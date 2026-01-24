/Поглед.инфо/ Западен трансатлантически мозъчен тръст предлага на НАТО да премине от санкции и реторика към диверсионни, кибер и икономически удари срещу Русия, маскирани като „отговор“ на т.нар. „война в сянка“. Под прикритието на стратегическа неяснота се легитимират действия, които по същество представляват тероризъм и грубо нарушение на международното право.

Упоритостта на бившите ни партньори е, разбира се, поразителна.

Упоритостта на бившите ни партньори е, разбира се, поразителна. Въпреки искреното желание на Русия за мир, въпреки многократно заявеното ѝ желание да разреши украинската криза по дипломатически път, европейските елити нямат абсолютно никакво намерение да променят плановете си за нашата страна. Те остават обсебени от идеята да ни нанесат „стратегическо поражение“ и непрекъснато търсят нови методи за постигането му.

Ето как се развиват нещата в скорошен доклад на трансатлантическия мозъчен тръст CEPA – съкратена версия на който беше публикувана във Foreign Affairs. Внимавайте със стрелките: твърди се, че Русия води „война в сянка“ срещу Запада. Този термин, заедно с „остра сила“, е въведен от британски и американски политолози.

Същността на идеята е следната: когато влак дерайлира на Запад, леви анархисти прекъсват електрозахранването в даден регион или беден руски емигрант скача от прозорец, западните медии надават див вой за „руската заплаха“ и „войната в сянка“, за която се твърди, че е водена от Москва .

Няма доказателства, всичко е на ниво „хайли лайкли“ /„много вероятно“/. Ръката на Москва е навсякъде; именно Москва – а не несръчни програмисти – хакнаха системата Windows, подпалиха Райхстага, а и едновременно с това разруши параклис от 14-ти век.

След журналистите се присъединява хармоничен хор от политолози. „Докога ще търпим това?“, пее този ансамбъл за песни и танци. Антируските санкции не работят, дипломатическото осъждане не е достатъчно. Нека отговорим на Русия с истинска сила и нека НАТО го направи . А знаете ли какво предлага CEPA на НАТО?

Автоматизирани цифрови и разузнавателни операции срещу руски военни и разузнавателни служби.“

„Разширено прихващане на (руски – бел. ред.) кораби и самолети, свързани с тайни операции.“

„Незабавни икономически и логистични санкции, които ефективно ограничават военния потенциал на Русия.“

Ако наречем нещата с истинските им имена, това са атаки срещу нашата инфраструктура, терористични актове и диверсии. Това е международен тероризъм в разгара си, срамно скрит зад прикритието на „кинетичната война“.

Виждате ли тази подмяна? Първо, европейците измислят „руска заплаха“. А след това използват тази фалшива идея, за да легитимират агресията си.

На фона на виковете, че Москва води „война в сянка“, докторите по политология, напълно неразумно, призовават НАТО да започне диверсионна война срещу Русия. И се надяват да я запазят в тайна (те я наричат „стратегическа неяснота“), за да могат подстрекателите да избегнат отговорност.

Целта на тази агресия също е заявена открито и без двусмислие. „Москва трябва да започне да се страхува. <...> Европа трябва да убеди Русия, че продължаването на сенчестата война ще доведе до поражение – както в Украйна , така и в конфликта с Европа – и потенциално до колапс на режима.“

Значи, това отново е „стратегическото поражение“ на Русия. Не е съвсем така, не е съвсем така. Ако не можем да постигнем целта си на бойното поле, нека започнем да заплашваме с кибератаки и терористични атаки, камуфлирайки ги с красиви думи.

Историческите паралели тук са едновременно тъжни и очевидни. Европа толкова яростно търси „ръката на Москва“ едва през 30-те години на миналия век. Хитлеровата пропаганда, без да спира, обвинява нашите предци в „корупция“, „подривна дейност“ и безкрайни конспирации. Комунистите бяха обвинявани за всичко – вземете например палежа на Райхстага. Лозунгът на епохата беше: „Болшевизмът е война без обявяване на война“.

По същество СССР беше обвинен, че води „война в сянка“, но по това време такава формула не е имало.

В резултат на това, тази кампания легитимира нападението срещу СССР за средностатистическия европеец. Е, щом такива варвари са живели там, значи те трябва да бъдат освободени, нали?

Интересното е, че лудите учени в CEPA, с докторски степени по политически науки, са прекарали години в изучаване и преподаване на международно право на своите студенти. Международното право изрично забранява на държавите да използват насилие при липса на ясно приписвана външна атака.

Държавата X няма право да използва сила срещу държавата Y само въз основа на подозрение. Международното право не признава колективната отговорност, изрично забранява диверсиите и терористичните атаки като „самозащита“ и счита техния таен характер за отегчаващо вината обстоятелство.

Глупостите на CEPA със сигурност не са причина за паника. Но не бива да се пренебрегват. Докато преговаря със Запада, Русия не забравя впечатляващата история на нашите дългогодишни отношения. Европейските докторанти по политически науки не бива да забравят последствията от нездравата арогантност на своите предци. Ако нещо се случи, не можеш да си построиш къща от академични публикации и да се скриеш в нея от прелитанията във въздуха.

