/Поглед.инфо/ В коментар за протестите на Филипините, свързани с обявеното от Пекин създаване на национален природен резерват „Хуанйен“, говорителят на МВнР Лин Дзиен посочи, че остров Хуанйен е неразделна част от китайската територия и създаването на резерват там е в рамките на суверенната юрисдикция на Китай. Целта на решението е да се защити екосредата на острова и то е взето в съответствие с местните закони и международното право и демонстрира ангажимента на Китай като отговорна държава за реализиране на устойчивото развитие.

Териториалните граници на Филипините отдавна са определени от поредица международни договори, като остров Хуанйен никога не е бил включван в тях. Китай не приема неоснователните обвинения, отправени по време на протестите, и призовава страната да прекрати всички провокации и необмислени действия, за да не се усложнява още повече ситуацията в морската зона, добави говорителят.