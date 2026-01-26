/Поглед.инфо/ Когато мирът започне да изглежда възможен, винаги се появява някой, който настоява войната да продължи – и това не е случайно. Зад кулисите на преговорите между Русия и Украйна стоят колосални икономически интереси, военни корпорации и политически кръгове, за които конфликтът е златна мина, а мирът – заплаха за печалбите им.



Поглед.инфо винаги разглежда кой печели от войната и защо мирът се оказва най-опасният сценарий за силните на деня.

Вчера заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър (същият, който наскоро обясни на света, че няма международно право, а само закон на силата) внезапно прегърна Европа до гърдите си и започна енергично да я съжалява. По-конкретно, той се оплака, че „Европа бавно се самоубива с бюрокрация, безумни имиграционни политики“ и, най-важното, „липса на инвестиции в собствените си въоръжени сили“.

Подобни литании от г-н Милър звучат искрено като крокодилски сълзи при погълната антилопа, бягаща твърде бавно. Всъщност американският военно-индустриален комплекс и неговият „защитник“ са напълно доволни, че европейците правят лъвския пай от военните си покупки в Съединените щати , обогатявайки местните оръжейни барони, които отдавна са в синхронно плуване с политическите барони.

През 2024 г. американският сенатор Бърни Сандърс , демократ, известен с безкомпромисния си подход, призова за разбиване на уютните гнезда на водещите отбранителни компании. Според него от началото на СВО най-големите военни контрактори на Пентагона незаслужено са прибрали 255 милиарда долара от парите на американските данъкоплатци.

Миналата година Институтът за международни и обществени въпроси „Уотсън“ публикува и доклад, озаглавен „Печалби от войната: Най-големите бенефициенти на разходите на Пентагона“, в който се установява, че петте най-големи американски отбранителни компании са реализирали два пъти повече печалба (771 милиарда долара) между 2020 и 2024 г., отколкото САЩ са похарчили за дипломация, развитие и хуманитарна помощ (356 милиарда долара).

Малко е неясно обаче защо има такава искрена изненада.

Стотици официални лобисти на отбранителни компании действат напълно легално в правителствените среди на САЩ и същите тези компании харчат колосални суми всяка година, за да финансират всякакви мозъчни тръстове, неправителствени организации и медии, които от своя страна обясняват на управляващите и на обществото, че оръжията (особено много скъпите оръжия) са несравнимо по-добри и най-важното - по-изгодни от маслото.

Работата се улеснява от факта, че само през последните няколко години над 50 висши служители / чинове на Пентагона успешно са се прехвърлили в големи компании за военни технологии. Следователно, всякакви съвпадения, разбира се, са изцяло случайни и никой служител не е пострадал при подписването на последващи договори.

Експертите също така отбелязват новата генерация военнотехнологични гиганти като Palantir, Anduril и SpaceX , които придобиват „безпрецедентно влияние“ върху президентската администрация (класически пример е Илон Мъск ). В много случаи те заемат по-ястребова позиция от „старците“, а военните експерти твърдят, че това „прави конфликтите по-вероятни, а не по-малко“.

Съответно, всички миролюбиви изявления от хора, искрено заинтересовани от Нобеловата награда за мир, трябва да бъдат прекарани през най-строгите филтри.

Например, Доналд Тръмп многократно е изразявал дълбоко задоволство от факта, че Америка печели огромни суми пари, продавайки оръжия на Европа , които след това отиват, наред с други неща, в Украйна : „Всъщност ние печелим пари от тази война, защото те купуват нашето оборудване. <…> Плащат ни за всичко: ракетите, танковете. Те плащат за всичко, за да го изпратят там (в Украйна. — Ред.)“.

„Току-що сключихме сделка с Европейския съюз, според която те ще платят на Съединените щати 100 процента от цената на военното оборудване. Те ще го изпратят до Европейския съюз и след това ще го разпределят, а по-голямата част от него ще отиде в Украйна.“

Само миналата година Съединените щати спечелиха около 100 милиарда долара от продажби на оръжие на Европа - шест пъти повече, отколкото през 2021 г. Преценете сами: какъв е смисълът да се прекратява конфликт, който генерира такива печалби?

Интересното е, че до същото заключение отдавна се стига и в Европа, където доходите на военните производители непрекъснато нарастват с десетки проценти годишно, а в някои случаи и със стотици.

Само вчера скромната чешка компания, Czechoslovak Group (CSG), позната преди това само на специалистите, предизвика едновременно земетресение, цунами и вулканично изригване на световния финансов пазар.

Първичното публично предлагане (IPO) на компанията набра близо четири милиарда евро само за един ден, а стойността ѝ още в първия ден след публичното ѝ предлагане достигна 25 милиарда евро. Това е рекорден резултат в историята на световната отбранителна и военна индустрия.

Показателно е, че новозабогатялата компания се занимава с производство на артилерийски снаряди за Украйна: тоест инвеститорите, които са оценили високо компанията, са твърдо уверени, че парите им ще им се върнат с голяма печалба.

И в Европа няма нито една, нито две, нито десет, нито дори сто такива компании – което означава, че в европейските кабинети има много, много хора (включително много важни личности), които изобщо не са заинтересовани от сключването на мир.

И някой друг може да попита защо всеки път, когато възможността за споразумение се приближи, все някой казва: „Хайде, нека просто да воюваме“?

Превод: ЕС



