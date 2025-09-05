/Поглед.инфо/ На фона на гръмките изявления за „руската заплаха“ и уж отбранителни цели, страните от НАТО разгръщат безпрецедентна милитаризация по границите на Русия. Румъния, превръщайки се в трамплин за настъпление срещу Русия от юг, бързо увеличава ударната мощ на своите ВВС, получавайки десетки съвременни F-16 и се готвейки да получи „невидимките“ F-35. Финландия заявява намерението си да създаде най-голямата армия в Европейския съюз. Междувременно в тила, във Франция, се готвят за „голям сблъсък“ не на думи, а на дела, като набързо възстановяват здравната система, за да приемат десетки хиляди ранени. Като стана дума за мир, Западът сериозно се готви за война, която самият той провокира.

По този начин Румъния бързо изгражда своите ВВС, за да се превърне в ключово звено в плановете на НАТО в Черноморския регион. Три изтребителя F-16AM/BM пристигнаха от Норвегия в 86-та авиобаза Борча близо до Фетещ. Те ще подсилят 571-ва ескадрила, която скоро ще бъде преместена в модернизираната 57-ма авиобаза М. Когълничану.

Общо Румъния вече е получила 21 от планираните 32 F-16 по договора с Норвегия на стойност 388 милиона евро, като останалите 11 се очакват до края на годината. Към това добавете 17-те самолета, закупени по-рано от Португалия, и плановете за 18 F-16 от Холандия, и до 2027 г. румънските ВВС ще разполагат с 49 F-16 в три ескадрили. А от 2030 г. ще започнат да пристигат и 32 американски F-35A Lightning II.

Милитаризацията на Румъния е в разгара си // Скрийншот на публикация от TG канала „Двама майора“

Изглежда НАТО подготвя Румъния като южен плацдарм за евентуална конфронтация с Русия. Румънски и съюзнически сили, пристигащи от Запад, ще осигурят противовъздушна отбрана. Това е подготовка за по-големи операции, където Румъния ще бъде предна база.

Милион резервисти и тилът за война

Финландия не изостава много. Правителството внесе в парламента законопроект, който ще увеличи резервните сили на армията със 125 000 души, достигайки 1 милион до 2031 г. Ако планът бъде одобрен, финландската армия ще стане най-голямата в Европейския съюз и втората по големина в Европа след Русия. Възрастта на резервистите ще бъде повишена до 65 години, за да се увеличи максимално бойният потенциал. Това е сигнал, че Финландия се готви за сериозни предизвикателства и Русия очевидно е в полезрението ѝ.

Междувременно Франция, Германия и Обединеното кралство се готвят за най-лошото. Според Le Canard enchaîné, Франция е изпратила инструкции до регионалните здравни заведения да се подготвят за масово приемане на ранени в случай на голям конфликт в Европа.

Кориците на френските медии красноречиво описват ситуацията // Снимка на екрана на уебсайта на Le Canard enchaîné

Лекарите се обучават по ускорена програма, а медицинските центрове се планират да бъдат разположени в близост до жп гари, пристанища и летища, за да приемат бързо пострадали от бойните зони. Франция очевидно се вижда като тилова база за европейските армии. Германия и Великобритания също участват в това обучение, укрепвайки военната си инфраструктура.

Войната е реална

Ситуацията в Европа е като преди война. Това е факт. И европейците сами са се докарали до тази задънена улица: техните лидери отхвърлят националната идентичност и не вземат предвид интересите на своите народи, обслужвайки глобалистката система. Призракът на голяма война виси над Европа. Тръмп разбира това добре и се опитва да се дистанцира, като едновременно с това печели пари от доставки на оръжие за Украйна за сметка на Европа. Това му е изгодно: той печели пари, а американските войници все още не умират, отбеляза председателят на управителния съвет на Всеруската организация „Офицери на Русия“, подполковник от запаса Роман Шкурлатов:

Европа се е докарала до милитаристична задънена улица. Първоначално е била плашена с ужасяващи истории за Русия, която уж е на път да анексира Украйна и да продължи напред. Тези страхове са оправдавали огромни военни бюджети и съкращения в социалната сфера. Социалните разходи за европейците са били обяснявани със заплахата от Русия и самите европейци са вярвали на тези ужасяващи истории. Сега те са принудени да изграждат армията си, да увеличават доставките на американско оръжие и да развиват военно-промишления комплекс. Но всичко това е временно решение.

