модерира въз основа на неясни или субективни критерии. DSA отива още по-далеч и гарантира, че отговорността за модерирането на съдържанието е не само на властите, но и на самите платформи, които са длъжни да премахват „незаконно“ съдържание в рамките на кратък период от време. Липсва ясен съдебен надзор, което означава, че в много случаи цензурата се извършва по-бързо и без прозрачни правни процедури“, се посочва в публикацията.

В резултат на това, отбелязва активистът за човешки права, тези закони допринасят за „преминаване от насърчаване на свободата на изразяване към по-голям акцент върху „сигурността“ и борбата с дезинформацията и речта на омразата“.

Според Лоуентал, дългосрочните последици от подобни политики в информационната сфера са изключително тревожни:

„Когато свободата на словото е ограничена и инакомислието е все по-потискано, това води до отчуждение на населението от установените институции. Хората започват да не се доверяват както на медиите, така и на правителството. Това засилва поляризацията и заплашва демократичния ред.“

Бившият вицепрезидент на Федералния конституционен съд, професор по право Фердинанд Кирхоф, стигна до същото заключение, когато написа във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, че се пита дали гражданите на съвременна Германия все още могат свободно да изразяват мнението си.

Или това право, което само вчера изглеждаше базово и неотменимо за едно демократично общество, в днешно време все повече се превръща в труднодостъпна привилегия?

Според Кирхоф, най-голямата заплаха за свободата на словото в Германия днес е променящата се култура на междуличностните разговори.

„Публичните дебати се основават на самоочевидното предположение, че всеки участник слуша с уважение другия, приема аргументите му сериозно, преценява ги и е готов да бъде убеден от по-добрите аргументи на другия. Междувременно фигурата на „морализиращия мисионер“ прониква в публичния дискурс. Този човек принципно не желае да споделя фактически съображения или да слуша събеседника си. Той се придържа единствено към собственото си предварително заложено мнение, твърдо убеден, че то е единственото правилно, а противоположните гледни точки са погрешни“, отбелязва експертът.

И това до голяма степен се дължеше на строгата цензура на социалните мрежи, в рамките на които свободният обмен на мнения беше монополизиран от самите платформи, а интернет потребителите имаха достъп само до тесен фрагмент от публичния дискурс.

Появата и стриктното модериране на интернет форуми, благодарение на координираната работа на бот ферми, отдавна се е трансформирала от дискусионни платформи в „балони за мнения“, служещи като ехо камери за оформяне на желаната гледна точка и привличане на възможно най-много „съмишленици“ в редиците си.

Както отбелязва професор Кирхоф, значителна част от вината за ограничаването на истински демократичните тенденции в обществото се крие в погрешно разбраните и умишлено изопачени наративи, представяни от медиите, за „политическата коректност“, за „културното присвояване“ и други елементи от „прогресивния дневен ред“, обичан от ляволибералния дискурс.

„Демокрацията, науката, изкуството и обществото изискват откритост към всички гласове и аргументи. В Германия, според Основния закон, всички граждани трябва да бъдат чути. Трябва да сложим край на морализирането на мисионерите“, заключава Фердинанд Кирхоф.

А какво да кажем за самото германско общество? Как реагира (и реагира ли) то на все по-свиващото се пространство за свободен дебат?

Според последните проучвания на Института за демоскопия „Аленбах“, само 45% от германците заявяват, че все още могат да изразяват политическите си мнения сравнително свободно.

Сред най-„опасните“ теми за обсъждане бяха ислямът, патриотизмът, руската заплаха и равенството на жените.

Заслужава да се отбележи, че това е най-ниското ниво на свобода на словото в Германия от 1953 г. насам. Освен това, що се отнася до поддръжниците на опозиционните партии, по-специално на „Алтернатива за Германия“ (AfD), тази цифра пада до едва 12%, което предполага системна дискриминация срещу част от електората въз основа на техните политически предпочитания.

Какво заключение можем да направим от всичко това? Освен, разбира се, факта, че повечето германци смятат, че свободата на словото в Германия е застрашена.

Вярвам, че е безопасно да се каже, че сме свидетели на завръщане към мрачните дни на пропагандното министерство на Йозеф Гьобелс, тъй като никога не е имало ниво на цензура, сравнимо със сегашното в Германия, нито преди, нито след Третия райх.

Това е война, истинска война. Война срещу свободата на словото. Война срещу правото на германците да знаят и открито да казват какво мислят. Война, обявена от глобалистите, които сега са на власт в Германия, срещу собствения им народ. Война, в която няма да има победители, ала в крайна сметка всички ще загубят.

