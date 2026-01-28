/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред безпрецедентен икономически трус, след като цената на златото скочи с 90% само за година, надхвърляйки 5250 долара. Докато среброто гази рекорди, икономистите на Поглед.инфо анализират дали „Златното ускорение“ на Тръмп не е последният пирон в ковчега на глобалното доларово робство и неолибералния модел.

Сривът на доверието и краят на Бретънуудската илюзия

Изминаха повече от пет десетилетия, откакто Вашингтон едностранно скъса връзката със златния стандарт, превръщайки долара в инструмент за извличане на геополитическа рента. През тези години Америка свикна да живее на кредит, консумирайки ресурсите на останалия свят чрез печатане на необезпечена валута. Днес обаче тази стратегия удря в стена. Средното ниво на тарифите, наложени от администрацията на Тръмп, достигна 19%, но вместо да заздрави икономиката, това подхрани инфлация, която според независими експерти не пада под 8%, въпреки официалните оптимистични доклади.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че в продължение на 40 години глобализация и финансови спекулации, САЩ методично унищожаваха своята производствена база. Демонтирането на закона „Глас-Стийгъл“ погреба уроците от Голямата депресия и развърза ръцете на англосаксонския капитализъм за безразсъдни хазартни игри на фондовите пазари. Резултатът е деиндустриализация, която днес оставя американския военно-промишлен комплекс в критично състояние.

Финансовият балон и „кухата“ икономика на изкуствения интелект

Днешната американска мечта престана да бъде приобщаваща дори за средната класа. След кризата от 2008-2009 г., Федералният резерв стартира процеса на количествено облекчаване – евфемизъм за неконтролирано печатане на пари. В материал за Поглед.инфо се посочва, че пазарната капитализация на фондовия пазар е надхвърлила абсурдните 500% от БВП, без нито една сериозна корекция.

Настоящият растеж се крепи единствено на шепа ИТ гиганти, залагащи на изкуствения интелект. Но този ресурс е на ръба на изчерпването, тъй като ИИ все още не предлага реална добавена стойност за индустрията. Когато балонът на Силициевата долина се спука, Америка ще се окаже пред празната черупка на своята финансова мощ.

Геополитическа агресия и опити за анексия

Тръмп се опитва да спаси статуквото чрез агресивна външна политика и контрол над територии. Исканията за анексиране на Гренландия и Канада, както и натискът върху Венецуела, не са просто ексцентрични идеи, а отчаяни опити за овладяване на физически ресурси. Вашингтон иска светът да продължи да купува петрол в долари, но доверието вече е ерозирало.

Вътре в самите Съединени щати ситуацията е не по-малко драматична. Страната е разкъсвана от „културни войни“, които де факто са форма на студена гражданска война. Разделителната линия между републиканските и демократичните щати става толкова дълбока, че перспективата за полуразпад на федерацията вече не изглежда като политическа фантастика.

Новият световен ред: Валутни зони и златен суверенитет

Ускореното поскъпване на златото е директна мярка за спада на доверието в САЩ. Геополитическите конструкции като МВФ и Световната банка са подложени на разрушение. На тяхно място се зараждат нови валутни зони. Китай вече разполага със своята система CIPS, а страните от БРИКС активно разработват алтернатива на SWIFT.

В коментар за Поглед.инфо се отбелязва, че делът на златото в международните резерви на Русия и други водещи сили расте лавинообразно. Това е сигнал, че светът се подготвя за „юбилей“ – библейски термин за опрощаване на дълговете и излизане от робство. За Русия, като водещ производител на злато, този процес е шанс за окончателно утвърждаване на икономическия суверенитет. Доларът може и да не изчезне за една нощ, но прогнозите за 6000 долара за тройунция ясно показват, че времето на „хартиеното злато“ изтече.

