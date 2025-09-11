/Поглед.инфо/ На 10 септември китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително послание до Мохамед Ирфаан Али по повод преизбирането му за президент на Кооперативна република Гвиана.

Си Дзинпин посочи, че Гвиана е първата страна от Карибския район, която установява дипломатически отношения с Китай. През изминалите 53 години отношенията между двете страни се развиват здравословно и стабилно, с плодотворно практическо сътрудничество в различни области и тясна координация в многостранните отношения.

„През юли 2023 г. с президента Ирфаан Али се срещнахме в Чънду и постигнахме важен консенсус относно развитието на отношенията между двете страни. Готов съм да работим заедно за задълбочаване на двустранното взаимноизгодно и приятелско сътрудничество в рамките на висококачественото съвместно изграждане на „Един пояс, един път“, с което да издигнем отношенията между Китай и Гвиана на ново ниво за подобряване на живота на народите на двете страни“, каза китайският лидер.