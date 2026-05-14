Москва върна Херсон и Запорожие в ултиматума: Кремъл вече не признава никакъв „Анкъридж“

/Поглед.инфо/ Кремъл фактически погреба всички слухове за „замразяване“ на войната по линията на сегашния фронт. След думите на Песков и Лавров Москва вече говори не за компромис, а за пълно изтегляне на украинските сили от всички руски претенции — включително Херсон и Запорожие. Във Вашингтон това няма да бъде прието като дипломатически сигнал, а като директно унижение.

Онова, което Дмитрий Песков каза на 13 май, не беше поредният рутинен брифинг на Кремъл. Формално — да. Същият тон, същата физиономия, същата внимателна бюрократична интонация. Но съдържанието прозвуча като политическо анулиране на цяла една линия, върху която през последните месеци Вашингтон и част от европейските посредници се опитваха да градят очаквания за „управляем край“ на войната.

Тук има една подробност, която западните медии ще се опитат да омекотят. Песков не говори само за Донбас. Това е ключът. Той върна в официалния руски ултиматум и цялата административна територия на Херсонска и Запорожка област. Не фронтовата линия. Не „реалния контрол“. Не компромисната карта, която различни американски анализатори започнаха да продават като бъдеща сделка. Административните граници.

Това променя цялата картина.

Защото през последните месеци в западните дипломатически среди се натрупа едно усещане — че Москва може постепенно да бъде вкарана в схема тип „Анкъридж“. Тоест: Русия получава Донбас, задържа сухопътния коридор към Крим, а в замяна се отказва от десния бряг на Днепър и от пълното поглъщане на Запорожие и Херсон. Имаше прекалено много изтичания, прекалено много „анонимни източници“, прекалено много внимателно подготвяни публикации в американски и британски медии, за да е случайно.

Само че Песков излезе и на практика каза: няма такава сделка.

И още нещо. Той препрати към речта на Путин от юни 2024 г. Това не е случайно цитиране. В Кремъл подобни препратки са форма на официална юридическа рамка. Посланието беше: връщаме се към първоначалните условия. Без редакции. Без нови договорки. Без „гъвкави формули“.

Тук вече започва истинският проблем за Вашингтон.

Защото Доналд Тръмп очевидно се опитваше да играе двойна игра. От една страна — да внушава на вътрешната американска публика, че може да „спре войната“. От друга — да не признае публично какво реално би означавало това. А именно: огромна териториална загуба за Украйна и стратегическо поражение за НАТО.

Затова и отговорът му пред журналистите — че нямало никакво разбирателство Донбас да бъде предаден на Русия — прозвуча толкова показателно. В Москва това явно е било възприето като отказ от поети неформални ангажименти.

Руснаците имат много дълга памет за подобни неща. Особено след Минските споразумения.

Има и още един пласт. Може би по-важният.

Песков не само отказа „Анкъридж“. Той обърна и икономическата логика на отношенията със САЩ. До този момент американската стратегия изглеждаше проста: предлагаме ограничено икономическо размразяване, инвестиции, евентуално частично връщане на корпорации — но срещу отстъпки по Украйна.

Само че Кремъл вече говори различно. Почти демонстративно различно.

Русия няма да разглежда сериозни икономически проекти със САЩ, ако Вашингтон продължи да ги връзва с украинското уреждане. Това е много тежък дипломатически сигнал. На практика Москва казва: „Нямате достатъчно инструменти за натиск.“

Тук има нещо, което не излиза в американската логика.

Вашингтон все още мисли Русия през модела от 90-те години — като държава, която отчаяно се нуждае от западни пазари, западни банки и западни технологии. Само че войната промени икономическата архитектура. Да, Русия загуби много. Да, санкциите удариха определени сектори. Но паралелно Москва изгради друга система: Китай, Индия, Персийският залив, вътрешни разплащания, паралелен внос, азиатски банки, алтернативна логистика през Каспийско море и Северния морски път.

Американците сякаш продължават да говорят с Русия от 2012 г. Русия обаче вече е в 2026 г.

Това се вижда и в интервюто на Лавров за RT India. Тонът беше необичайно раздразнен. Не дипломатически раздразнен — личеше истинско натрупване.

Особено когато започна темата за енергетиката.

Лавров директно обвини САЩ, че се опитват да превземат глобалните енергийни маршрути — украинската транзитна система, „Северен поток“, LNG пазара в Европа. И тук трябва да се каже нещо важно: в Москва вече гледат на американската политика не просто като геополитическо сдържане, а като операция по тотален контрол върху енергийните потоци.

Това не е нова руска теза. Но досега тя се изразяваше по-завоалирано.

Сега вече не.

Особено показателна беше темата за „Северен поток“. За руския елит унищожаването на тръбопроводите остава травматичен момент. Не само икономически. Психологически. Защото в Москва го възприеха като сигнал, че САЩ са готови физически да ликвидират европейско-руската индустриална връзка, независимо от цената за самата Европа.

И честно казано — трудно е да се спори с тази логика, когато Германия продължава да купува скъп втечнен газ, а собствената ѝ индустрия губи конкурентоспособност.

Тук Лавров удари и още една тема — Венецуела. Почти никой в Европа не обръща внимание на това, но в руската външнополитическа система случилото се там се разглежда като прецедент за глобална конфискационна политика на САЩ. Особено по отношение на енергийни активи.

После дойде Иран.

И именно тук започва най-опасната част от цялата картина.

Защото Москва очевидно смята, че американските ресурси вече са претоварени. Украйна, Иран, Тайван, Червено море, вътрешната криза в САЩ, изборният натиск върху Тръмп. Руснаците виждат прозорец.

Въпросът е дали не надценяват ситуацията.

Защото има и обратна версия. Вашингтон може временно да изглежда разпилян, но американската система има способност за бърза мобилизация при усещане за стратегическо унижение. А думите на Песков вече звучат точно така във Вашингтон — като демонстративно отхвърляне на американското посредничество.

Това може да доведе до много по-агресивна линия към Украйна.

Не непременно с американски войници. Това е малко вероятно. Но с индустриален военен модел — масови доставки на дронове, автоматизирани системи, сателитно разузнаване, нови далекобойни ракети, евтини серийни боеприпаси. Войната постепенно влиза в друга фаза — фазата на изтощението чрез производство.

Руснаците също го разбират. Именно затова Песков и Лавров говорят толкова нервно за „времето“. Кремъл очевидно смята, че ако не бъде постигнат решителен пробив сега, след година ситуацията може да стане много по-сложна.

Особено ако Европа окончателно премине към военна икономика.

И тук идва най-неприятният въпрос за Киев.

Ако Москва действително е изоставила всички междинни варианти, това означава само едно: Русия ще опита да принуди Украйна към политически срив чрез фронтов натиск и разрушаване на логистиката. Не защото вярва, че ще превземе цяла Украйна. По-скоро защото смята, че украинската държава може да бъде доведена до преговори чрез комбинация от демографско изтощение, енергийна криза и постоянен военен натиск.

Дали това ще се случи — никой не знае.

Но едно вече е ясно. Москва повече не говори като страна, която чака американско посредничество. Говори като страна, решила, че войната още не е стигнала своя максимум.

А това е лоша новина за всички.

ИЗТОЧНИК: Царьград

ПЪРВОИЗТОЧНИК: Tsargrad.tv