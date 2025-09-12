/Поглед.инфо/ Днес Пресслужбата на Държавния съвет проведе серия прессъобщения под надслов „Качествено изпълнение на 14-ия петгодишен план“. В тях Централната политико-правна комисия на ЦК на ККП, Законодателният комитет на ПК на ОСНП и други институции представиха напредъка и ключовите постижения в изграждането на правова държава в Китай за периода.

От 2021 г. насам в Китай са приети 36 нови закона и 63 изменения, като законодателната система на китайския социализъм, основана на Конституцията, продължава да се усъвършенства. През 2024 г. съдилищата са разгледали 46,02 млн. дела – с 41,5% повече спрямо 2020 г. В същото време броят на наказателните дела е намалял с 25,7% на годишна база. С тези постижения Китай се нарежда сред най-сигурните държави в света.