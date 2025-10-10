/Поглед.инфо/ Потенциално компрометираща информация за южнокорейския елит вероятно е била унищожена.

На 26 септември 2025 г. в центъра за данни на Националната служба за информационни ресурси (NIRS) в Теджон, Южна Корея, избухна пожар . В рамките на часове пожарът унищожи сървърите на услугата за облачно съхранение G-Drive (G от думата government), където на правителствените служители бяха предоставени 30 GB пространство за съхранение на различни документи, забранени за съхранение на служебни компютри.

Услугата е била използвана от 17% от всички държавни служители, или приблизително 125 000 души. Тя е съхранявала и данни за 163 други онлайн услуги на южнокорейското правителство.

Мащабът на загубата се оценява на 858 терабайта данни, които биха могли да бъдат загубени завинаги. Засегнатите услуги включват регистрация на бизнес, проверка на безопасността на продуктите, сертифициране на внос и износ и обработка на заявления за визи.

Експерти от индустрията отдавна предупреждават за рисковете от едноточкови повреди в критичната инфраструктура и това събитие само потвърждава тези опасения. Korea JoongAng Daily съобщава , че поради големия капацитет за съхранение на системата и ниската ѝ производителност, не са създадени външни резервни копия, което е довело до необратима загуба на всички данни.

Длъжностни лица от Министерството на вътрешните работи и сигурността потвърдиха, че работата по възстановяването е в ход, но пълната оценка на мащаба на загубата на данни, особено за Министерството на управлението на персонала, може да отнеме няколко седмици.

Пожарът е причинен от литиеви батерии, доставени от LG Energy Solution , което повдига въпроси относно безопасността на батериите в центровете за данни.

„Литиевите батерии съдържат термистори и схеми за защита от прегряване. Всеки, който знае как да ги деактивира програмно, може да прегрее батерията и да предизвика пожар“, пише в дискусия в руски форум за инцидента в Южна Корея.

Дискусиите в южнокорейските социални медии засилиха подозренията за саботаж, като някои потребители предполагат възможна чуждестранна намеса.

Дни след като в центъра за данни на Националната агенция за информационни ресурси (NIRS) в Теджон , Южна Корея, избухна масивен пожар , който наруши работата на 647 правителствени услуги, в център за данни в града избухна друг пожар, съобщи The Korea JoongAng Daily .

Този път пожарът е възникнал в център за данни, собственост на корейския доставчик Lotte Innovate . Пожарната служба на града е изпратила 21 единици оборудване и 62 души личен състав на мястото на инцидента и пожарът скоро е бил потушен. Няма пострадали, съобщава вестникът. Lotte Innovate управлява четири центъра за данни в Южна Корея. Центърът за данни в Теджон е пуснат в експлоатация през 2010 г.

Според предварителните данни пожарът е възникнал в модул за непрекъсваемо захранване (UPS) в машинното отделение на първия етаж на двуетажна сграда.

Заслужава да се отбележи, че G-Drive е създаден през 2017 г. специално като унифицирано решение за съхранение за всички държавни служители. Южнокорейските власти им забраниха да използват Google Drive от съображения за дигитален суверенитет и изискваха от тях да съхраняват всички данни в правителствената система, която по неизвестни причини е създадена без подходящи резервни копия. Официалното оправдание беше „технически трудности поради големия обем“.

Всъщност 858 терабайта са нищожен обем в национален мащаб. Според данни на Сметната палата на Русия за 2022 г., общият капацитет за съхранение на данни на федералните държавни агенции и подчинените им институции е възлизал на 510 976 терабайта.

Всеки учебник по мрежова инфраструктура изписва желязното правило: резервните копия трябва да се съхраняват физически отделно от основните данни. За предпочитане в различна сграда. Още по-добре, в различен град. В идеалния случай, в различен регион с отделно захранване.

