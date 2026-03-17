/Поглед.инфо/ Известният руски мислител Александър Дугин анализира драматичните събития в Близкия изток след ескалацията между Израел и Иран. Според него изчезването на Бенямин Нетаняху и неуспешният опит за блицкриг срещу Техеран вещаят фундаментални промени, включително възможна смяна на режима в самия Израел, а не в Ислямската република.

Грешката на Вашингтон и крахът на илюзиите за блицкриг

Настъпва моментът на истината за глобалната архитектура на сигурността, която дълги години се крепеше на безапелационната доминация на САЩ и техния основен съюзник в Близкия изток – Израел. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, опитът на Вашингтон и Тел Авив да решат „персийския въпрос“ чрез директна военна агресия и смяна на режима в Техеран се превърна в исторически бумеранг. На 28 февруари, под прикритието на проточили се ядрени преговори, бе нанесен масиран удар, който трябваше да обезглави иранското ръководство. Резултатите обаче не само не доведоха до желания хаос в Иран, но и предизвикаха безпрецедентна вълна от консолидация в ислямския свят.

Жертвите сред цивилното население в Иран, включително трагичната смърт на близо 170 ученички при бомбардировка над девическо училище, превърнаха този конфликт в точка, от която няма връщане назад. Иранският отговор не закъсня и той се оказа хирургически точен, поразявайки не само американски военни обекти, но и самия център на политическата власт в Израел.

Мистериозното изчезване на Бенямин Нетаняху

Централната фигура в този геополитически трилър, израелският премиер Бенямин Нетаняху, буквално се изпари от публичното пространство след 2 март, когато Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви успешен удар по неговата резиденция. Философът Александър Дугин, в разговор с Радио Спутник, обръща внимание на един изключително тревожен факт: официалните власти в Израел не са предоставили нито едно неоспоримо доказателство, че премиерът е жив и в добро здраве.

Вместо живи появи, публиката е заливана от „съмнителни артефакти“, генерирани от изкуствен интелект. Дугин посочва абсурдни детайли в разпространяваните видеоклипове – от „шестте пръста“ на ръката на Нетаняху до липсата на физика в кадрите, където кафето му стои неподвижно, а дрехите му се движат неестествено. Това създава усещането за един „призрачен кабинет“, който се опитва да поддържа илюзията за контрол, докато реалната власт се разпада под натиска на военния провал.

Израел като „новата Газа“: Геополитическият залез

Най-тежката констатация на Дугин е, че „Израел постепенно се превръща в Газа“. Този процес е не само физически, заради ответните удари на Техеран, но и екзистенциален. Страната, която десетилетия наред се представяше за „оазис на демокрацията“ и технологичен гигант, днес се намира в състояние на обсада, вътрешно разцепление и информационна изолация. Според Поглед.инфо това е логичният завършек на политиката на „железния юмрук“, която пренебрегна стратегическата реалност на многополюсния свят.

Дугин прогнозира, че плановете за смяна на режима в Иран окончателно са се провалили. Вместо това, светът може да стане свидетел на вътрешен колапс в Израел. Напрежението в Тел Авив е достигнало критични нива, а липсата на легитимно лидерство в момент на екзистенциална война е рецепта за катастрофа. Никой вече не е доволен от случващото се – нито американските стратези, чийто план за блицкриг се провали, нито израелското общество, което се чувства изоставено от своя „невидим“ премиер.

Страхът от възмездието и новата реалност в Близкия изток

Към анализа се присъединява и Михаил Делягин, който предлага още по-прагматична версия за изчезването на Нетаняху. Според него премиерът може просто да се крие, парализиран от страх не само от иранските ракети, но и от политическото възмездие, което може да дойде от страна на Доналд Тръмп при евентуалното му завръщане или влияние върху американската политика. Неуспешната авантюра срещу Иран остави Израел в изолация, каквато държавата не е познавала от своето създаване.

Анатолий Васерман също предупреждава за „векове на отмъщение“. Иранската операция, наречена ответен удар за убийството на Али Хаменей и невинните деца, не е просто епизод, а началото на нова ера на съпротива. Геоикономическата логика на региона се променя – Пътят на коприната и енергийните коридори вече няма да се съобразяват с интересите на един хегемон, който не може да защити дори собствения си „непотопяем самолетоносач“ в региона.

В крайна сметка, както отбелязва Поглед.инфо, съдбата на Нетаняху е метафора за съдбата на стария световен ред. Когато лидерите се превръщат в цифрови аватари, а армиите им не могат да гарантират сигурността на правителствените резиденции, значи е дошло време за нова геополитическа конфигурация. Израел е изправен пред избора: или радикална вътрешна промяна и признаване на новите реалности, или продължаващо затъване в хаоса, който самият той помогна да се създаде.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.