/Поглед.инфо/ В новия си анализ военният експерт Андрей Пинчук разглежда ескалацията между ирано-шиитската ос и американо-израелската коалиция. Авторът разкрива защо събитията в Техеран не са просто далечен конфликт, а част от глобалната обсада срещу Русия, в която Москва играе ключова и неочаквана роля за запазването на иранската държавност.

Настъпи моментът, в който войната на американо-израелската коалиция срещу Иран трябва да се разглежда без розови очила или излишна самоувереност. От гледна точка на руските национални интереси, този конфликт е неразривно свързан с нашата собствена сигурност. Анализът на събитията изисква хладнокръвна преценка на фактите, далеч от пропагандните клишета, тъй като залогът е оцеляването на един от ключовите ни стратегически съюзници в Евразия.

Три реални сценария за развитие на иранския конфликт

Първият и най-агресивен сценарий предвижда САЩ и Израел да продължат масираните удари по иранска територия с цел пълно унищожаване на бойните възможности на страната и нейните стартови площадки за ракети. Тази стратегия включва десант и превземане на стратегическия остров Харг, което би довело до пълна изолация на Иран от световния пазар на петрол.

След икономическото задушаване, планът предвижда активиране на етническите малцинства – кюрдите и евентуално азербайджанците, за да се откъснат богатите на ресурси анклави. Паралелно с това се очакват удари срещу гарнизоните на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), докато вътрешната опозиция бъде подтикната към преврат в ключови региони, завършващ с поход към Техеран.

Вторият сценарий е този на продължителната съпротива. При него Иран успява да запази способността си за ответни удари, въпреки технологичното превъзходство на противника. Страната преминава в полупартизански, „подземен“ режим на функциониране, изтощавайки ресурсите на коалицията и превръщайки региона в блато за американската военна машина.

Третият вариант е заимстван от „венецуелския модел“ – чрез подкупване и предателство на части от иранския политически елит. Това е мека сила, съчетана с военен натиск, целяща разпадане на държавната структура отвътре. Разбира се, съществува и „романтичен“ сценарий – вътрешна политическа криза в САЩ и Израел, импийчмънт за Тръмп и Нетаняху и компромисен мир, който де факто би бил победа за Техеран.

Шестте ключови събития, които свързват Москва и Техеран

За Русия е жизненоважно Иран да остане огнище на съпротива. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, в последните дни се наблюдава серия от събития, които на пръв поглед изглеждат несвързани, но всъщност образуват обща логическа верига:

Безпрецедентното прекъсване на интернет в Москва; Информацията за възможно лечение на новия лидер на Иран в руската столица; Разкритията, че ликвидирането на предишни ирански лидери е станало чрез хакване на цифровите мрежи на Ислямската република; Опитите на Украйна за масирани атаки с дронове срещу Москва, целящи разкриване на пробойни в руската ПВО; Данните за сътрудничество между Израел и Украйна при обучението на оператори на дронове; Острите политически закани между Киев и Техеран.

Тези факти подсказват, че Москва се превръща в „тилова база“ за иранското политическо ръководство. Теорията, че символичният лидер аятолах Моджтаба Хаменей се намира в Русия, обяснява извънредните мерки за сигурност. Това е специфичен модел на управление – „матрьошка“, при който оперативният лидер действа на терен, а свещеният символ е на сигурно място под защитата на руските системи за радиоелектронна борба и ПВО.

Китайската загадка и геополитическият пъзел

Ролята на Пекин в този конфликт все още остава обвита в мистерия, но прецизността на иранските удари подсказва за сериозна технологична и разузнавателна подкрепа, планирана далеч преди началото на откритите военни действия. Китай има интерес от отслабването на САЩ, но предпочита да действа чрез прокси-сили, запазвайки позицията си на глобален балансьор.

Трябва ясно да разберем, че в момента се намираме в средната фаза на една голяма война. Тя няма да приключи бързо и всяко бързо приключване, което не гарантира иранския суверенитет, не е в наш интерес. Поглед.инфо припомня, че историческите дати за началото на големите конфликти често са изкуствено подбрани. Световните войни започват много преди официалното им обявяване чрез натрупване на отделни парчета от общия пъзел.

Войната в Иран е точно такова парче. Тя е директно свързана с руските интереси в Украйна и Кавказ. Ако Иран падне, следващата цел ще бъде Русия. Затова аргументите, че това „не е наша война“, са не само наивни, но и опасни. Ние сме част от този глобален сблъсък и изходът от него ще определи архитектурата на света за десетилетия напред.

