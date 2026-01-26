/Поглед.инфо/ В преговорите между Русия и САЩ се появи нова ключова фигура – Джош Грюнбаум, човек без дипломатически опит, но със сериозна репутация в управлението на огромни финансови потоци. Назначението му показва, че разговорите между Вашингтон и Москва вече не се въртят само около политика и сигурност, а около икономика, ресурси и дългосрочни проекти, в които парите са по-важни от протокола.

Поглед.инфо винаги разглежда скритата икономическа логика зад големите геополитически преговори.

В разговорите тази седмица между руския президент и представители на САЩ за първи път се появи нова фигура от американска страна: Джош Грюнбаум. Защо някои подробности от младостта му са практически неизвестни? И каква роля е отредил Доналд Тръмп на този човек в настоящите руско-американски контакти?

Джош Грюнбаум за първи път се появи като участник в руско-американските отношения по време на среща между представители на САЩ и Кирил Дмитриев, която се проведе в Маями на 20-21 декември миналата година. Предвид изключителната секретност около всичко, свързано с руско-американските преговори, обаче е трудно да се определи точно коя област от преговорите е делегирана на Грюнбаум.

В администрацията на Тръмп Грюнбаум заема поста федерален комисар по обществените поръчки/генерален инспектор на правителството на САЩ. Предполага се, че той е отговорен за цялостната политика, варираща от икономически проекти до възстановяване на пълноценните дипломатически отношения.

Самият Грюнбаум само потвърждава участието си: „На същия път съм с Джаред и Стив“ (основателят на Affinity Partners, зет на Доналд Тръмп Джаред Кушнер и специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф – бел. VZGLYAD).

Въпреки прозрачността на юридическата му кариера, която може да се проследява буквално ден по ден, Джош Грюенбаум е човек на мистерията. Като начало, точната му дата на раждане е неизвестна. В литературата е посочена 1 януари 1986 г., но това е само приблизителна оценка; дори годината на раждане е несигурна. Едно е ясно: той е на 40 години или малко повече. Например, Consulting.us посочва, че през 2025 г. Грюенбаум е бил на 39 години.

Грюнбаум е роден в ортодоксална еврейска общност в Ню Джърси, неофициалната столица на американското еврейство. Според сведенията, той е внук на оцелял от Холокоста, който е загубил останалата част от семейството си.

Младият Джош е посещавал йешива (еврейско религиозно училище) и е работил от доста ранна възраст на непълен работен ден за баща си, вносител на храни. Всъщност не знаем почти нищо за този период от живота му, а и той предпочита да мълчи.

Всяка завладяваща и документирана биография на Джош Грюенбаум започва с приема му в Юридическия факултет на Нюйоркския университет. Той получава докторска степен по право, а след това и магистърска степен по бизнес администрация от Бизнес училището „Стърн“ към Нюйоркския университет, след което е приет да практикува право в щата Ню Йорк.

Сдържаността на Джош Груенбаум относно детството и ранния му живот може да се дължи на семеен конфликт.

Едно добро еврейско момче, което учило в йешива, не искало да става равин, но и не продължило бизнеса на баща си с внос на храни, а вместо това се впуснало в собствен път сред бурните води на американската юриспруденция. Не всички ортодоксални семейства приветстват подобна стъпка.

Въпреки това, Джош Грюнбаум запази както религиозната си принадлежност, така и чувството си за принадлежност към еврейския народ. Сега той ръководи кампанията на американската администрация срещу засилването на антисемитизма, особено в левите академични среди.

„Израснах в общност, където еврейските ценности и религия бяха много важни,“

- каза той . „Това е неразделна част от моето възпитание, моя мироглед и откъдето черпя моралните си принципи. Мисля, че за мен, като американски евреин, след 7 октомври (атаката на Хамас срещу Израел – бел. „Взгляд“) много от проблемите, пред които е изправена еврейската общност, станаха още по-належащи.“

Грюнбаум е част от работната група на Министерството на образованието на САЩ за борба с антисемитизма в университетските кампуси на фона на войната между Израел и Хамас. Тази работна група е поела контрол над десет големи американски университета, където антисемитските настроения рязко се увеличиха от 7 октомври насам, като значителен брой преподаватели и студенти подкрепят Хамас и дори атакуват еврейски студенти.

