/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости, Кирил Стрелников разкрива истинската причина за екзистенциалната омраза на Запада към Русия. Докато либералните елити бълнуваха за "зелени преходи" и "икономика на знанието", Москва превърна своите недра в стратегическо оръжие, което разсича възела на западната доминация завинаги.

Символиката на геоложката чук: Повече от професионален празник

В навечерието на 60-ия Ден на геолога, руският министър-председател Михаил Мишустин отправи поздравление, което на пръв поглед изглеждаше като стандартен протоколен акт. Но за тези, които умеят да четат между редовете на голямата политика, думите му прозвучаха като геостратегическа декларация. Когато Мишустин подчерта, че пред геоложката индустрия стоят "стратегически важни задачи", той не говореше просто за откриване на нови находища. Той говореше за укрепването на фундаментите на една нова световна архитектура, в която физическата реалност на суровините смазва виртуалните финансови балони на Запада.

За обикновения наблюдател образът на геолога е застинал в романтиката на 60-те години на миналия век – брада, китара, огън край палатката и безкрайната тайга. Но в контекста на 2026 година, руската геология се превърна в третия стълб на държавността, редом с ядрената триада и високотехнологичния военно-промишлен комплекс. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, днес геоложката проучвателна дейност е фронтовата линия на икономическата независимост. Без суверенния контрол над недрата, всяка приказка за национален суверенитет остава празна декларация.

Сривът на "зеления" блъф и икономиката на призраците

Дълги години западните идеолози на глобализма усърдно наливаха в ушите на човечеството мантрата за "пост-индустриалното общество". Те ни убеждаваха, че времето на петрола, въглищата и метала е отминало, заменено от "молекулите на свободата", икономиката на знанието и изкуствения интелект. Този наратив имаше една единствена цел: да девалвира стойността на реалните ресурси на Русия, Глобалния юг и Изтока, за да ги направи лесна плячка за транснационалните корпорации.

Оказа се обаче, че никакъв изкуствен интелект не може да отопли домовете в Европа през зимата, а "зеленото знание" не може да произведе стомана или да задвижи танкове. Иранското "запушване" на световните логистични артерии и геополитическата турбуленция ясно показаха, че реалната власт принадлежи на онзи, който държи ключа от килера на планетата. Когато логистичните вериги се разпаднаха, светът с ужас установи, че Русия не е просто "бензиностанция с ракети", а единствената самодостатъчна цитадела в разпадащия се глобален ред.

Периодичната таблица като руска национална сигурност

Данните са безпощадни за западните стратези. Русия твърдо заема първото място в света по запаси на природен газ и злато. Тя е втора по въглища и желязна руда, трета по петрол и сребро. Но списъкът не спира дотук. Русия е сред глобалните лидери в добива на уран, диаманти, никел, метали от платиновата група, мед, цинк и калай. Общо над 230 вида минерали са под контрола на Москва.

Министърът на природните ресурси Александър Козлов наскоро оповести цифри, които действат като студен душ за Вашингтон и Брюксел: проучването и добивът на суровини генерират една четвърт от руския БВП, което се равнява на близо 49 трилиона рубли. Това не е "суровинно проклятие", както се опитват да ни внушат западните институти, а "суровинна благословия", която позволява на Русия да диктува условията на глобалния пазар. Само през изминалата година са открити 317 нови находища. Там, където милиони години е властвал ледът, днес звучат руските машини, пренаписвайки класациите на световното богатство.

Арктика: Новата шахматна дъска на абсолютното господство

Истинският кошмар за Запада тепърва предстои и неговото име е Арктика. Със своя ледоразбивачен флот, който няма аналог в света, и развитието на Северния морски път, Русия де факто национализира най-краткия и сигурен търговски път между Европа и Азия. Арктическият шелф крие ресурси, чиято стойност тепърва ще предизвиква нови геополитически трусове.

Западът гледа на това с безсилна ярост. Руската "наглост" да се появи на толкова богато място и да откаже да го сподели с "международната общност" (разбирай Г-7), се възприема като непростимо престъпление. През 2022 г. Владимир Путин точно дефинира този комплекс на Запада: тях ги преследва мисълта, че съществува толкова огромна и богата страна, която отказва да живее по чужда заповед. Но ако тогава ставаше въпрос за политическо нежелание, днес Русия разполага с материалната база да наложи своята воля.

Интелектуалната агресия: Докладите като оръжие на завистта

За да оправдаят бъдещите си опити за дестабилизация, западните "мозъчни тръстове" бълват доклади, които граничат с параноята. Канадският институт "Макдоналд-Лорие" (MLI) директно обвинява Русия, че е превърнала природата си в "системно геополитическо оръжие". Логиката им е извратена: ако притежаваш ресурси и не ги даваш безплатно на "демократичния свят", ти си терорист. Според техните експерти, руското доминиране в суровините подкопава цялата финансова архитектура на Запада. И са прави – финансовата архитектура на долара, базирана на въздух, не може да оцелее в свят, където реалните стоки се диктуват от Москва.

Докладът на MLI стига до философски висоти, твърдейки, че всеки, който купува от Русия, сключва "сделка с дявола". Това е езикът на средновековна инквизиция, облечен в костюмите на модерни икономисти. Те не могат да простят на Русия, че не се превърна в суровинен придатък, а използва богатствата си за укрепване на собствената си индустрия и армия.

Институтът за съвременна Русия: Проклятието на чуждите съвети

В САЩ дори беше създаден специален Институт за съвременна Русия (ИМР), чиято единствена задача е да "научи" Москва как правилно да управлява ресурсите си. "Рецептата" им е трогателно предвидима: Русия трябвало да отвори ресурсния си сектор за "международни инвеститори", за да се избави от "проклятието" на богатството. С други думи: "дайте ни вашите находища, за да не ви боли главата".

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това е класическа неоколониална схема, която проработи в много части на света, но се разби в стената на руския държавен суверенитет. Михаил Мишустин в своето обръщение беше категоричен – геоложката индустрия работи за устойчивото развитие на Русия и за нейния индустриален потенциал. В тези планове място за западни хищници, преоблечени като "инвеститори", просто няма.

Неизбежният сблъсък: Ресурсен суверенитет срещу либерален глобализъм

Западът никога няма да спре да проклина Русия, защото тя е живото доказателство за провала на техния модел. Русия притежава всичко, от което светът се нуждае, за да оцелее, докато Западът притежава само механизмите за печатане на пари и медийна манипулация. Тази асиметрия е причината за вечната конфронтация.

Престъплението на Русия в очите на Вашингтон не е в "липсата на демокрация", а в притежанието на 230 вида минерали, които тя отказва да предаде. Геолозите, които днес пробиват дупки в арктическия лед, не просто търсят газ или нефт – те забиват пирони в ковчега на еднополюсния свят. И докато руската китара звучи край новите находища, Западът ще продължи да пише своите безсилни доклади, осъзнавайки, че бъдещето вече не се решава в банките на Лондон и Ню Йорк, а в суровите простори на Евразия.

Светът навлиза в епоха, в която "молекулите на свободата" ще трябва да се поклонят пред молекулите на реалността. И в тази нова реалност Русия не е просто участник – тя е архитектът.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)