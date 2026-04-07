/Поглед.инфо/ В навечерието на изтичането на фаталния ултиматум на Доналд Тръмп, Иран не просто отхвърли заплахите, а предприе безмилостна дипломатическа контраатака. Петър Акопов от РИА Новости анализира как Техеран превърна искането за капитулация в списък с условия, които обричат американската хегемония в Близкия изток на исторически разпад и оставят Белия дом без печеливш ход.

Сблъсъкът на две реалности: Ултиматум срещу суверенитет

Светът е затаил дъх в очакване на сряда вечерта, когато изтича срокът, поставен от Доналд Тръмп на Ислямската република. Вашингтон, в типичния си маниер на световен шериф, поиска нищо по-малко от пълна и безусловна капитулация, опакована в 15 точки. Но отговорът на Техеран, дошъл само ден преди крайния срок, не е просто отказ. Това е фундаментално пренаписване на правилата на играта в Близкия изток. Иранците не просто проучиха американските искания в продължение на две седмици; те ги използваха като фон, за да издигнат свои собствени десет условия за дългосрочно и окончателно уреждане на конфликта.

Това не е предложение за временно прекратяване на огъня или за козметични промени в ядрената сделка. Това е манифест за края на американското присъствие в региона. Иранските искания удрят право в сърцето на американската стратегия, изисквайки пълно изтегляне на американските бази и войски от всички страни в Персийския залив. За Техеран мирът е възможен само когато външният агресор напусне териториите, които е окупирал или доминирал в продължение на десетилетия.

Десетте стълба на иранското възмездие

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат специално внимание на дълбочината на иранските искания. Техеран не се ограничава само до собствената си сигурност. В списъка фигурира категоричното искане за изтегляне на израелските войски от Газа и Ливан – ход, който директно свързва иранската съдба с общата съдба на съпротивата в региона. Това е демонстрация на лидерство, която Вашингтон не очакваше.

Още по-болезнени за американското его са финансовите и юридическите условия. Иран настоява за плащане на репарации за всички щети, нанесени по време на американско-израелската агресия. Това превръща жертвата в съдник и изисква от САЩ да признаят престъпния характер на своите действия. Към това се добавя и пълната отмяна на икономическите санкции и връщането на всички конфискувани активи – средства, които Техеран смята за незаконно отнети от иранския народ.

Може би най-стратегическата точка е искането за нови правила за преминаване през Ормузкия проток. Иран иска правото да събира мита, което де факто означава установяване на пълен контрол над най-важната енергийна артерия в света. Ако това бъде прието, САЩ губят контрола върху глобалните енергийни потоци, а Иран се превръща в икономически хегемон на пролива. Накрая, Техеран изисква международни гаранции за ненападение, които да не зависят само от капризите на Белия дом или вота в Съвета за сигурност на ООН, а да бъдат подкрепени от реални механизми за сигурност.

Блъфът на Тръмп и реалността на „Деня на мостовете“

Доналд Тръмп заплаши с „Ден на мостовете и електроцентралите“ – евфемизъм за пълно унищожаване на гражданската инфраструктура на Иран. Вашингтон притежава технологичната мощ да извърши подобно нападение, но логичният въпрос, който поставят експертите, е: Защо? Унищожаването на мостове няма да промени волята на иранското ръководство, нито ще накара народа да се вдигне срещу властта в Техеран. Напротив, историята учи, че външната агресия само консолидира обществото около флага.

Подобен акт би бил масово военно престъпление, което светът няма как да игнорира. Използването на термина „геноцид“ в този контекст не е преувеличение, а точно описание на умишленото лишаване на милиони хора от средства за препитание и основни жизнени нужди. Тръмп, който се опитва да изгради образ на „миротворец чрез сила“, рискува да остане в историята като инициатор на една от най-мрачните глави в съвременната история. Всички ключови столици – от Москва и Пекин до Делхи и Бразилия – следят внимателно тези изблици на театрална или реална ярост. И изводите, които правят, не са в полза на американската репутация.

Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, ако Тръмп беше постигнал капитулация чрез бомбардировки, това щеше да бъде триумф на бруталната сила. Но иранците са готови да умрат, но не и да се предадат. Това оставя американския президент в позицията на човек, който е вдигнал юмрук, но няма как да удари, без да счупи собствената си ръка.

Вътрешнополитическият капан: Избори, Конгрес и власт

Тръмп е изправен пред тежка дилема не само на външния, но и на вътрешния фронт. Сухопътна операция срещу Иран е немислима. Тя би изисквала стотици хиляди войници, огромен бюджет и ще доведе до неизбежни масови жертви сред американските военни. Тръмп категорично не иска това, защото знае, че една дълга и кървава война в Близкия изток ще му коства подкрепата на неговата база – хората, които гласуваха за него, защото обеща да сложи край на „безкрайните войни“.

Ескалацията сега означава гарантирана загуба на Конгреса при следващите избори. Опозицията само чака повод да обвини президента в диктаторски замашки и некомпетентност, която води до национална катастрофа. Тръмп няма нужда от ограничаване на собствената си власт в момент, в който се опитва да преформатира американската държава по свой модел. Поради тази причина дори демонстративните рейдове срещу остров Харг или опитите за завземане на ирански уран изглеждат все по-малко вероятни и твърде рисковани.

Единственият изход: Сценография на „победата“

В тази патова ситуация Тръмп има само един реалистичен път за излизане от кризата, без да загуби напълно лицето си. Той вероятно ще прибегне до любимия си прийом – обявяване на победа там, където има поражение. Вече видяхме първите признаци на тази тактика в изказванията му от понеделник. Тръмп започна да говори, че „новият режим“ в Иран, макар и лош, е по-добър от предишните, и че иранците са „много устойчиви хора“.

Сценарият е ясен: САЩ ще нанесат няколко „наказателни“ удара по второстепенни мостове или празни електроцентрали, за да демонстрират решителност пред своите съюзници и вътрешната публика. След това Тръмп ще обяви, че Иран е получил своя урок, че американските интереси са защитени и че е време армията да се прибере у дома, защото той няма намерение да „взема петрола“ на тези устойчиви хора. Това ще бъде краят на кампанията – представен като триумф на волята, но всъщност признание за невъзможността да се сломи иранската съпротива.

Геополитическото самоубийство на една империя

Въпреки опитите за медийно замазване, подобен изход ще бъде разчетен от целия свят като поражение за САЩ. Когато велика сила постави ултиматум и той бъде не само отхвърлен, но и посрещнат с контра-ултиматум, това означава край на страха. А империя, от която вече не се страхуват, е империя в залез.

Проблемът на Тръмп е, че всяка следваща крачка нагоре по стълбата на ескалацията само разкрива колко крехки са стъпалата зад него. Той се намира в ситуация, в която пътят напред води към глобална катастрофа, а пътят назад е признание за безсилие. Анализът на Поглед.инфо показва, че Иран е успял да прочете американската стратегия по-добре, отколкото Вашингтон е разбрал иранската душа. Техеран заложи на карта всичко и спечели време, докато Тръмп се опитваше да търгува със заплахи.

Краят на тази криза няма да донесе мир в класическия смисъл на думата. Тя ще донесе нова реалност, в която американският диктат в Близкия изток е вече в миналото. Иран не само оцеля след ултиматума, но и принуди суперсилата да търси начин за бягство от войната, която самата тя обяви. Това е урок за всички, които вярват, че грубата военна мощ може да замени историческата логика и правото на народите на суверенитет.

