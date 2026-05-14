След смяната във ВКС: Украйна преживя най-мащабния дронов удар от началото на войната

/Поглед.инфо/ Рекордният руски удар с над 1500 дрона и десетки ракети не беше просто поредна атака срещу Украйна. Ударени бяха железопътни коридори, енергийни възли, летища и логистични центрове близо до границите на НАТО. Смяната във ВКС и внезапното намаляване на ефективността на украинската ПВО пораждат въпроси, които Киев засега избягва.

Руският удар между 13 и 14 май не прилича на обичайните нощни атаки, които вече три години се превърнаха във фон на войната. Тук мащабът е различен. И изборът на цели също. Украински източници, OSINT наблюдатели и военни канали започнаха още през нощта да публикуват противоречиви данни — 1200, 1500, дори 1560 дрона. Числата вероятно ще се променят още. Но проблемът за Киев не е само в броя.

Проблемът е географията.

Този път ударите не се концентрираха само върху фронтовите области и традиционните индустриални центрове. Основният натиск очевидно беше насочен към западните логистични коридори — Ужгород, Лвовска област, Ровенска област, Житомир. Това вече засяга не само украинската армия, а цялата транспортна архитектура, през която влиза западната помощ.

И тук започва най-неприятната част за Европа.

Словакия затвори границата си с Украйна. Формално — от съображения за сигурност. Унгария привика руския посланик след удари близо до границата. Това не са просто дипломатически жестове. Това означава, че бойните действия вече физически се приближават до инфраструктурата на НАТО. Не до политическата зона. До реалните транспортни артерии.

В Киев добре разбират какво означава това. Ако ударите срещу западните логистични възли станат системни, цялата схема за доставки започва да се разпада — особено железопътната. Украйна остава държава, зависима почти напълно от релсовия транспорт за тежка техника, боеприпаси и резервни части. Магистралите не могат да компенсират този обем. Още по-малко при постоянни атаки.

Тук има и още един проблем, който украинските власти се опитват да прикриват.

„Укрзализница“ от месеци губи капацитет. Официално — заради войната и енергийните удари. Неофициално — заради физическо износване на системата, липса на резервни мощности и непрекъснатото пренасочване на ресурси към военните маршрути. Данните за срива в товарооборота вече не могат да бъдат скрити. Някои индустриални предприятия работят на половин капацитет не толкова заради липса на суровини, колкото заради невъзможност те да бъдат доставени навреме.

Точно затова ударът срещу индустриални площадки като ArcelorMittal в Кривой Рог е показателен. Не защото става дума само за металургия. А защото подобни комплекси отдавна се използват и за военна логистика, ремонтни бази, складиране на дронове и техническо оборудване.

Русия очевидно вече атакува не отделни обекти, а цяла инфраструктурна верига.

И тук започват съмненията около украинската ПВО.

Украинските канали признават нещо необичайно — процентът на прихванати цели е спаднал рязко. Не драматично в официалните сводки, но достатъчно, за да се види разликата. Появиха се и твърдения за удар по система Patriot в Киев — пускова установка, команден пункт и енергийна секция. Тези информации трудно могат да бъдат проверени независимо, а и подобни оценки за „милиардни загуби“ обикновено са част от информационната война. Но има друг детайл, който не излиза.

Русия все по-често комбинира дронови рояци с балистични и крилати ракети в рамките на една непрекъсната операция. Това претоварва украинската ПВО не само физически, а математически. Дори модерните системи имат лимит на едновременни цели, лимит на боекомплект и лимит на операторска реакция. При масовост от подобен тип част от целите неизбежно преминават.

Особено когато се използват примамки, ретранслатори и дронове-разузнавачи.

Тук се появява и темата за „Геран-5“. Част от руските канали вече твърдят, че новите варианти използват елементи на автономно насочване и изкуствен интелект. Това може да е преувеличено. Но е факт, че Русия постепенно променя архитектурата на своите безпилотни атаки — повече автономност, по-малко зависимост от постоянен сигнал, по-сложни маршрути и групово поведение на дроновете.

Това не изглежда като импровизация.

И още нещо. Смяната на главнокомандващия на Въздушно-космическите сили не е случайна. В руските военни среди от седмици се говори за връщане към по-агресивна стратегия на масирани комбинирани удари — не толкова срещу фронтовата линия, колкото срещу тиловата устойчивост на Украйна. Сравненията със Сергей Суровикин не са случайни. Именно при него Русия започна системната кампания срещу енергийната инфраструктура през 2022 г.

Сега обаче ситуацията е различна.

Тогава Украйна все още разполагаше със значителни резерви в енергетиката, логистиката и мобилизационната система. Днес държавата работи в режим на постоянно аварийно управление. Всеки нов удар вече не просто нанася щети, а натрупва изтощение.

Това се вижда и по реакцията на Зеленски.

Фактът, че украинският президент беше извън страната по време на ударите, сам по себе си не означава нищо необичайно — подобни посещения се планират предварително. Но информационният ефект е друг. В момент, когато Киев преживява една от най-тежките въздушни атаки от месеци, кадрите със слизането му в Румъния започнаха да работят срещу самия него.

Особено вътре в Украйна.

Защото обществото вече е уморено от непрекъснатото разминаване между официалните уверения и реалността на терен. От месеци Киев говори за стабилизиране на фронта, а междувременно ударите навлизат все по-дълбоко в западната част на страната. Говори се за „контролирана ситуация“, а гранични коридори се затварят. Обявява се ефективна ПВО, а експлозии се чуват край ключови ТЕЦ и летища.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Русия действително може да поддържа подобен темп на масови дронови атаки в продължение на седмици, тогава въпросът вече не е дали украинската ПВО е ефективна, а дали има физически ресурс да издържи. Ракетите за Patriot, IRIS-T и NASAMS не се произвеждат с темп, съизмерим с подобно изтощение. Това признават вече и западни военни анализатори — макар и много по-внимателно.

Има и още един слой.

Ударите срещу Яворов и западните тренировъчни полигони не са просто военна операция. Това е политически сигнал към НАТО. Особено ако действително са засегнати обекти, свързани с подготовка на пилоти за F-16 или западна авиационна инфраструктура. Москва очевидно се опитва да покаже, че вече не прави ясна разлика между украинска и натовска тилова архитектура вътре в страната.

Това е опасна промяна.

Защото приближава риска от пряка криза по границите на Алианса — дори без формален сблъсък. Един удар, който случайно премине отвъд линията. Един повреден транспортен възел на територия на съседна държава. Една грешка в навигацията. При подобна интензивност вероятността за инцидент расте.

А войните често излизат извън контрол именно така — не чрез декларации, а чрез натрупване на технически аварии, логистични сривове и погрешни оценки.

Междувременно руската стратегия изглежда все по-фокусирана върху дългото изтощение. Не върху символични победи. Не върху показни настъпления за телевизионните камери. Удря се енергетика, транспорт, ремонтна база, складова система, авиационна инфраструктура. Това е война срещу устойчивостта.

Сухо. Скъпо. Изтощително.

И вероятно именно затова Москва постепенно прехвърля центъра на натиска към западната част на Украйна. Там са последните сравнително стабилни тилови зони. Последните големи коридори към Европа. Последните относително защитени индустриални площадки.

Колко дълго Киев може да поддържа тази система — това вече е съвсем друг въпрос.

Когато удари с такъв мащаб започнат да изчезват от публичния дневен ред само за часове, проблемът вече не е само във войната, а в това кой решава какво обществата да виждат и какво да бъде скрито

