/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ авторът Юрий Мавашев разкрива мащабите на новата „Голяма игра“ на 21-ви век, в която Франция и САЩ обединяват усилия, за да откъснат Индия от многогодишното ѝ стратегическо партньорство с Русия. През призмата на многомилиардни сделки за изтребители „Рафал“ и енергиен натиск от Белия дом, текстът изследва опитите за преначертаване на глобалните съюзи.

Геополитическият десант на Еманюел Макрон в Индия

Посещението на френския президент Еманюел Макрон в Индия в началото на 2026 г. не беше просто протоколна визита, а внимателно планиран геополитически ход. Това е четвъртото му пътуване до Ню Делхи от 2017 г. насам, което подчертава изключителното значение, което Париж придава на този азиатски гигант. Този път обаче фокусът беше преместен изцяло върху трите стълба на националната мощ: отбраната, високите технологии и търговското сътрудничество.

В центъра на разговорите с премиера Нарендра Моди стоеше колосалната сделка за закупуване на 114 многоцелеви изтребителя Rafale, чиято обща стойност се оценява на главозамайващите 30 милиарда евро. За Макрон това не е просто търговски договор, а инструмент за влияние, чрез който Франция се стреми да се позиционира като алтернатива на Русия в сектора на сигурността. Както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, Париж съзнателно използва турбуленциите в международния ред, за да предложи на Индия „ново партньорство за глобална стабилност“.

„Договорът на века“ и трансферът на технологии

Потенциалната сделка за изтребителите Rafale беше наречена от експерти като Кристоф Жафрело „договорът на века“. Ако бъде финализирана, тези самолети ще допълнят вече закупените 62 машини, превръщайки индийските военновъздушни сили в един от най-големите оператори на френска техника в света. Френската страна, осъзнавайки конкуренцията, е готова на безпрецедентни отстъпки. Това включва не само доставка на готови самолети, но и пълноценен трансфер на технологии и локализирано производство под егидата на програмата „Make in India“.

Този модел вече е тестван успешно с проекта P-75 Scorpene, при който шест подводници бяха построени в индийската държавна корабостроителница Mazagon Dock Shipbuilders със съдействието на Naval Group. Франция разбира, че за да измести Русия, тя трябва да предложи нещо повече от желязо – тя трябва да предложи индустриална независимост на Делхи. В този контекст, Моди и Макрон откриха чрез видеовръзка и първата линия за сглобяване на хеликоптери H125 в Южна Индия, което е съвместно предприятие между Tata Group и Airbus.

Американският натиск: Тръмп и петролното ембарго

Докато Макрон действа на полето на дипломацията и „меката сила“, Вашингтон прилага по-твърди методи. Президентът Доналд Тръмп директно обяви, че Индия се е ангажирала да прекрати прекия и косвения внос на руски петрол. Това е част от по-широка стратегия на САЩ за енергийна и военна изолация на Русия. Тръмп подписа изпълнителна заповед, която обвързва Индия с покупката на американски енергийни продукти в замяна на разширено сътрудничество в областта на отбраната през следващото десетилетие.

Според източници от Вашингтон, новото 10-годишно рамково споразумение между САЩ и Индия включва критични технологии като полупроводници, киберотбрана и аерокосмически системи. Целта е ясна: да се създаде технологична и логистична зависимост на Индия от американския военно-промишлен комплекс, която постепенно да направи поддръжката на руската техника невъзможна или икономически нецелесъобразна.

Индийският отговор: Между стратегическата автономия и реалността

Въпреки огромния натиск от Париж и Вашингтон, Ню Делхи продължава да демонстрира това, което външният министър Субрахманям Джайшанкар нарича „стратегическа автономия“. На конференцията по сигурността в Мюнхен той ясно заяви, че Индия ще взема решения, базирани на собствения си национален интерес, а не под чужда диктовка. Поглед.инфо припомня, че Русия все още държи около 40% от индийския пазар на отбрана, а ядрото на индийските ВВС са изтребителите Су-30МКИ.

Индийското ръководство разбира, че замяната на руските системи – от танковете Т-90 до стрелковото оръжие – не може да стане „за една нощ“. Русия остава надежден партньор, който не поставя политически условия при доставката на резервни части, за разлика от западните демокрации, които често използват оръжейните договори като лост за политически натиск.

Технологичният фронт: Изкуствен интелект и управляеми бомби

Сътрудничеството между Франция и Индия се разширява и в най-модерните сфери на 21-ви век. Срещата на върха за изкуствен интелект през 2026 г. показа амбициите на Делхи да привлече 200 милиарда долара инвестиции в центрове за данни. Макрон присъства лично, за да гарантира, че френските технологични компании ще бъдат част от този процес.

Освен това, на 6-ия годишен диалог по въпросите на отбраната в Бангалор беше подписан важен договор между индийската BEL и френската Safran за производство на управляеми бомби тип Hammer в Индия. Това е ясен сигнал, че Франция навлиза в ниши, които традиционно бяха запазени за руското или израелското оръжие.

Битката за „Глобалния Юг“

Речите на Макрон в Мумбай и Бангалор бяха внимателно калибрирани, за да звучат антихегемонно. „Няма да бъдем пасивни пред лицето на хегемонията“, заяви той, опитвайки се да представи Франция като „третия път“ между САЩ и Русия/Китай. Истината обаче е, че действията му напълно обслужват стратегията на Запада за „отлепване“ на Ню Делхи от Москва.

Природата не търпи вакуум. Ако Русия не намери начин да предложи нови, по-конкурентни условия за съвместно производство и не ускори трансфера на високи технологии към своя дългогодишен съюзник, тя рискува да загуби Индия завинаги. Западът вече е положил основите на своята експанзия и времето за реакция на Москва изтича. Индия не предава никого, тя просто следва своята геополитическа логика, която в момента е подложена на най-тежкия тест от десетилетия насам.

