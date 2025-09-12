/Поглед.инфо/ На 12 септември Пресслужбата на Държавния съвет проведе поредица от пресконференции на тема „Висококачествено изпълнение на 14-ия петгодишен план“.

Министърът на финансите Лан Фоан заяви, че през този период Китай е приложил по-активен фискален макроконтрол, а занапред фискалната политика ще стане още по-проактивна. Целта е да се повиши адаптивността към икономическите сценарии и да се гарантира стабилното и здравословно развитие на икономиката. Тези мерки ще подкрепят разширяването на вътрешното търсене, ще стимулират новите качествени производителни сили и ще улеснят плавното протичане на икономическия цикъл. По този начин икономиката ще постигне ефективно качествено подобрение и разумен количествен растеж.

През последните четири години китайската икономика достига среден темп на растеж от 5,5%, с което допринася с около 30% за световния икономически растеж.