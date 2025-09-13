/Поглед.инфо/ Екипи от Китай и САЩ ще проведат разговори по въпроса за TikTok. Китайската страна призовава американската да действа на основата на взаимно уважение и равноправни консултации, осигурявайки открита, справедлива и недискриминационна бизнес среда за продължаващото функциониране на китайски предприятия, включително TikTok, в САЩ.

По този начин ще се насърчи стабилното и устойчиво развитие на търговско-икономическите отношения между Китай и САЩ. Говорителят на Министерството на търговията на Китай заяви, че решението на КНР да защитава законните права и интереси на собствените си предприятия е непоклатимо и ще разглежда въпроса с TikTok съгласно закона. Китайското правителство придава голямо значение на поверителността и сигурността на данните и никога не е искало, нито ще иска от предприятия или лица да събират или предоставят лични данни.