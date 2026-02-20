/Поглед.инфо/ Владимир Прохватилов разкрива механизмите, чрез които финансовите гиганти BlackRock, Vanguard и State Street установиха тотален контрол над американската икономика. През призмата на икономическия анализ се вижда как „Голямата тройка“ не просто управлява трилиони, но и чрез регулаторна корупция в SEC ликвидира всякаква конкуренция, превръщайки САЩ във финансова олигархия.

Революцията на индексните фондове: Смъртта на свободния избор

През последните две десетилетия инвестиционният пейзаж в Съединените щати претърпя тектонично разместване, което из основи промени представата за Америка като за територия на свободния пазар и равните възможности. Преди финансовата криза от 2008 г. пазарът се движеше от активно управлявани фондове, където експерти избираха конкретни акции въз основа на техните качества. Днес тази ера е в миналото. Светът навлиза в епохата на пасивното инвестиране, където индексните фондове просто възпроизвеждат гиганти като S&P 500.

Концепцията, въведена от Джон Богъл – основателят на Vanguard, първоначално бе рекламирана като „демократизация на инвестициите“. Идеята беше проста: вместо да се плащат огромни комисионни на мениджъри, инвеститорът залага на „всеки кон в състезанието“. Пазарът се приема за ефективен, а разходите за управление са нищожни. Числата са стряскащи: след 2008 г. от активно управляваните фондове са изтекли 1,2 трилиона долара, докато към индексните фондове са се насочили над 1,4 трилиона долара. В анализите на Поглед.инфо често се посочва, че тази „демократизация“ всъщност е параван за най-мащабната концентрация на капитал в човешката история.

Голямата тройка: Кой държи ключовете от корпоративна Америка?

Вместо фрагментиран пазар с хиляди играчи, днес имаме триглав дракон: BlackRock, Vanguard и State Street. Тези корпорации вече не са просто посредници; те са „платформи за управление на цифрови активи“, които действат на принципа „победителят взема всичко“. Конкуренцията е практически невъзможна. Дори финансови колоси като Fidelity са принудени да предлагат фондове с нулеви такси, работещи на загуба, само за да запазят някакво присъствие на пазара.

Анализаторите от Амстердамския университет Ян Фихтнер и Елке Хемскерк наричат тези три компании „постоянни универсални собственици“. Те не купуват акции, за да ги продадат утре. Те притежават значителни дялове във всяка една голяма корпорация в света, включена в международните индекси. Това им дава правото да диктуват правилата на играта, без изобщо да се вълнуват от реалната икономическа ефективност на отделните предприятия.

Регулаторният капан на SEC: Ликвидиране на малките играчи

Процесът на монополизация не е случаен – той е активно подкрепян от държавната машина на САЩ. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, по време на администрацията на Байдън и навлизането в 2026 г., Комисията по ценни книжа и борси (SEC) предприе действия, които на практика изхвърлят малките и средните инвестиционни фирми от пазара.

В края на януари 2026 г. SEC предложи скандални промени в дефиницията за „малко предприятие“. Прагът на активите бе вдигнат от 50 милиона на 10 милиарда долара. Това означава, че компания с 5 милиарда долара активи вече официално се счита за „малка“. Защо се прави това? Защото новите изисквания за съответствие (compliance) и юридически одити стават толкова скъпи, че само гиганти като BlackRock (с техните 10 трилиона долара) могат да ги поемат като статистическа грешка. За мениджър със 100-200 милиона долара, тези разходи изяждат до 30% от печалбата, правейки бизнеса му нерентабилен. Резултатът не е фалит, а принудително поглъщане от „Голямата тройка“.

Двупартиен консенсус в служба на олигархията

Илюзията, че републиканци и демократи имат различни икономически виждания, се разпада при вида на законодателната дейност във Вашингтон. На 11 януари 2026 г. Камарата на представителите прие двупартийния законопроект HR 3383 (INVEST Act). Под гръмкото заглавие за „стимулиране на нови бизнеси“ се крие легализация на сложни и капиталоемки структури, които са достъпни само за финансовите мастодонти.

Законодателството издига технологични и организационни бариери, които малките мениджъри не могат да преодолеят. На практика държавата създава продукт, наречен „правна несигурност“, а гигантските адвокатски кантори го продават на солена цена. Това е икономическа война срещу периферията на пазара, която разчиства пътя на BlackRock и компания към абсолютната власт.

Политическото господство на „Тримата дебели мъже“

Концентрацията на капитал води до концентрация на гласове. В момента „Голямата тройка“ контролира между 20% и 25% от гласовете в компаниите от S&P 500. Това им позволява да блокират всяко предложение на по-малките акционери, което не съвпада с техните интереси. В 90% от случаите те гласуват в подкрепа на действащите ръководства на корпорациите, циментирайки статуквото.

От авиацията до банковия сектор, икономиката на САЩ вече се състои от шепа монополи, в които „Голямата тройка“ е най-големият акционер. Този нов „постоянен съвет на директорите“ на американските корпорации де факто управлява вътрешния и външнополитическия курс на страната. Изборите за Конгрес или президент се превръщат в театър, тъй като реалната власт – финансовата – остава в ръцете на тези трима „дебели мъже“, които са напълно чужди на нуждите на обикновения американец.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели