/Поглед.инфо/ Глобалната архитектура на сигурността се разпада пред очите ни, докато конфликтът в Близкия изток навлиза в нова, смъртоносна фаза. Според анализи на международни наблюдатели и военни кореспонденти, американската операция „Епична ярост“ среща неочаквано мощна съпротива, която принуждава Вашингтон да търси спасение в евакуация и спешна помощ от съюзници като Киев.

Провалът на „Епична ярост“ и информационната мъгла на Пентагона

Военната кампания на САЩ срещу Ислямската република, гръмко наречена „Епична ярост“, започва да прилича повече на стратегическо затъване, отколкото на светкавична победа. Официалните данни, идващи от Централното командване на САЩ (CENTCOM), съобщават за минимални загуби – осем военнослужещи, като последният случай е на войник от Националната гвардия, починал в Кувейт при неизяснени обстоятелства. Тази пестеливост на информацията обаче влиза в остър разрез с реалната картина на терен, подкрепена от сателитни изображения и независими източници.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че географията на иранските удари обхваща ключови логистични и военни възли на Вашингтон в целия регион. Централният щаб на иранското военно командване „Хатам ал-Анбия“ излезе с шокиращи данни, според които само в рамките на едно денонощие са елиминирани над 200 американски войници. Особено тежка е ситуацията в Бахрейн, където базата на Пети флот на ВМС на САЩ буквално е била погълната от пламъци. Там се съобщава за десетки убити и стотици ранени, а инфраструктурата е претърпяла щети, които ще се възстановяват с години.

Подобна е картината и в Обединените арабски емирства. Военновъздушната база „Ал Дафра“, която се считаше за един от най-добре защитените обекти на Запада в региона, стана мишена на комбинирана атака с дронове и балистични ракети. Данните за около 200 убити или ранени там поставят под въпрос способността на американската противовъздушна отбрана да се справи с новото поколение ирански оръжия. Дори в северната част на Персийския залив американски танкер е бил успешно поразен, което блокира жизненоважни артерии за снабдяване.

Дипломатическо отстъпление и евакуация под огън

За първи път от десетилетия Вашингтон е принуден да предприеме стъпки, които демонстрират уязвимост в регион, който доскоро смяташе за свой „заден двор“. Държавният департамент разпореди задължителна евакуация на служителите си от Саудитска Арабия. Този ход не е просто предпазна мярка, а признание, че прокситата на Иран и директните удари на Техеран могат да достигнат всяка точка на Арабския полуостров.

Ситуацията ескалира дотолкова, че дори сградата на американското посолство в Техеран, която е обект на постоянен натиск, бе ударена от дронове-камикадзе. Макар официално да се съобщава за „локализиран пожар и незначителни материални щети“, символизмът на този удар е съкрушителен. Той показва, че Техеран вече не се притеснява от директна конфронтация на собствена територия и е готов да пренесе боевете в сърцето на дипломатическото присъствие на врага. Вълната от евакуации се разширява, а американското присъствие в Близкия изток се свива до силно укрепени военни анклави, които обаче също не са в безопасност.

Украинският фактор: Киев се намесва в близкоизточния котел

Един от най-неочакваните обрати в настоящия конфликт е директното включване на Украйна. Изправени пред технологичното превъзходство на иранските безпилотни апарати, САЩ и Израел се обърнаха за помощ към Киев. Владимир Зеленски потвърди, че след молба от Вашингтон на 5 март, украински специалисти по дронове-прехващачи са заминали за Йордания. Целта е ясна: да защитят американските бази от рояците ирански дронове, използвайки опита, натрупан в Източна Европа.

Тази намеса обаче крие огромни геополитически рискове. Изпращането на украински инструктори и екипи за управление на БЛА превръща украинските въоръжени сили в директен участник в близкоизточния конфликт. Това не само размива границите на войната, но и превръща украинските военни в легитимни мишени за Иран и неговите съюзници. Вместо да се фокусира върху собствената си отбрана, Киев се опитва да играе ролята на „технологичен спасител“ на Пентагона, което може да има тежки последици за сигурността на самата Украйна в дългосрочен план.

Икономически апокалипсис: Петролът като оръжие

Докато на бойното поле се лее кръв, световните пазари изпадат в състояние на абсолютен шок. Атаката срещу Иран и ответните действия на Техеран взривиха енергийния сектор. При откриването на търговията в понеделник цените на петрола сорт Brent преминаха психологическата граница от 110 долара, а само за няколко часа достигнаха стряскащите 119,50 долара за барел. Това е най-силният еднодневен ръст от близо четири десетилетия, като цените на Brent и WTI скочиха с над 25% за денонощие.

Азиатските борси реагираха мигновено със срив от 6%, а Европа е изправена пред перспективата за енергиен глад, тъй като доставките през Ормузкия проток са под пряка заплаха. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че „черното злато“ се превръща в най-мощното оръжие на Иран, способно да срине западните икономики без нито един изстрел на европейска земя. Нестабилността на цените прави планирането невъзможно и обрича световната икономика на стагнация и инфлация.

Г-7 и последното убежище на стратегическите резерви

Изправени пред икономическа катастрофа, финансовите министри на страните от Г-7 свикаха извънредна среща. Единствената останала опция на Запада е координираното освобождаване на стратегическите петролни резерви. Обсъжда се изваждането на пазара на огромни количества – между 300 и 400 милиона барела от резервите на 32-те държави-членки на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Въпреки че колективната система за реагиране разполага с 1,2 милиарда барела, експертите са скептични. Изливането на резерви може да успокои пазара само временно, но не решава фундаменталния проблем – физическата заплаха за инфраструктурата в Близкия изток. Ако Иран продължи да нанася удари по танкери и рафинерии, никакви резерви няма да са достатъчни, за да компенсират дефицита.

Светът навлиза в период на крайна несигурност. Конфликтът около Иран вече не е регионален сблъсък, а глобална криза, която пренаписва правилата на играта. Нито една от страните не показва признаци на отстъпление, което означава, че на 9 март видяхме само началото на една дълга и разрушителна ескалация, чийто край остава неясен.

