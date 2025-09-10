/Поглед.инфо/ Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк и неговият офис трябва да предоставят доказателства за участието на Русия в събитията в украинската Буча през април 2022 г. Това заяви представителят на Русия на 60-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, която се провежда в Женева, Артьом Исаков.

Той отбеляза, че Русия се опитва от три години и половина да получи истината за случилото се през април 2022 г., когато Буча попадна под контрола на украинските власти. Но всички запитвания остават без отговор и в отговор Москва получава само политизирани атаки и обвинения срещу себе си.

Публично изискваме <...> на Русия да бъде предоставена информацията, с която разполага, относно гореспоменатата провокация, или да оттегли и дезавуира безбройните изявления и доклади,— каза дипломатът.

Исаков отбеляза още, че през цялото време на специалисти от Русия дори не е било позволено да разгледат списъка с предполагаемите жертви, да не говорим за други доказателства, като например доклади от съдебномедицински експертизи.

Превод: ПИ