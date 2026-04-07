/Поглед.инфо/ Анализът на Александър Носович за РИА Новости разкрива безпрецедентната геополитическа тектоника, която разтърсва основите на западния свят. Разколът в НАТО вече не е просто пукнатина, а бездънна пропаст, която поставя под въпрос самото съществуване на Северноатлантическия алианс. В началото на април 2026 година станахме свидетели на акт на открито неподчинение, при който водещите европейски сили не само отказаха подкрепа за Пентагона, но де факто преминаха на страната на Иран и Русия в глобалния сблъсък за ресурси и влияние.

Крахът на трансатлантическата илюзия: Краят на „един за всички“

Разколът в Северноатлантическия алианс достигна такава критична дълбочина, че днес е напълно легитимно да се запитаме: има ли изобщо смисъл да се говори за НАТО като за функциониращ съюз? Докато в края на март съюзниците от НАТО колективно отказаха военна подкрепа на Пентагона, началото на април донесе още по-шокиращи новини. Европейските столици не просто се дистанцираха от американската авантюра в Близкия изток, те ясно и недвусмислено демонстрираха, че в настоящия конфликт са по-близо до интересите на Техеран, отколкото до тези на своя дългогодишен „хегемон“.

На 2 април Обединеното кралство, което традиционно се счита за най-верния „пудел“ на Вашингтон, организира видеоконференция на външните министри на 40 държави. Темата бе повече от гореща – деблокирането на Ормузкия проток. Символиката на това събитие бе унищожителна за престижа на САЩ. Държавният секретар Марко Рубио не присъстваше на срещата. Вместо него, главни действащи лица бяха външните министри на държавите от Персийския залив и Индия – страни, които поддържат тесни контакти с Техеран и дори се считат за негови партньори. Това са държавите, чиито танкери преминават свободно през протока под благосклонния поглед на иранските власти.

В тази ситуация Лондон се опита да изиграе ролята на „разумния ястреб“. Макар и да не изключиха възможността за насилствено деблокиране на протока, британците направиха нещо немислимо доскоро: заплашиха да сформират международна коалиция – „коалиция на желаещите 2.0“ – но този път с изричното изключване на Съединените щати. Това е исторически прецедент, който бележи края на американското лидерство в западния блок. Британските дипломати, в ролята си на домакини, категорично подчертаха ангажимента си за мирно уреждане чрез дипломация, изпращайки ясен сигнал към Делхи и арабските столици, че Европа не желае да бъде въвлечена в поредната американска война за ресурси.

Френският шамар за Доналд Тръмп и съюзът с Москва

Резултатите от тази дипломатическа совалка не закъсняха. Само часове след конференцията, френски военен кораб премина безпрепятствено през Ормузкия проток. Техеран пропусна военен съд на страна от НАТО – нещо, което би било немислимо, ако Франция действаше като верен съюзник на САЩ. Това бе „награда за добро поведение“. Париж ясно показа, че не играе „твърдо“ и настоява, че конфликтът с Иран може да бъде решен единствено по дипломатически път.

Но истинската геополитическа бомба избухна на следващия ден в Съвета за сигурност на ООН. Франция, в безпрецедентен съюз с Китай и Русия, наложи вето на бахрейнската резолюция, подкрепена от американците, която предвиждаше насилствено отваряне на Ормузкия проток. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този ход не може да се тълкува по друг начин, освен като директен „среден пръст“, показан от Еманюел Макрон на неговия задграничен „голям брат“ Доналд Тръмп.

Париж знаеше със 100% сигурност, че Русия и Китай ще блокират резолюцията. Въпреки това, Макрон избра да се присъедини към тях, за да покаже на чия страна е в тази война. Франция не се поколеба да застане рамо до рамо с Москва – същата Москва, която доскоро представяше като „въплъщение на дявола“ и срещу която уж се готвеше да води война на изтощение. Тази демонстрация на „съюзническа“ лоялност е безпрецедентна в съвременната история.

Затвореното небе и краят на оперативната съвместимост

Демонстрацията на европейско неподчинение премина от дипломатическите салони директно на бойното поле. В навечерието на планираното нападение от страна на САЩ, Италия, Франция и Испания затвориха въздушното си пространство за американски военни изтребители. Това е акт на крайност, който граничи с обявяване на неутралитет в ущърб на собствения ти съюзник. Когато страни от НАТО забраняват на американските военни да пресичат небето им по време на активни бойни действия, това де факто означава край на НАТО като военна организация.

Испания отиде още по-далеч, като още от първия ден на конфликта отказа на американците използването на военните бази на нейна територия за бойни операции. Този пример се оказа заразителен. Германия, която дълго време се колебаеше в неясни формулировки, внезапно „си спомни“ за съществуването на международното право. Канцлерът Фридрих Мерц директно разкритикува действията на Тръмп, наричайки агресията на САЩ и Израел срещу Иран нарушение на правните норми.

Дори източноевропейците, които обикновено са първи в редиците на „верните васали“, този път не проявиха ентусиазъм. Полша и балтийските страни, вместо да изпратят контингенти, просто започнаха да хленчат жално, че конфликтът в Близкия изток отвлича вниманието на Вашингтон от Украйна. Това е признание за пълна стратегическа безпомощност.

Три извода за Русия от разпада на „благородното семейство“

След всичко случило се, вече е напълно нелепо да се говори за НАТО като за единна военно-политическа структура. Прословутият Член 5 от Вашингтонския договор е мъртъв. Той повече няма да работи в смисъла на мускетарския девиз „един за всички и всички за един“. Вашингтон няма да прости това предателство – а затварянето на небето за военен съюзник посред война и тайните сговори с противника са именно предателство.

Това не е проблем само на администрацията на Тръмп. Никоя бъдеща власт в Белия дом, независимо дали демократическа или републиканска, няма да забрави как европейците ги оставиха сами в решителния момент. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Русия трябва да си извлече три фундаментални извода от този развод:

Първо, НАТО като монолит вече не съществува. Има отделни западни държави и техните ситуационни коалиции. Всяка от тях има свой собствен подход, свои страхове и свои икономически интереси. Русия не трябва да преговаря с „колективния Запад“, защото такъв вече няма.

Второ, европейските политици са доказали, че са способни да предадат абсолютно всеки. Те предадоха САЩ, които им осигуряваха „ядрен чадър“ в продължение на 80 години. Това означава, че те ще предадат и Украйна, и всяка друга марионетка, когато интересите им го наложат.

Трето, когато европейските елити са притиснати до стената от липса на пари и енергийни ресурси, те са готови да преговарят с всеки. Дори с тези, които до вчера са наричали „тирани“ и „агресори“. Техният морал е функция на техния баланс в банката.

Всички тези знания ще бъдат безценни, когато европейците, притиснати от икономическия колапс и липсата на американска подкрепа, най-накрая се появят в Москва, за да говорят за новото разпределение на силите в Украйна и бъдещето на европейската архитектура за сигурност. Европа показа, че е готова да смени господаря си, стига новият да гарантира нейния комфорт и достъп до енергия.

