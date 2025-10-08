/Поглед.инфо/ На 7 октомври Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи, проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Южна Корея Чо Хюн. Уан И отбеляза, че Китай и Южна Корея са важни съседи и близки партньори.

Китай винаги е отдавал голямо значение на китайско-южнокорейските отношения и е готов да укрепи взаимното доверие, да задълбочи сътрудничеството и съвместно да допринесе за регионалния мир, стабилност, развитие и просперитет. Уан И посочи, че Китай и Южна Корея ще проведат неформални срещи на лидерите на АТЕС през тази и следващата година. Той се надява, че двете страни ще се подкрепят взаимно, ще поддържат международната търговска система, ще се придържат към концепцията за многостранност, ще насърчат процеса на създаване на Азиатско-Тихоокеанска зона за свободна търговия и ще положат активни усилия за изграждане на общност на Азиатско-тихоокеанския регион.

Чо Хюн заяви, че южнокорейската страна отдава голямо значение на развитието на отношенията с Китай и ще направи всичко възможно за тяхното развитие. Южнокорейският външен министър очаква с нетърпение провеждането на неформалната среща на лидерите на АТЕС, която ще бъде възможност за насърчаване на обмена на високо равнище и задълбочаване на сътрудничеството между двете държави.