/Поглед.инфо/ Икономиката ни е на „системи“, а политическият елит действа като заложник на чужди интереси. В един безпощаден разговор със Зорница Илиева, Кузман Илиев прави дисекция на реалността: от 9% спад на индустрията до опасните игри с енергийната ни независимост.

Защо Европа извършва икономическо самоубийство? Има ли почва проектът „България може“ извън орбитата на президента Радев и защо връщането на златния ни резерв е въпрос на национално оцеляване? Гледайте анализа, който няма да чуете в официалните емисии – за „дрогирания“ бюджет, новата финансова система на БРИКС и бъдещето на България в свят на дронове и геополитически трусове.

Втора част: https://www.youtube.com/watch?v=WRPDm6H8Ijc