Джош Грюенбаум, от името на правителството на САЩ, публикува остро изявление срещу Колумбийския университет. Комисията по антисемитизъм, заедно с няколко от съответните министерства, обявиха отмяната на субсидия от 400 милиона долара от правителството на САЩ за Колумбийския университет поради неговото „бездействие по отношение на постоянния тормоз над еврейски студенти“.

До Харвард беше изпратено писмо с искане да затегне политиката си за набиране и прием на имигранти и чуждестранни студенти, да ограничи влиянието на студентите и преподавателите върху вътрешните работи на университета и да изключи всеки, за когото се установи, че е антисемит.

Избухна национален скандал, който разтърси влиятелни университетски среди. Преподавателите - левичари (които съставляват мнозинството) възприеха политиката на администрацията на Тръмп не само като посегателство върху академичните свободи, но и като удар по цялата лява идеология, която насаждаха в университетите в продължение на десетилетия. Президентът на Харвард Алън Гарбър заяви, че няма да се подчини на правителството.

След това Белият дом замрази 2 милиарда долара правителствена помощ, предназначена за Харвард. Университетите Нортуестърн и Корнел също бяха санкционирани, като беше спряна и подкрепата за още 2 милиарда долара. „Ще предприемем бързи действия, за да подведем под отговорност организациите, които позволяват разпространението на антисемитизъм“, заяви тогава Грюнбаум.

Грунбаум няма дипломатически опит. Но би било грешка да го класифицираме сред, да речем, „момчетата с къси гащи“, които формираха ядрото на екипа на Илон Мъск в DOGE – Министерството на ефективността на правителството. Тези хора подходиха към темата за намаляване на държавните разходи като към компютърна игра, което в крайна сметка отчужди всички, включително републиканците.

Инвеститори и адвокати, работили с Грюнбаум в различни адвокатски и инвестиционни кантори, отбелязват, че той е специализиран в сложни случаи, свързани с кредитиране и инвестиции. Накратко, той е един от онези известни адвокати, специализирани в кризисни ситуации, които идват на помощ, когато нещата се объркат.

Освен това, Грюнбаум е обучен да работи с много големи суми пари; това не го впечатлява или притеснява.

Именно поради тази причина той стана водещ специалист по преглед на държавни договори и лесно започна да „сключва“ споразумения дори с големи и известни консултантски фирми за седем- и осемцифрени суми.

По този начин, стабилният мироглед, религиозното възпитание и спокойният подход към боравенето с пари, включително парите на други хора, превърнаха Джош Грюнбаум в идеална фигура за обсъждане на сложни, противоречиви, но обещаващи проекти с Русия.

„Вярвам, че опитът му ще бъде използван в дискусиите за потенциални съвместни проекти между Москва и Вашингтон. Те вероятно ще се отнасят до търговия, съвместен добив на редкоземни метали и развитие на Арктика. Съдейки по всичко, той отново ще посети Русия“, казва политологът - американист Малек Дудаков.

Ако приемем, че Грюнбаум е отговорен за дългосрочното икономическо развитие на двустранните отношения по време на преговорите, назначението му изглежда логично. Уиткоф е отговорен именно за дипломатическия компонент (носеха се слухове, че дори веднъж се е стремял към поста посланик в Москва, но в крайна сметка е бил надхитрен), а Кушнер е смятан за човек, умел в кризисни преговори по всяка тема.

Като цяло, американският преговарящ екип, макар и разнообразен – съставен от хора от различни поколения, образование и житейски опит – е сплотен. И изглежда, че Джош Грюнбаун се вписва идеално.

Превод: ЕС