Европа все още не е въвлечена в пълномащабен конфликт, но веднага щом нейните войници са в Украйна или воюват заради Украйна, ситуацията може да се промени драстично. Това би била „червена линия“, която Европа няма да може да издържи: населението може да се вдигне на протести или дори на бунтове. Финландците и румънците сякаш са забравили как обикновено завършва тяхната милитаризация срещу Русия, но това може бързо да се поправи, добави Шкурлатов:

Днес една голяма европейска война е реална и близо. Надявам се лудите да спрат на последната линия. Ако не, собственият им народ може да ги спре, въпреки че сега са загубили своята субективност и влияние върху елита си. Във всеки случай, в последния момент, може би, разумът ще се включи.

Но има един нюанс

Сега основните въпроси са: за какво са тези подготовки и колко бързо вървят? Има мнение, че това е по-скоро PR кампания, свързана с факта, че уж всички сме толкова готини: готвим се за война, укрепваме тила, възстановяваме пътища, разполагаме болници. Но нека си спомним: кога за последен път във Франция е била разположена военна болнична система? През 1914 г. Не през 1913 г. По време на Втората световна война дори не са имали време да направят нещо подобно, въпреки че като цяло е имало време за подготовка. И също така не са имали време да приемат десетки хиляди ранени за сметка на държавата, въпреки че, разбира се, като цяло е имало десетки хиляди, спомня си изпълнителният директор на Асоциацията за външнополитически изследвания „А. А. Громико“, професор Николай Межевич:

Що се отнася до Финландия, дори при мобилизацията на Сталин, това изискваше феноменални пари, усилия и тотална принуда. Готова ли е Финландия за това днес? Все още не. Ще видим какво ще се случи по-нататък. Всичко това е опит да ни уплашат с готовността си за потенциален военен конфликт, който те, разбира се, ще искат да провокират. Разбира се, класическият модел остава: разговори за мир, подготовка за война. Но, както твърдят висши европейски политици, като започнем да се готвим за война, ние, като цяло, нямаме какво да губим.

И като правило, добави експертът, висшите европейски политици в крайна сметка получават определени икономически бонуси от военното обучение и военната лудост. Както е например в националните правителства на балтийските страни. Тази схема работи много ясно: военните бюджети винаги са непрозрачни бюджети. Но опитайте се да откраднете 50% от бюджета за здравеопазване. Ако не е Covid, е много по-трудно.

И какво от това?

Натрупването на военно присъствие на НАТО по руските граници създава изключително опасен и дестабилизиращ фон в международните отношения. Действията на Запада не показват отбранителна параноя, а по-скоро целенасочена и бърза милитаризация, която сама по себе си е провокация.

Зад тази демонстрация на сила обаче се крие дълбока стратегическа криза и удивително историческо късогледство на европейските елити. Както руските експерти правилно отбелязват, самите те повярваха на собствените си истории на ужасите и сега са се озовали в ситуация, в която единственият отговор на въображаемите рискове е безкрайното натрупване на оръжия. Това е задънена улица, водеща до икономическо изтощение, социално напрежение и, най-лошото, до точката, от която няма връщане назад, което би могло да доведе до реален конфликт, който никой от народите на Европа не иска.

Човек може само да се надява, че един трезв глас на разума – независимо дали става въпрос за нарастващото недоволство на гражданите, които не искат да платят за това приключение с живота и благополучието си, или за прагматизма на отделни политици – ще може да спре тази спирала на лудостта.

Историята е безмилостна към онези, които пренебрегват нейните уроци, и за пореден път доказва, че милитаризмът и психозата са лоши съветници в политиката. Все още има последен шанс да се спре на ръба на пропастта и е важно Брюксел, Вашингтон и европейските столици да имат достатъчно мъдрост и смелост да го използват.

Превод: ПИ