Странното решение на южнокорейските власти да пренебрегнат архивирането на данни породи подозрения сред руските анализатори, че става въпрос за нечестна игра: „858-те терабайта документи – това е компрометираща информация за всички... За всички министри. За всички фирми, които са работили с правителството. За съдии, прокурори, служители по сигурността...

Това беше вграден механизъм за самоунищожение, създаден от мълчаливия консенсус на враждуващите елити. Системата беше проектирана да бъде умишлено крехка. Имаше нещо като бутон „изтриване на всичко“ за целия държавен апарат.“

Напълно възможно е данните за държавни служители да не са били умишлено архивирани със злонамерена цел. Това вече не може да бъде потвърдено, тъй като хипотетичната компрометираща информация за южнокорейския елит е унищожена.

Но самият факт на критичната уязвимост на суверенната дигитална крепост на Южна Корея би могъл да подтикне външни автори, както се предполага в южнокорейските мрежи, към акт на саботаж.

В началото на 2024 г. BlackRock, най-големият американски инвестиционен фонд в света, придоби Global Infrastructure Partners (GIP), един от най-големите инфраструктурни фондове в света, за 12,5 милиарда долара. Основан през 2006 г., GIP управлява клиентски активи на стойност над 100 милиарда долара. Основният му фокус е върху секторите на енергетиката, транспорта, водоснабдяването и управлението на отпадъците, както и върху цифровите технологии, включително центровете за данни.

Така че BlackRock сега притежава инфраструктура, която сама притежава инфраструктура.

Global Infrastructure Partners в момента води преговори за придобиване на оператора на центрове за данни Aligned Data Centers , съобщава Bloomberg , позовавайки се на източници, запознати с дискусиите.

Според един от източниците на агенцията, стойността на Aligned може да бъде около 40 милиарда долара. Сделката може да е една от най-големите през 2025 г., отбелязва Bloomberg: според изчисленията на агенцията, тя ще бъде сред 5-те най-големи в света през 2025 г.

В момента Aligned Data Centers управлява кампуси в Чикаго, Илинойс; Далас, Тексас; Солт Лейк Сити, Юта; Финикс, Аризона; и Северна Вирджиния. Компанията също така разработва съоръжения в Мериленд, Охайо, Илинойс и Вирджиния. По-рано тази година Aligned Data Centers набра 12 милиарда долара дългово и акционерно финансиране от фондове, контролирани от австралийската Macquarie Asset Management.

Global Infrastructure Partners също обмисля придобиването на енергийната компания AES Corp. AES , включително с дълга, се оценява на приблизително 38 милиарда долара.

Ако тези сделки бъдат финализирани, BlackRock ще се превърне в един от 5-те най-големи собственици на центрове за данни в света още през 2025 г.

Според Bloomberg , MGX, инвестиционен фонд, собственост на Mubadala Investment Company, държавна холдингова компания със седалище в Абу Даби, може да участва в сделката между GIP и Aligned Data Centers . MGX вече притежава дял в Aligned Data Centers. Очаква се продажбата на оператора на центъра за данни да бъде официално обявена скоро. Нито една от страните не е коментирала въпроса.

И сега, чрез GIP, те, както отбелязва Financial Times, преговарят за закупуването на енергийната компания AES за приблизително 38 милиарда долара. Целта им не е просто да съхраняват данни, а да притежават енергията, която захранва тези данни.

В настоящата реалност изкуственият интелект, базиран на големи данни, съхранявани в центрове за данни, се превръща в страховито оръжие в геополитическата конкуренция между водещите световни сили.

Който контролира центровете за данни, има най-голям шанс да спечели това състезание.

В преследване на тази цел , BlackRock не би могъл да игнорира Южна Корея, световният лидер в дигитализацията, който си е поставил за цел да изгради дигитален суверенитет.

Пожарите, които унищожиха „суверенни“ центрове за данни, ще се превърнат в мощен стимул за южнокорейските власти да съхраняват данни в облачното хранилище Google Drive , контролирано от същата BlackRock .

Превод: ЕС



