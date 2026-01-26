/Поглед.инфо/ Втората част на разговора на Зорница Илиева с Кузман Илиев е истински геополитически трилър. Анализът му за 2026-та година и „Доктрината Тръмп“ е изключително провокативен и предлага поглед „зад кулисите“ на голямата дипломация.



Миротворец или хладнокръвен стратег на американската хегемония? Докато светът чака мир в Украйна, Кузман Илиев разкрива една много по-опасна игра. Тръмп 2026 не е това, което изглежда. Отвличането на Мадуро, апетитът към Гренландия и планът за „нокаут“ на Иран – вижте защо Европа е само придатък, а България рискува всичко в това глобално джудо на великите сили.

Във втората част на ексклузивното интервю за „Поглед.инфо“, икономистът и анализатор Кузман Илиев прави дисекция на международната сцена в началото на 2026 година.

Основни акценти в разговора:

Доктрината „Тръмп“: Защо действията на Вашингтон във Венецуела и Куба са директен удар по китайските инвестиции?

Мирът в Украйна – фасада или реалност? Как САЩ целят изтощаването на Русия, докато Европа плаща сметката.

Капанът за Иран: Ще видим ли трети опит за „цветна революция“ и каква е ролята на Израел?

Гренландия и Арктика: Новият фронт за изолация на Москва и Пекин.

Българската позиция: Защо подписът на Желязков за „Съвета за мир“ е политическа нелепост и каква е цената на нашата енергийна зависимост?

Завръщане към корените: Може ли вярата и националната идентичност да ни спасят в свят на „либерална менажерия“?

"Тръмп изглежда непредсказуем, като 'Лудия Макс', но действията му са строго планомерни. Целта е една: Америка да остане хегемон, дори ако това означава да подпали регионални конфликти." – Кузман Илиев

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=SiAjFIAfL34

#Тръмп #КузманИлиев #Геополитика2026 #БРИКС #Китай #Русия #Украйна #ПогледИнфо #Иран #България