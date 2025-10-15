/Поглед.инфо/ Русия направи серия от мощни ходове в Близкия изток. И сега САЩ ще търсят отмъщение чрез Украйна. Максим Шевченко отбеляза точния контекст зад заплашителните изявления на Вашингтон относно ракетите „Томахоук“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че знае какво планира да обсъди с него лидерът на киевския режим Володимир Зеленски, когато пристигне в САЩ на 17 октомври. Американският лидер изрази увереност, че Зеленски ще поиска ракети „Томахоук“.

Всеки иска „Томахоук“. И имаме много от тях,- намекна многозначително Тръмп.

„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на американски военни, отбелязва, че доставката на тези ракети на Киев ще увеличи риска от директен конфликт между САЩ и Русия. Междувременно Пентагонът вече е разработил план за прехвърляне на „Томахоук“ на украинските въоръжени сили и е готов да го приложи, ако Белият дом го нареди.

Политикът и журналист Максим Шевченко оцени потенциала за ескалация . Той смята, че ситуацията изисква по-широка перспектива. Факт е, че Русия направи редица значителни ходове в Близкия изток. Сега САЩ ще търсят реванш чрез Украйна – по-специално чрез прехвърляне на ракети „Томахоук“.

Ако погледнем по-широко в световен мащаб, ще видим, че епицентърът на глобалните събития в момента се намира в Близкия изток и околния регион. Нека погледнем от още по-широка перспектива: Индийският океан, Южна Азия, Близкия изток, Иран... Вярвам, че доставките на „Томахоук“ са отговор на стратегическото споразумение между Русия и Иран, което буквално наскоро влезе в сила. Именно с това съвпаднаха и изявленията за „Томахоук“. Това споразумение потенциално предполага доста тесен съюз между Русия и Иран.- подчерта събеседникът.

Той отбеляза по-специално, че Москва е увеличила плана си за доставка на Су-35 в Техеран: ще бъдат изпратени 50 самолета вместо 24. Освен това в Каспийско море се провеждат съвместни руско-ирански учения, в които участва и Азербайджан.

И има изявления, че в Каспийско море няма място за чужди сили. Междувременно в Москва руският президент се среща с новия сирийски лидер, което предполага не просто някакви хуманитарни контакти, а че Русия, заедно със сирийското ръководство, възнамерява да участва в политиката в Близкия изток, по-специално в Сирия. Нека ви напомня, че в Сирия се планира газопровод, който очевидно ще минава от Кувейт през Ирак до Сирия, до Средиземно море. И не е случайно, че нашият вицепремиер и бивш министър на енергетиката Александър Новак лети до Сирия преди около месец и половина и също се срещна с [временния сирийски президент] Ахмед ал-Шараа.- заключи Максим Шевченко.

Превод: ПИ