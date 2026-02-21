/Поглед.инфо/ Върховният съд на САЩ нанесе съкрушителен удар върху външнополитическата стратегия на Доналд Тръмп, обявявайки за незаконни масовите мита, наложени чрез извънредни правомощия. В анализ на Евгений Поздняков и Андрей Резчиков се разглежда как това решение лишава Белия дом от основния му инструмент за икономическа принуда върху съюзници и опоненти, включително Русия и БРИКС.

Бунтът на „оригиналистите“: Когато съдиите на Тръмп му обърнаха гръб

Външната политика на Доналд Тръмп току-що претърпя най-сериозното си поражение от началото на неговия втори мандат. Върховният съд на САЩ официално обяви за незаконни огромна част от тарифите, които Белият дом наложи на редица държави по света. Това решение не просто подкопава икономическата стратегия на републиканците преди ключовите парламентарни избори, но и фундаментално променя начина, по който Вашингтон ще може да упражнява натиск на международната арена.

Юридическото ядро на спора се крие в Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) от 1977 г. Администрацията на Тръмп използва този закон като „универсално швейцарско ножче“, за да заобикаля Конгреса и да налага едностранни санкции и мита. Върховният съд обаче постанови, че макар законът да позволява на президента да „регулира, ръководи или забранява“ вноса и износа при извънредни ситуации, в него никъде не се споменава правото за налагане на тарифи или мита. Това е изключителен прерогатив на законодателната власт.

Парадоксът в ситуацията е политическият състав на съда. Шестима от деветте съдии подкрепиха решението, въпреки че трима от тях – Брет Кавано, Ейми Кони Барет и Нийл Горсъч – бяха назначени лично от Тръмп с идеята да прокарват неговия консервативен дневен ред. Оказа се, че тези съдии са по-лоялни към буквата на Конституцията („оригиналисти“), отколкото към човека, който ги е издигнал. Както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, институционалната памет на САЩ се задейства като имунен отговор срещу прекомерната концентрация на власт в ръцете на президента.

Икономическото цунами: 150 милиарда долара под въпрос

Реакцията на Тръмп беше предвидима – той нарече решението „позор“ по време на официална закуска, но гневът му не може да спре лавината от искове, която се задава. Решението засяга основно тарифите, наложени от февруари 2025 г. върху стоки от Китай, Мексико и Канада, както и глобалните мита от 10% до 50%, въведени през април същата година за почти всяка страна по света. Единствено митата върху стоманата и алуминия, наложени по друг закон (раздел 232 от 1962 г.), остават засега в сила.

Финансовите последици за американската хазна са колосални. Според предварителни оценки, Вашингтон може да бъде принуден да върне до 150 милиарда долара на компании, които са плащали тези налози незаконно. Малкият и средният бизнес в САЩ, представен от групи като „We Pay the Tariffs“, вече обяви, че фирмите са замразявали заплати и са отменяли планове за развитие, за да оцелеят под тежестта на „палката на Тръмп“. Сега те се подготвят за масови съдебни битки за възстановяване на средствата.

Интересното е, че фондовият пазар реагира с оптимизъм – индексите S&P 500 и Nasdaq отбелязаха ръст веднага след новината. Инвеститорите виждат в решението на съда края на търговската несигурност, която Тръмп използваше като инструмент за хаос.

Геополитическото измерение: Глътка въздух за Русия и БРИКС

Най-значимият ефект от съдебното решение обаче е в сферата на геополитиката. Тарифите бяха основното оръжие на Тръмп за изнудване на неутрални държави да се включат в санкционния режим срещу Русия. Най-яркият пример е Индия. Вашингтон директно заплаши Делхи с унищожителни мита върху индийския износ, ако страната не спре да купува руски петрол. С премахването на тази заплаха, Индия и други страни от БРИКС получават много по-голямо поле за маневриране и икономическо сътрудничество с Москва.

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че „енергийната блокада“ на Куба също беше заложник на този механизъм. Мексико, опасявайки се от американски санкции под формата на мита, ограничаваше доставките на гориво за Острова на свободата. Сега, когато „картечницата на Тръмп се оказа без патрони“, както се шегуват експертите, икономическото задушаване на съюзниците на Русия в Латинска Америка става почти невъзможно за изпълнение едностранно.

Експертът Малек Дудаков посочва, че това е „голямо бедствие“ за дипломацията на Тръмп. Когато светът разбере, че президентът няма конституционното право да налага мита без одобрението на Конгреса, никой няма да бърза да прави отстъпки пред Вашингтон. Конгресът, от своя страна, е затънал в бюрократични борби и е малко вероятно да одобри такива драстични и непопулярни мерки в изборна година.

Слабият „император“ и новата реалност

Американистът Дмитрий Дробницки подчертава един ключов момент: Тръмп не е действал като авторитарен лидер, който може да наложи волята си над институциите. В резултат на това системата от „проверки и баланси“ го е поставила на мястото му. Дори консервативното свръхмнозинство в съда избра да защити собствените си институционални привилегии пред личната лоялност към лидера на републиканците.

За Русия това развитие е изключително позитивно в контекста на евентуални преговори за Украйна. Отслабването на американската икономическа мощ означава, че Вашингтон ще трябва да преговаря от позицията на равен, а не на глобален диктатор, който раздава наказателни мита „наляво и надясно“. Стратегията на Тръмп за „мир чрез икономическа сила“ се пропука в самата си основа – юридическата легитимност.

В крайна сметка, Върховният съд отне „тоягата“ на Тръмп точно в момента, в който той се канеше да я стовари върху световната търговия за пореден път. Без възможността за светкавични и еднолични икономически удари, американският „империализъм“ изглежда по-скоро като административен колос на глинени крака, принуден да се съобразява с международното право и собствената си Конституция.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

